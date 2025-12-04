宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
曾遭下令解散 美國和平研究所今以川普為名
（法新社華盛頓3日電） 剛果民主共和國與盧安達即將簽署和平協議，美國國務院今天表示，美國和平研究所（USIP）已更名，以表彰總統川普。川普今年初才發布行政命令，尋求解散這個非營利組織。
國務院在社群媒體貼文表示：「今天上午，國務院將前和平研究所更名，以彰顯我國史上最偉大的協議促成者。歡迎來到唐納．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）。好戲還在後頭。」
這則貼文還附上一張美國和平研究所建築的照片，顯示川普的全名被加到外牆上原有雕刻名稱的上方。
川普今年2月才發布行政命令，尋求解散美國和平研究所。據媒體報導，美國和平研究所的負責人遭執法人員從總部帶走，政府並解僱研究所幾乎所有駐華盛頓的員工。
美國和平研究所由前總統雷根（Ronald Reagan）於1984年創立，獲國會資助，是一個旨在預防及解決國際衝突的獨立非營利組織。
在前幾任總統任內，美國和平研究所的運作方式類似智庫，聘用學者、研究人員及國際事務專家。
川普預計將於明天出席剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）的和平協議簽署儀式。
川普毫不掩飾他自詡「和平締造者」的看法，以及他想要贏得諾貝爾和平獎的渴望。
