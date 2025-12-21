焦點

香港動物報

曾遭大火燒毀狗場面臨逼遷 場主與三十隻狗狗徬徨無助

Hong Kong Animal Post

【動物專訊】60多歲的利太在屯門藍地經營狗場已30年，至今仍在照顧30多隻狗狗，但她的狗場近年多災多難，繼去年12月被大火燒成廢墟後，早前利太又收到律師通知，稱她的親戚已經成功申請逆權侵佔，她將要被逼遷離。她坦言現時感到無助和不甘，既捨不得將狗狗交其他人照顧，又不甘心被逼遷走，不知道該如何是好。

利太的狗場在去年12月30日曾遭遇大火，幾乎燒光了場地所有物資，幸好場內40多隻狗狗平安無恙，該場火估計是雪櫃短路引起，事後阿棍屋和毛守救援都有提供物資支援以解燃眉之急。

一波未平，一波又起，利太在本月17日收到律師聯絡，指其親戚成功申請逆權侵佔，她失去了該狗場土地的擁有權。利太指，該土地的業主在上世紀40年代將土地租給她家庭的祖父輩，至1984年起業主失去聯絡，一直沒有來收租，其後該土地由她外婆和她母親居住，惟她母親和外婆先後於1996年及2000年離世，她便將該土地用作狗場，幫助照顧那些無家可歸的可憐狗狗，最高峰是曾養了70多隻狗狗。

然而，她外婆的女兒在2011年開始稱職自己才是業權擁有人，多次要求她交還土地，她和那親戚先後向土地審裁處申請逆權侵佔，直到最近她收到律師電話，指該親戚成功申請逆權侵佔，意味著她要交還土地，但她未收到相關法庭文件。「律師說要看原業主會不會上訴，我問可否由我上訴，但律師說勝算很微。」

她坦言，現時不知如何是好，「好像坐以待斃般，但我會抗爭到底，怎樣都不可以走，很不甘心將塊地交給她。」

她表示，現時仍希望可以爭取到不用遷走，這段時間如有機構可以幫忙照顧場內30隻狗狗也是好事，但她很捨不得那些狗狗。場內的狗狗都健康，大多數是7至8歲，最老的約13歲，她近年已經沒有再接收狗狗，只希望能夠照顧現時的狗狗至終老。

利太的狗場多災多難,去年底遇大火,近日則面臨逼遷。
該狗場去年底曾遭大火燒毀,幸好狗狗們都平安無事。
該狗場去年底曾遭大火燒毀，幸好狗狗們都平安無事。

