曾遭性侵產子 意大利老牌女星歌狄亞嘉汀娜離世 享年87歲

【on.cc東網專訊】意大利老牌女星歌狄亞嘉汀娜（Claudia Cardinale）前日（23日）傳出於法國巴黎寓所病逝的消息，享年87歲。

消息傳出後，意大利文化部長Alessandro Giuli稱她為「史上最偉大的意大利女演員之一」。於突尼斯出世的歌狄亞父母是西西里人，她是意大利黃金時代的女星，16歲因參加選美會而被形容為「突尼斯最美麗的意大利女人」並勇奪冠軍，而獎品就是出席《威尼斯電影節》，她就是因為出席電影節而被導演與監製賞識從而入行。歌狄亞從影逾60年參與過不少經典之作，其中包括《萬里狂沙萬里仇》（Once Upon a Time in the West）、《氣蓋山河》（The Leopard）、《八部半》（8 1/2 ）以及《良宵花弄月》（The Pink Panther）等。她於 1993年《威尼斯電影節》獲頒終身成就金獅獎，而1997年獲意大利大衛獎終身成就獎，並於2002年《柏林電影節》榮獲榮譽金熊獎。

歌狄亞2017年受訪時曾透露年輕時期的悲慘遭遇，她曾遭性侵並誕下兒子，卻被迫以「弟弟」身份養育，直到7年後真相才曝光。她當時說：「我被迫接受這個謊言以避免醜聞，並保護我的事業。」

