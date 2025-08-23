曾餓到喝馬路積水！鄭星一爆紅仍兼職

▲鄭星一早在2000年就出道，但直到2022年出演《黑暗榮耀》才爆紅，在無名時期他曾做過多個兼職，還自爆童年曾餓到喝馬路積水，讓粉絲都非常心疼，而近日他竟坦承在出演《黑暗榮耀》後仍兼職當快遞。（圖／鄭星一IG@ygmicael）

[NOWnews今日新聞] 韓國演員鄭星一早在2000年就出道，但一直都沒有遇到爆紅機會，直到在2022年底出演《黑暗榮耀》中朴涎鎮（林智妍 飾）的財閥老公河度領，才成功走進大眾視線，戲約也漸漸變多。但沒想到已有高知名度的他，近日登上全炫茂主持的YouTube節目，竟自爆在出演《黑暗榮耀》後，還一度繼續做快遞兼職，除此之外，他也坦承童年辛酸，竟曾餓到喝馬路積水來果腹，讓大家都超驚訝。

鄭星一近日為宣傳新電影《謀殺報告》，登上全炫茂節目，並分享了自己無名時期，與《黑暗榮耀》走紅後的心境。他透露在21歲大學退學後，就開始在首爾從事話劇相關工作，還在無名時期做過代駕、代客泊車，並分享當時一天的打工行程，「早上到咖啡廳開店，中午到停車場上班，晚上在到酒吧打工」，甚至透露在出演《黑暗榮耀》後，也還一度繼續做快遞的兼職，辛苦歷程讓大家都非常心疼又驚訝。

▲鄭星一上節目透露在出演《黑暗榮耀》後，仍兼職當快遞。（圖／鄭星一IG@ygmicael）

鄭星一生活跟《黑暗榮耀》角色差超多 曾喝路邊積水果腹

鄭星一在以《黑暗榮耀》爆紅後，曾於《劉Quiz》分享童年生活，他表示從小就缺乏父母的陪伴，照顧他的奶奶也在6年級時離世，鄭星一可以說是被大2歲姊姊養大，他還自爆小時候曾因等姊姊放學太餓，喝路邊積水來果腹，讓大家都超震驚。

而與悲慘的童年不同，鄭星一以精湛演技，完美詮釋《黑暗榮耀》的財閥企業老闆角色，一舉一動都充滿貴氣，讓網友在聽到他的童年經歷後，都忍不住佩服大讚「演技太強」。

鄭星一以舞台劇出道 《黑暗榮耀》後升級為男一

鄭星一今年45歲，他在2000年以舞台劇《青春禮讚》出道，2002年開始，陸續出演一些電影中的小角色，挺過多年無名時期後，終於在2022年底以《黑暗榮耀》爆紅，之後更是升級為男一，與影后金憓秀主演《揭密最前線》一同飆戲，演技實力與多年努力終於被看見。

資料來源：Channel S YouTube

