最低工資加 1 元｜行會通過上調至 43.1 元 5 月 1 日實施｜Yahoo

法定最低工資預料會在 5 月 1 日上調至 43.1 元。 (Photo by Leung Man Hei/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】行政長官會同行政會議，今日（10 日）接納最低工資委員會建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元，增幅為 1.0 元或 2.38%。政府將於下星期五（20 日）在憲報刊登《2026年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於本月 25 日提交立法會；如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年 5 月 1 日實施。

孫玉菡：「一年一檢」緊貼社會經濟變化

目前最低工資已經實施「一年一檢」新機制。勞工及福利局局長孫玉菡表示，「一年一檢」令法定最低工資更緊貼社會經濟變化；又認為最低工資委員會在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。