最低工資加1元 資方：增僱主壓力或削減人手 勞方：滯後市場水平 ︱Yahoo

加重密集型工作僱主壓力

行政長官會同行政會議昨日接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元，增幅為 1.0 元或 2.38% ，將於本月 25 日提交立法會審議。

香港中小型企業聯合會主席郭志華今早接受港台節目訪問，指增加 1 元對企業並沒有太大影響，但相信會為一些仍用最低工資追平成本的低薪行業帶來壓力，包括飲食、物業管理、清潔保安、老人院護工、剪髮等：「他們本身是聘請大量員工，最低工資又加了錢，成本會增加多了，再之前還有一個『 468 』。」

今年 1 月中起《僱傭條例》引入四星期總工時滿68小時則可享福利的計算方法，俗稱「 468 」，保障兼職僱員。郭志華認為「 468 」會為僱主帶來更大壓力，連同最低工資調整其他勞工政策，對密集型工作的僱主會有較大影響。」

期望最低工資勿頻繁上調「有加有減」

郭志華表示，觀察到很多大型企業採用 AI 縮減員工規模，中小企亦開始學習使用 AI，解決請人困難的情況。被問到最低工資委員會報告內估計調整最低工資或會有 200 至 500 位低收入人士失業，他回應指，在不同勞工政策下增加成本下，資方或會削減人手：「資方全部都是計算成本，如果成本高了、賬面是負數的，這樣其實不只是裁員工，可能有機會結業。」

最低工資由本年起由「兩年一檢」改為「一年一檢」，方程式以最近一年的本地生產總值（GDP）增長率，減去十年增長率，再考慮物價通脹調整。郭志華預計來年最低工資不會增加太多，亦期望不要太頻密上調：「我覺得方程式有調整空間的，我期望是有加有減，按市況調整。」

最低工資仍滯後市場時薪

勞顧會勞方代表譚金蓮接受同一電台節目訪問，她提及很多基層工友在住屋、交通、飲食開支上壓力不小，指最低工資2.38% 的增長仍不能改善太多。

譚金蓮又指，最低工資實施初期受惠基層工友人數較多，但以往的「兩年一檢」加上疫情期間的凍結上調，令最低工資滯後於市場的時薪，尤其影響保安、清潔工、散工等低薪工種，預計最低工資實施 15 年來，剩十分之一人數未有受惠：「我們希望升幅調整可以隨著方程式慢慢調整，支援基層生活，令受惠人士多一些，保障多些基層僱員。」

需調整方程式限制

至於最低工資的計算方程式，譚指有需要調整，最新的 GDP 增長不差，有 3.5%，但經濟增長因素部分有 1% 上限，若計算最後工資時將最近一年的 GDP 再減去最近十年的 GDP 趨勢增長率、再乘 20%，實際升幅會被打折扣。她指從事低收入工種的基層工友，即使在 GDP 增長情況下都沒有工作、收入不足，礙於年紀較大以及沒有技能等原因，在輸入外勞等政策情況下，工作機會減少。她建議取消乘以 20% 的部分，另外亦可以參考民意工資等數據，以及盡量消除最低工資上限限制。