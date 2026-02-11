最低工資加1元｜資方：加幅對中小企影響不大 勞方：加至50元才接近綜緩水平

【Now新聞台】行會通過最低工資加一元，增至43.1元。有勞方代表認為要加至50元才能接近綜緩水平；有資方代表認為今次加幅對中小企影響不大。

香港中小型企業聯合會會長郭志華：「我相信漣漪效應，一元而言其實不是大數字，可加不能減。我們不是說想減，不過公式會否將過去疫情期間一段時間抽出來，相對比較公平化地計算。我相信疫情那幾年間因素，變相條數一定是向上，令到無法與市場接軌。」

勞顧會勞方代表、勞聯副主席譚金蓮：「其實一個月如果做26日，然後每日做9小時，其實大約需要50元時薪，才能達到最基本、比較接近綜緩的水平，所以我們以往說最低工資與基本生活線有落差，但當時正做兩年一檢，甚至有做凍結最低工資的情況。現時有一年一檢，我們都希望可以慢慢追回。」

#要聞