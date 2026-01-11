「最強人妻」Hailey Bieber情人節內衣廣告大晒完美身材

【on.cc東網專訊】巴巴多斯天后Rihanna最近推出自家品牌Savage x Fenty的情人節系列內衣，而她更當「人肉生招牌」親自做模拍廣告，除了Rihanna之外，加拿大天王Justin Bieber的美國索模妻子Hailey Bieber亦獲她邀請拍攝同一品牌的情人節內衣廣告。

Rihanna的內衣廣告令人睇到鼻血大流之外，「Bieber嫂」呢輯廣告亦勁有睇頭。Hailey完美示範多款不同款式的內衣，大騷引死人的身材！

