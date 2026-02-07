最強哥爾夫功能 + 輕巧好聲，HONMA X HUAWEI WATCH GT 6 Pro、FreeClip 2 上手試！

與製造高爾夫桿先驅的日本 HONMA聯乘作 HONMA X HUAWEI WATCH GT 6 Pro，正式攻港！這款型格新錶既有 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 多樣化運動監測功能，亦有超長續航力，更重要的是搭載HUAWEI WATCH Ultimate 同級的頂尖高爾夫球功能，助你在球場制勝！至於「C 形橋」設計、輕巧好聲的HUAWEI FreeClip 2 ，無論打波時或日常生活工作，都可幫你隨身隨心享受音樂與通話。

廣告 廣告

科技與運動美學的結合再有新突破，華為宣傳與日本傳奇高爾夫品牌 HONMA 攜手合作，在香港正式推出聯乘限定款 HUAWEI WATCH GT 6 Pro。這款新作將 HONMA 的工匠精神注入智能穿戴設備中，專為追求品味與運動數據的精英用家而設。

這款新錶的核心優勢在於深度整合了與頂級旗艦 HUAWEI WATCH Ultimate 同級的高爾夫球專業功能。腕錶內置覆蓋全球的精準球場地圖，能實時顯示果嶺坡度、障礙物位置以及精確的擊球距離，讓球手在場上決策更具數據支撐。此外，針對揮桿動作的數據分析功能，能細緻記錄揮桿速度與節奏，協助用家持續優化球技。

在性能表現上，HUAWEI WATCH GT 6 Pro 延續了該系列一貫的高效率，具備卓越的長續航力，確保用家在長時間的高爾夫球運動或商務行程中無需擔心電量問題。除了專業的運動監測，腕錶亦提供全方位的心率、血氧及壓力追蹤，將健康管理完美融入日常生活。HUAWEI WATCH GT 6 Pro 則新增日本殿堂級高爾夫球品牌 HONMA 聯乘版，售價 $2,888!

同步亮相的還有全新設計的 HUAWEI FreeClip 2 耳機。這款耳機採用標誌性的「C 形橋」結構，以開放式聽感與極致輕巧的機身為賣點，即便在揮桿或慢跑等大幅度動作下亦能保持穩固舒適。不論是在球場上保持通訊，還是日常工作中享受音樂，其出色的降噪技術與通話質量，均能為用家帶來隨身隨心的音訊體驗。HUAWEI FreeClip 2 耳機，具丹寧藍、摩登黑及羽沙白色款，售價 $1,388。