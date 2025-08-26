最後一架 R35 GT-R 出廠，英雄遲暮東瀛戰神落幕！

文章來源：Qooah.com

日產 R35 GT-R 的最後一架車在日本出廠，該車為午夜紫色的高級版 T-Spec，面向日本客戶。該消息意味著一代傳奇車型的落幕。

據日產 CEO 兼總裁 Ivan Espinosa 的說法，「對於全球眾多 GT-R 的粉絲，我想告訴你們，這並不是永遠告別GT-R，讓 GT-R 銘牌有一天回歸，是我們的目標。」

日產 R35 GT-R 於最早在 2007年發佈，至今歷經6次迭代，生產時間長達18年，總計生產約48000架。最後出廠的日產 R35 GT-R 搭載 3800cc V6 Twin-Turbo 引擎，最大功率為578匹，0-100km/h 加速僅2.9秒。

讓日產 R35 GT-R 封神的是 7分29秒03的紐北單圈成績，打破四座量產車最快單圈時間記錄，相比保時捷 997 GT2 快2秒，成為當時世界最快量產車，是紐北性能標桿，被車迷譽為「東瀛戰神」。

一直以來日產 R35 GT-R 的外觀改動很小，所以其辨識度極高的外觀也是讓其成為一代經典神車的重要原因。

至於日產 R35 GT-R 為什麼停產的原因，日產全球產品主管皮埃爾·洛因曾表示，由於車輛碰撞安全法規的改動，導致了 R35 GT-R 的停產。

此前日產高層已明確表示會推出一款高性能新車，作為 GT-R 的間接繼任者，可能是混合動力或全電動，但目前官方未公佈接任者的具體資料。

預計混合動力或全電動的日產 R35 GT-R 接任者車型不會很早推出，官方甚至還沒有明確的規劃。