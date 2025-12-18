最快下周二入市區 運輸署收逾700申請 合格粵車獲「FT」字頭香港車牌

粵車南下最快於本月23日起經港珠澳大橋入境香港市區。

「粵車南下」本月9日起接受合資格廣東私家車申請，成功完成審核及預約後，最快可於本月23日凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多3日。運輸署至今收到逾700宗申請，正在審核中，之後粵車入港前將獲分配及安裝「FT」字頭的香港車牌，以及須為「易通行」增值。

每輛南下粵車須在內地合資格查驗中心驗車，經運輸署批准才能來港，車上已安裝「易通行」車輛貼及香港車牌。易通行帳戶設定自動繳費方式或增值，以便付隧道費；而香港車牌現階段會統一用「FT」字頭加上阿拉伯數字的車牌組合，日後每次申請均使用同一車牌。

運輸署表示，粵車申請人須於每次南下前經預約系統登記抽籤，中籤者可預留入境名額，首輪有1,700人中籤，目前已接收逾700宗申請，正進行審批，暫未有確實成功審批及預約數字；僅形容符合預期。

嚴重違規者或取消南下資格

有人認為粵車南下會令香港更塞車，發言人稱，首批粵車南下正值聖誕假期，不少港人會駕車北上，故相信「錯峰」出行不會造成交通混亂。另外，若粵車在港出現違規情況，運輸署會通報內地，嚴重者可取消其南下資格。

為讓粵車司機更了解本港的交通消息及駕駛資訊，運輸署會在香港出行易應用程式設「粵車南下」出行專頁和新功能(香港出行易)，提供700個景點附近停車場、60支國標充電樁位置等資訊。該署亦已製作3條短片，包含交通規則、注意事項，以及本港交通標誌和道路標誌等內容，供粵車車主參閱。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，業界希望愈多朋友過來愈好，因為自駕遊的朋友多是高消費群旅客，他們消費額度亦相對高；但要平衡本港市民和普通駕駛者，尤其是停車場承載力能否應付，都是推行初期需要留意的情況。

