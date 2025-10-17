最快11月實施粵車南下 議員關注如何提防非法跨境載客取酬

【on.cc東網專訊】政府計劃最快在11月實施「粵車南下」，初期可進入香港市區的「粵車」名額每日100個，每輛「粵車」留港最多3日。立法會交通事務委員會今日(17日)討論有關安排，有議員指由於有「左右軚」問題，市民擔心內地司機不適應香港「車多路窄」的情況，關注當局會否為內地司機設簡單筆試，或限制於取得香港車牌後1年或3年，才可以登記「粵車南下」計劃，亦有議關注如何提防非法跨境載客取酬問題。

運輸及物流局局長陳美寶回應指已製作「一覽表」，比較兩地的道路安全標示和要求標準，以深入淺出的方式讓內地居民更加一目了然。 她提及雖然車輛有「左右軚」之分，但過去本港涉及「左軚車」的意外率遠低於整體汽車意外率。

航運交通界議員易志明關注如何提防非法跨境載客取酬問題。運輸及物流局副秘書長麥震

宇表示，如果私家車違反規定，南下的資格將被取消，內地方面正思考在口岸查驗資料和執法，本港執法部門亦會透過不同方法查驗車輛是否由指定的司機駕駛。

另一議員陳沛良關注可停泊日數，擔心會影響停車位流轉，而要求「粵車」車主申請香港車牌，將會加重成本，希望本港能為內地車主設計「粵車南下」應用程式。

陳美寶回應指已研究技術細節，為方便收費地點辨識車輛，因此要求「粵車」車主申請香港車牌，預期車主將會再度來港，變相有關香港車牌可以再用。她又贊同為「粵車」設計專門應用程式，方便內地車主搜索資訊。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，已參考機場停車場的記錄，將設有最長30日泊車時限。

陳美寶指「粵車」的司機經港珠澳大橋前往香港口岸停車場泊車後，司機及乘客可以經香港國際機場轉機，或入境轉乘交通工具，亦可以自駕直接入境，相關的準備工夫已進入最後階段，將爭取在下月接受「粵車」申請。

她強調要確保安全，將透過多個渠道向內地申請人發放懶人包，介紹香港道路和駕駛安全的資料；亦會採取穩健可控的方針，小規模開始計劃，並與粵方持續檢視及商討有序增加每日出行名額，當局正鼓勵發展商及私人停車場營運商，提升轄下停車場的配套，包括支援地支付程式繳費、提供國標充電裝置及「免接觸入閘」設備。

