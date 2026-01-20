就業人數減至367萬人。

本港去年10月至12月經季節性調整的失業率，維持在3.8%，符合市場預期。就業不足率為1.7%，微升0.1個百分點。

期內，總勞動人口為380.52萬人，減少約9,100人；就業人數減少2,900人至367萬人。失業人數為13.82萬人，減少約6,200人。

政府表示，各行業的失業率變動不一，但幅度普遍輕微；就業不足率上升就主要見於運輸業和資訊及通訊業，清潔及同類活動業的就業不足率就錄得下跌。

勞工及福利局長孫玉菡說，香港經濟持續增長，加上本地消費氣氛改善，應有助穩定勞工市場，但部分行業的就業情況或會因經營環境的挑戰而繼續受到影響。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒分析指，2025年末失業率繼續高位徘徊。就業不足率微升，或代表部分勞動人口仍面臨工時及收入減少的問題，加上就業人口連續好4個月減少，或反映整體就業市道仍存在壓力。展望未來，零售市道略見改善及樓市表現平穩，有望繼續帶動人手需求，而外貿環境帶來的不確定性，以及行業轉型或令整體改善空間有限，不同行業招聘人手的意欲可能繼續分化。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005249/最新失業率維持3.8-政府-消費氣氛改善助穩定?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral