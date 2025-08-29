最新家庭住戶收入統計出爐 即看您家中收入在全港情況如何。(資料圖片)

家庭收入對每個家庭而言都非常重要，足夠的經濟資源能夠幫助家庭克服許多難關。根據政府統計處最新發表的《綜合住戶統計調查按季統計報告2025年第2季》數據顯示，香港今年第2季的家庭住戶數目為2,775,300戶。家庭住戶每月入息中位數最新為3萬元，較去年的2.97萬港元上升約1%，與上一季度相比則維持持平。

至於1人至6人家庭住戶的每月入息中位數，與去年同期相比全數上升。想知道您的家庭及收入在相同人數中，於全港處於甚麼水平？立刻來看看吧！

整體 中位數3萬元 從事經濟活動4萬

數據顯示，在今年第2季全港逾277萬戶家庭中，有74.9%為從事經濟活動的家庭住戶。家庭住戶平均人數為2.6人，若撇除外籍家庭傭工，平均人數則為2.5人。整體家庭住戶每月入息中位數為3萬元，而從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數則為4萬元。

若按住戶人數劃分，今年第2季各類家庭每月入息中位數，分別為：

1人家庭10,100元

2人家庭為21,800元

3人家庭為36,900元

4人家庭為50,500元

5人家庭為68,400元

6人及以上家庭則為67,400元。

與去年同期相比，各類型家庭住戶的收入中位數均見上升。若按住戶每月入息劃分的家庭住戶數目如下：

就業月入 中位數2萬 男性平均2.5萬多於女性

就業方面，第2季就業人數為365.73萬人，其中男性佔48.4%，女性佔51.6%。就業人士的每月收入中位數為2萬元。觀察2024年第2季至2025年第2季期間，在職女性的每月就業收入中位數持續低於男性，男性平均月入為2.5萬元，女性則為1.75萬元。

工時方面，在職男性和女性的工作時數中位數分別為40和42，若在撇除外籍家庭傭工後，在職男性和女性的工作時數中位數均為40。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/最新家庭收入統計出爐-全港中位數升至3萬元-即看您家庭收入排第幾-8月29日更新-/594060?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral