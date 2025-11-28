2026年最新旅遊趨勢｜25個最佳旅遊目的地：旅客少、低使費！越南/韓國/泰國都有上榜

2026年即將來臨，Yahoo Travel早前預告過2026年旅遊趨勢，當中慢旅行成為主流，旅人不再跑景點，而是留在一個地方更久、體驗更深，將旅行變成生活的一部分。今次繼續送上《Lonely Planet》的「2026年最佳旅遊目的地」（Lonely Planet’s Best In Travel 2026）名單，當中不少是鮮為人知的小眾目的地，如留尼旺、荷蘭第四大城市烏特勒支等，絕對值得大家花上更多時間悠閒漫遊呢！

2026年最佳旅遊目的地1. 留尼旺（Réunion）

位於印度洋中心的火山島，是法國的海外領土，以壯觀火山、雨林峽谷與多元文化構成極具魅力的自然旅遊地，全島面積42%被列入世界自然遺產，保留多樣性的原始自然景觀，其中島上的火山Piton de La Fournaise，為世界上最活躍的火山之一。對追求戶外探險、健行、海岸景觀的旅客而言，是比馬爾代夫等熱門海島更具深度的新選擇。

廣告 廣告

留尼旺位於印度洋中心的火山島，以壯觀火山、雨林峽谷與多元文化構成極具魅力的自然旅遊地。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地2. 加的斯（Cádiz）

加的斯是西班牙西南部的一座濱海城市，以悠久歷史、濃厚文化氛圍與海岸風光成為歐洲新興焦點。相較西班牙其他大城，它仍保持低遊客密度，能以更悠閒方式感受南歐生活節奏，其中西班牙規模最大的年度盛會「Cádiz’s Carnaval」，於每年2月或3月連續10天舉行，整個城市化身狂歡舞台，遊行、煙火、歌唱與舞蹈從早到晚不停上演，氣氛相當濃厚。

加的斯是西班牙西南部的一座濱海城市，以悠久歷史、濃厚文化氛圍與海岸風光成為歐洲新興焦點。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地3. 歸仁（Quy Nhon）

坐落於越南綿延山脈與靜謐潟湖之間的歸仁（Quy Nhơn），是一座將自然美景與文化底蘊完美交融的海濱城市，擁有「未過度開發」的原生海灘、古老的占婆寺廟及漁村、豐富的美食文化，比峴港、芽莊更安靜，也保留濃厚地方文化，在沒有大量觀光客的情況下更顯悠閒。

坐落於越南綿延山脈與靜謐潟湖之間的歸仁（Quy Nhơn），是一座將自然美景與文化底蘊完美交融的海濱城市。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地4. 薩丁尼亞島（Sardinia）

位於地中海正中央的地理位置，使撒丁島自成一格，與意大利本土截然不同的獨特身份，從你踏上這座人口稀少的島嶼那一刻起便能深刻感受到。薩丁尼亞島以潔白無瑕的海灘聞名，加上獨特山野與古文明遺跡，相較其他地中海旅遊目的地，這裡仍保留原生風景，是理想的慢旅遊地，每年吸引數百萬旅客造訪。

位於地中海正中央的地理位置，使撒丁島自成一格，與意大利本土截然不同的獨特身份。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地5. 烏特勒支（Utrecht）

荷蘭第四大城市，從阿姆斯特丹搭火車即可輕鬆抵達，是非常適合週末度假的迷人城市。這裡擁有緊湊的中世紀舊城區、彷彿走進維梅爾畫作般的山牆屋、風景如畫的公園、中世紀教堂，最大特色是其運河，大家可泛舟河上欣賞兩岸景色，又或流連兩岸分佈著酒吧、咖啡館以及餐廳等，感受烏特勒支獨有的悠閒風情。

烏特勒支是荷蘭第四大城市，從阿姆斯特丹搭火車即可輕鬆抵達。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地6. 濟州島（Jeju-do）

濟州是一個的戶外探險樂園，可攀上濟州島中央、海拔1,950米的漢拏山，細看白鹿潭、王冠稜、瀑布等秘境；又或到南部城市西歸浦這個潛水天堂，欣賞珊瑚與熱帶魚群交織出的迷人海景；又或行走濟州偶來（Jeju Olle）27條健行路線，以雙腳探索島上壯麗的自然風光與深厚的在地文化；甚至登上周邊小島如加波島Gapado，每年五月島上開滿金黃色野花，景色美得令人屏息。

濟州是一個的戶外探險樂園，景色美得令人屏息。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地7. 紐西蘭北島（North Island）

北島是紐西蘭的心臟，充滿文化與活力，擁有紐西蘭最大淡水湖「陶波湖」、著名的地熱勝地羅托路亞、懷托摩洞穴，結合毛利文化、火山地形、原始森林、地熱奇觀、海岸線與都市藝術，是一個完美的自然冒險之地，適合自駕、家族旅行與自然探索者。

北島是紐西蘭的心臟，充滿文化與活力。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地8. 緬因州（Maine）

在過度城市化的旅程以外，旅客開始尋找安靜、自然、少遊客的目的地，因此緬因成為美國旅遊的新焦點。緬因州以純淨海岸、森林、湖泊與悠閒小鎮風情呈現「真正美國東北味」，必訪以桀傲奇美的岩灘著名的阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）、看日出的卡塔丁山（Mt Katahdin），又或到全州最大城市波特蘭（Portland）搵食，因為近年主廚們被波士頓或紐約高昂的創業成本嚇怕，紛紛去到波特蘭開店，因此可以找到「James Beard Award」得獎餐廳，是新英格蘭地區開新餐廳的熱門之地。

旅客開始尋找安靜、自然、少遊客的目的地，因此緬因成為美國旅遊的新焦點。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地9. 蒂珀雷里（Tipperary）

愛爾蘭的蒂珀雷里擁有壯觀的自然景觀，其中最令人驚艷的莫過於Aherlow山谷（Glen of Aherlow），山谷被加爾蒂山脈（Galtee Mountains） 和 Slievenamuck山丘環抱，最適合健行崎嶇山徑、釣魚、游泳，甚至騎馬穿越開闊大地。大家亦可遊走城堡遺跡如Rock of Cashel、Cahir Castle等，又或探索Mitchelstown洞穴，當然是品嚐聞名全國的蘋果、Cashel Blue藍紋芝士等美食，悠閒步調成為獨特賣點。

愛爾蘭的蒂珀雷里擁有壯觀的自然景觀。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地10. 突尼西亞（Tunisia）

突尼斯位於北非地中海沿岸，與意大利的西西里島相望，融合了地中海、撒哈拉和阿拉伯文化，以其悠久的歷史、豐富的遺產和多樣化的景觀而聞名。其中老城擁有超過7百座歷史建築群，1979年列入世界遺產，加上旅遊費用比其他歐洲地方更親民，且具備深度探索空間，因此突尼西亞成為北非最具發展潛力的旅遊焦點之一。

突尼斯位於北非地中海沿岸，與意大利的西西里島相望。（相片來源：Getty Images）

2026年最佳旅遊目的地一覽

法國．留尼旺（Réunion, France） 美國．緬因州（Maine, USA） 秘魯（Peru） 斯里蘭卡．賈夫納（Jaffna, Sri Lanka） 芬蘭（Finland） 西班牙．加的斯（Cádiz, Spain） 愛爾蘭．蒂珀雷里（Tipperary, Ireland） 波札那（Botswana） 哥倫比亞．迦太基（Cartagena, Colombia） 瓜地馬拉．給薩帖南哥（Quetzaltenango, Guatemala） 巴西．聖保羅自由區（Liberdade, São Paulo, Brazil） 墨西哥．墨西哥城（Mexico City, Mexico） 加拿大．英屬哥倫比亞（British Columbia, Canada） 荷蘭．烏特勒支（Utrecht, Netherlands） 巴貝多（Barbados） 美國．西奧多羅斯福國家公園（Theodore Roosevelt National Park, USA） 意大利．薩丁尼亞島（Sardinia, Italy） 越南．歸仁（Quy Nhon, Vietnam） 南韓．濟州島（Jeju-do, South Korea） 紐西蘭．北島（North Island, New Zealand） 柬埔寨．暹粒（Siem Reap, Cambodia） 泰國．布吉（Phuket, Thailand） 澳洲．伊卡拉－費蓮達山脈與內陸地區（Ikara–Flinders Ranges & Outback, Australia） 突尼西亞（Tunisia） 所羅門群島（Solomon Islands）

更多相關文章：

Klook Black Friday優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1/全球酒店低至半價優惠/長隆酒店減$200

Black Friday優惠2025｜Marriott、Hyatt、IHG、Expedia、Klook、KKday酒店/景點門票旅遊折扣攻略

Black Friday優惠2025｜KKday優惠低至半價、最多減$300！即睇日韓台泰熱門活動推介

Black Friday優惠2025｜曼谷酒店級Viva Jiva Spa低至2折！60分鐘按摩最平低至$108 即睇黑五折上折優惠碼

Black Friday優惠2025｜東京豐洲teamLab Planets門票買一送一，人均$94.5起！即睇三大全新展區、近20個藝術裝置

Black Friday優惠2025｜成田機場Skyliner車票低至5折！41分鐘直達上野、附黑五專屬優惠碼｜東京機場交通

Black Friday優惠2025｜北海道一日遊半價優惠、人均只需$269！札幌出發，遊盡洞爺湖、登別、昭和新山

2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲

坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025

2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流

Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

告別辦公室束縛！2025十大Workcation城市出爐 香港排名急跌至38、第一名是港人最愛旅遊地