最新調查：港人每日平均飲6杯水 惟逾半未知飲用水水質

新學期伊始 84%父母關注水質憂影響學童健康; 96%僱員冀工作地點定期檢視飲用水水質; 港人嚴選水源及水質 逾9成首選本地品牌

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 近年有關飲用水的事件備受關注，不少香港市民對日常飲用水質的關注度亦顯著提升。而新學年剛剛開始，父母對飲用水會否影響學童健康尤為關注。生活易（ESDlife）於今年8月至9月進行了一項「港人飲用水關注調查」，透過網上問卷訪問共684名受訪者，了解香港人對飲用水的安全意識、習慣及疑慮，並提出相關處理方案。





受訪港人對本地飲用水品牌持有相當信心，令港人釋除飲用水安全疑慮。



港人擔心水質問題有損健康 90%憂飲用水安全



72%港人對食水安全標準提升 惟58%過去從未了解飲用水水質



調查發現有95% 港人知悉近期有關不同飲用水安全的新聞，而90%受訪者對飲用水安全表示憂慮 ，雖然普遍受訪者表示同意多飲水有助健康，但有80%卻表示會擔心因水質問題而為健康帶來負擔。而有子女的受訪者對水質問題更為關注，高達 84% 的父母擔心飲用水安全問題會讓孩子面對健康風險，反映香港市民對自己及家人每天飲用水安全高度關注，尤其擔心重金屬含量超標、微生物數量超標、致癌物含量超標等問題（見附件一）。



由於近來事故的關係，有 72% 受訪者表示在過去三個月有提升對飲用水安全標準的要求。然而，調查卻發現58% 港人坦言從未真正了解自己每天飲用水的水質，反映消費者雖稱關注水質，惟未能完全掌握相關資訊，而近來之飲用水事件正逐步令大眾提升對飲用水的安全標準，喚醒市民對令人安心信賴而優質的飲用水的追求。故此，留意到有部分消費者會自行購買樽裝水飲用以解心中疑慮。



逾9成港人對本地水品牌品質更有信心 98%願意花費更多購買值得信賴的水品牌免犧牲健康



在選購樽裝水時，受訪者表示主要考慮因素包括安全認證（70%）、品質監控 （68%）、水源 （67%），同時92%受訪者同意以超過100度高溫蒸餾過飲用水可有效殺滅細菌，能令消費者釋除飲用水安全疑慮。



調查亦發現，消費者對本地樽裝水品牌抱有信心，高達94%的受訪者在購買樽裝水時傾向選擇本地品牌，更有96%表示對本地樽裝水品牌的品質監控更有信心，顯示本地樽裝水品牌品質控管方面獲港人肯定。此外，更有99%受訪者認為長期服務香港的本地品牌能令他們進一步提升信心，反映品牌歷史與信譽正是有效體現品牌一直堅持為港人提供安全優質飲用水的承諾。而鑒於安全及健康原因，98%受訪者表示願意花費更多購買值得信賴的樽裝水品牌，未會因輕微差價而犧牲健康，反映品質保證已成為消費者決策過程中的核心考量因素。



港人每日平均飲6杯水 飲水地點分散難掌握水源及水質欠自主權



調查顯示受訪者每日平均飲用6杯水，其中3杯於工作地點飲用、2杯於家中飲用、1杯於餐廳飲用，揭示港人大部分日常飲用水除非是購買樽裝水或自備水，否則都未能由自己完全控制。基於近期的新聞，亦喚醒及提升受訪者對不同地點的水源供應及水質的關注及期望。調查指只有半數受訪者知道工作間提供的飲用水水源資訊，如來源地及安全認證等；而對於食肆提供的飲用水，受訪者則表示不清楚食肆的飲用水源、食肆可能以水喉水作為飲用水、食肆的水機經常不清洗等（見附件二）。



79%受訪者更留意工作地點之飲用水品牌 88%對提供優質飲用水的僱主好感度提升



市民對水質的關注已不再只局限於單一環境，更延伸至工作地點、家居用水及食肆供水。是次調查顯示，受訪者每天飲用水當中一半會於工作地點飲用，辦公室提供的飲用水品質亦顯得尤其重要。大部分受訪者表示原本不清楚工作間提供的飲用水水源，而辦公室提供桶裝水或樽裝水的受訪者中，近8成表示在過去三個月才有更留意工作地點提供的飲用水品牌，反映員工對公司飲用水品質因應最近的社會熱話而提升關注。為了確保飲用水水質及員工健康，96%僱員期望公司會定期檢視辦公室飲用水品質，若然飲用水供應商能提供其產品的安全認證及品質監控，有助令僱員安心。而更有88%受訪者表示工作間提供優質飲用水品牌會令其提升對僱主的好感度，可見飲用水對於工作間的重要性不容忽視。



3分2受訪者居住大廈供水系統曾現問題



至於家居飲用水方面，竟有高達65%受訪者表示其居住的大廈供水系統，包括喉管及儲水箱曾出現問題，進一步加劇大眾對大廈供水及水質的憂慮。縱然不少住戶會於家中自行煲水，惟煲水卻未能有效去除重金屬或其他污染物，而更有8成受訪者認為飲用「翻滾水」有可能影響健康，因此受訪者中有88%父母表示願意花費更多，以購買蒸餾水或在家安裝過濾飲水機以降低子女可能面對的健康風險 。



港人對本地飲用水品牌抱信心 成港人及飲用水提供者可靠及放心之選



飲水是日常生活的一部分，調查反映不同飲用水安全事件雖然令飲用水品質成為港人高度關注的健康議題，更涵蓋家居、辦公室與外出的各個層面，但綜觀調查結果，受訪港人對本地飲用水品牌仍持有相當信心，尤其承諾堅持為港人提供安全優質飲用水的品牌更是令港人安心。鑒於香港市民對飲用水安全意識顯著提升，有信譽及品質監控備受肯定的本地飲用水品牌既已成為市民較傾向之選，應進而為港人提供更全方位的飲用水選擇。而作為場地管理者，亦理應顧及場地使用者對飲用水安全認證及品質監控的合理期望，並定期檢視，使得港人在任何地方都可以飲得放心。



附表一：受訪者對飲用水的安全憂慮





受訪者對飲用水的安全憂慮

百份比

重金屬含量超標

79%

微生物數量超標

61%

致癌物含量超標

60%

樽裝水微塑膠含量超標

57%

含有瀝青或其他異物

56%





附表二：受訪者對食肆提供之飲用水的安全憂慮





受訪者對食肆提供之飲用水的安全憂慮

百份比

不清楚食肆的飲用水源 (如：來源地、品牌及安全認證等)

69%

食肆可能以水喉水作為飲用水

63%

食肆的水機經常不清洗

61%

食肆提供的水易有雜質或異味

61%







有關生活易（ESDlife）

生活易是長江和記實業與惠普電腦的合資公司，三大業務包括提供網上生活資訊媒體（

www.esdlife.com

)，當中設有三大頻道，包括「新婚生活易」、「家庭生活易」及「healthyD」；以健康生活為理念的一站式網購平台「健康網購」、「Welloft」及「Furmomo」，為大眾及寵主搜羅多種預防、監察及保障健康的產品及服務；Digital Solutions「DS」為客戶提供全方位的數碼解決方案，助客戶有效率地洞悉數碼市場瞬息萬變的趨勢，得到業界高度認可。生活易致力推動資訊科技與日常生活的融合，改善社會及為香港人帶來更好的生活。







