專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
最新調查：港人每日平均飲6杯水 惟逾半未知飲用水水質
新學期伊始 84%父母關注水質憂影響學童健康; 96%僱員冀工作地點定期檢視飲用水水質; 港人嚴選水源及水質 逾9成首選本地品牌
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 近年有關飲用水的事件備受關注，不少香港市民對日常飲用水質的關注度亦顯著提升。而新學年剛剛開始，父母對飲用水會否影響學童健康尤為關注。生活易（ESDlife）於今年8月至9月進行了一項「港人飲用水關注調查」，透過網上問卷訪問共684名受訪者，了解香港人對飲用水的安全意識、習慣及疑慮，並提出相關處理方案。
港人擔心水質問題有損健康 90%憂飲用水安全
72%港人對食水安全標準提升 惟58%過去從未了解飲用水水質
調查發現有95% 港人知悉近期有關不同飲用水安全的新聞，而90%受訪者對飲用水安全表示憂慮 ，雖然普遍受訪者表示同意多飲水有助健康，但有80%卻表示會擔心因水質問題而為健康帶來負擔。而有子女的受訪者對水質問題更為關注，高達 84% 的父母擔心飲用水安全問題會讓孩子面對健康風險，反映香港市民對自己及家人每天飲用水安全高度關注，尤其擔心重金屬含量超標、微生物數量超標、致癌物含量超標等問題（見附件一）。
由於近來事故的關係，有 72% 受訪者表示在過去三個月有提升對飲用水安全標準的要求。然而，調查卻發現58% 港人坦言從未真正了解自己每天飲用水的水質，反映消費者雖稱關注水質，惟未能完全掌握相關資訊，而近來之飲用水事件正逐步令大眾提升對飲用水的安全標準，喚醒市民對令人安心信賴而優質的飲用水的追求。故此，留意到有部分消費者會自行購買樽裝水飲用以解心中疑慮。
逾9成港人對本地水品牌品質更有信心 98%願意花費更多購買值得信賴的水品牌免犧牲健康
在選購樽裝水時，受訪者表示主要考慮因素包括安全認證（70%）、品質監控 （68%）、水源 （67%），同時92%受訪者同意以超過100度高溫蒸餾過飲用水可有效殺滅細菌，能令消費者釋除飲用水安全疑慮。
調查亦發現，消費者對本地樽裝水品牌抱有信心，高達94%的受訪者在購買樽裝水時傾向選擇本地品牌，更有96%表示對本地樽裝水品牌的品質監控更有信心，顯示本地樽裝水品牌品質控管方面獲港人肯定。此外，更有99%受訪者認為長期服務香港的本地品牌能令他們進一步提升信心，反映品牌歷史與信譽正是有效體現品牌一直堅持為港人提供安全優質飲用水的承諾。而鑒於安全及健康原因，98%受訪者表示願意花費更多購買值得信賴的樽裝水品牌，未會因輕微差價而犧牲健康，反映品質保證已成為消費者決策過程中的核心考量因素。
港人每日平均飲6杯水 飲水地點分散難掌握水源及水質欠自主權
調查顯示受訪者每日平均飲用6杯水，其中3杯於工作地點飲用、2杯於家中飲用、1杯於餐廳飲用，揭示港人大部分日常飲用水除非是購買樽裝水或自備水，否則都未能由自己完全控制。基於近期的新聞，亦喚醒及提升受訪者對不同地點的水源供應及水質的關注及期望。調查指只有半數受訪者知道工作間提供的飲用水水源資訊，如來源地及安全認證等；而對於食肆提供的飲用水，受訪者則表示不清楚食肆的飲用水源、食肆可能以水喉水作為飲用水、食肆的水機經常不清洗等（見附件二）。
79%受訪者更留意工作地點之飲用水品牌 88%對提供優質飲用水的僱主好感度提升
市民對水質的關注已不再只局限於單一環境，更延伸至工作地點、家居用水及食肆供水。是次調查顯示，受訪者每天飲用水當中一半會於工作地點飲用，辦公室提供的飲用水品質亦顯得尤其重要。大部分受訪者表示原本不清楚工作間提供的飲用水水源，而辦公室提供桶裝水或樽裝水的受訪者中，近8成表示在過去三個月才有更留意工作地點提供的飲用水品牌，反映員工對公司飲用水品質因應最近的社會熱話而提升關注。為了確保飲用水水質及員工健康，96%僱員期望公司會定期檢視辦公室飲用水品質，若然飲用水供應商能提供其產品的安全認證及品質監控，有助令僱員安心。而更有88%受訪者表示工作間提供優質飲用水品牌會令其提升對僱主的好感度，可見飲用水對於工作間的重要性不容忽視。
3分2受訪者居住大廈供水系統曾現問題
至於家居飲用水方面，竟有高達65%受訪者表示其居住的大廈供水系統，包括喉管及儲水箱曾出現問題，進一步加劇大眾對大廈供水及水質的憂慮。縱然不少住戶會於家中自行煲水，惟煲水卻未能有效去除重金屬或其他污染物，而更有8成受訪者認為飲用「翻滾水」有可能影響健康，因此受訪者中有88%父母表示願意花費更多，以購買蒸餾水或在家安裝過濾飲水機以降低子女可能面對的健康風險 。
港人對本地飲用水品牌抱信心 成港人及飲用水提供者可靠及放心之選
飲水是日常生活的一部分，調查反映不同飲用水安全事件雖然令飲用水品質成為港人高度關注的健康議題，更涵蓋家居、辦公室與外出的各個層面，但綜觀調查結果，受訪港人對本地飲用水品牌仍持有相當信心，尤其承諾堅持為港人提供安全優質飲用水的品牌更是令港人安心。鑒於香港市民對飲用水安全意識顯著提升，有信譽及品質監控備受肯定的本地飲用水品牌既已成為市民較傾向之選，應進而為港人提供更全方位的飲用水選擇。而作為場地管理者，亦理應顧及場地使用者對飲用水安全認證及品質監控的合理期望，並定期檢視，使得港人在任何地方都可以飲得放心。
附表一：受訪者對飲用水的安全憂慮
受訪者對飲用水的安全憂慮
百份比
重金屬含量超標
79%
微生物數量超標
61%
致癌物含量超標
60%
樽裝水微塑膠含量超標
57%
含有瀝青或其他異物
56%
附表二：受訪者對食肆提供之飲用水的安全憂慮
受訪者對食肆提供之飲用水的安全憂慮
百份比
不清楚食肆的飲用水源 (如：來源地、品牌及安全認證等)
69%
食肆可能以水喉水作為飲用水
63%
食肆的水機經常不清洗
61%
食肆提供的水易有雜質或異味
61%
Hashtag: #生活易 #ESDlife
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關生活易（ESDlife）
生活易是長江和記實業與惠普電腦的合資公司，三大業務包括提供網上生活資訊媒體（
)，當中設有三大頻道，包括「新婚生活易」、「家庭生活易」及「healthyD」；以健康生活為理念的一站式網購平台「健康網購」、「Welloft」及「Furmomo」，為大眾及寵主搜羅多種預防、監察及保障健康的產品及服務；Digital Solutions「DS」為客戶提供全方位的數碼解決方案，助客戶有效率地洞悉數碼市場瞬息萬變的趨勢，得到業界高度認可。生活易致力推動資訊科技與日常生活的融合，改善社會及為香港人帶來更好的生活。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港取景場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 20 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 15 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 1 天前