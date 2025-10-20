最新鑽石業界調查顯示

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
香港天然鑽石市場正踏上復甦之路
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月20日 – 據近期一項調查指出，香港天然鑽石市場，隨著中國內地遊客的回歸以及季節性禮品需求的增加，前景向好。過去數年，香港天然鑽石市場進入了調整階段。這一變化反映了經濟不確定性、消費者價值觀的轉變以及競爭加劇所構成的複雜局面。為深入了解以上因素，NielsenIQ聯同香港鑽石總會(DFHK)及De Beers 集團於今年8月進行了一項天然鑽石業界調查，200名受訪者中，包括DFHK會員，也有來自行業各個領域的人士，包括零售商、批發商和製造商。
主要總結
市場表現預期：近半數受訪者預期天然鑽石市場在未來12個月內表現向好，而33%預期市場保持穩定。
推廣投放：46% 的業界人士計劃增加推廣天然鑽石方面的投放，40% 則會維持現有投放水平。
最熱門送禮日子：情人節（69%）、訂婚/結婚（67%）和聖誕節（59%）將是銷售的主要埸合及時段。
政府支持：過半數受訪者（51%）認為現時政府支援措施的成效一般，68% 受訪者強調有需要開展旅遊推廣活動以吸引購買奢侈品的消費者。
行業趨勢與實踐
調查顯示，業界日益重視科技應用與可持續發展的實踐。幾乎所有受訪者（94%）均已使用鑽石檢測儀器，主要應用於零售環境；而75% 的受訪者已實施可持續發展措施，如回收計劃和可持續採購。這些努力提升了消費者信任度、品牌聲譽及員工參與度。
這反映出業界正朝著透明化與可持續發展方向轉變，與全球消費者的期望同步。
消費者偏好
調查又發現，消費者在購買天然鑽石時，主要考慮價格、4C標準（克拉、切工、顏色、淨度）及認證。戒指仍為最暢銷產品，消費者顯著偏好重量在0.5至1克拉之間、價格約為25,000港元的鑽石。消費者在選購珠寶時，更重視簡約設計與情感共鳴。社交媒體平台，尤其是小紅書，已成為消費者互動與了解產品的重要渠道。
定量與定性研究結果相呼應
是項調查採用了混合研究方法，包括線上定量(Quantitative)調查和深入定性(Qualitative) 訪談，旨在從經驗豐富的業界人士處獲取有關市場現狀及未來展望的深入見解。通過與業界高層深入訪談獲得的總結，與定量調查結果在很大程度上相吻合。市場前景仍持謹慎樂觀態度，絕大部分受訪者預期來年市場表現將會向好，顯示出業界在面對持續挑戰時的頑強韌性。
- 完 -
請按此處閱讀《2025年香港天然鑽石業界調查報告》
關於De Beers 集團
De Beers 集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers 集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers 集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是De Beers 集團的核心策略，以此發展包括De Beers戴比爾斯（De Beers London）和Forevermark永恆印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。De Beers 集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers 集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。De Beers 集團致力於
的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。De Beers 集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問
。
關於香港鑽石總會
香港鑽石總會是一個非牟利組織，其目標乃透過統一營商操守以維護鑽石行業的誠信及保障消費者的利益。香港鑽石總會的使命，乃保持香港為亞洲鑽石中心、世界「購物天堂」及「亞洲世界城市」之美譽。 為此，香港鑽石總會多年來與香港旅遊發展局、消費者委員會、香港貿易發展局及不同政府機關緊密聯繫及合作。
