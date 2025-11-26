最新一季公屋綜合輪候時間維持5.1年 一般申請者上升至5.5年

【Now新聞台】計及簡約公屋的最新一季公屋綜合輪候時間維持5.1年，至於公屋一般申請者平均輪候時間則上升0.1年，去到5.5年，而長者一人申請者的平均輪候時間上升0.2年至3.7年。

房屋局解釋，入住傳統公屋單位的申請者中，八成七是市區或擴展市區單位，這些單位輪候時間比新界長大約兩年，因此儘管今季已有約8000個單位的供應，公屋綜合輪候時間仍只能維持與上季一樣，又指隨著各個公屋及簡約公屋項目陸續落成，相信輪候時間會逐步下降。

