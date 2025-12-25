最早踏入2026的地方原來不是紐西蘭！這個太平洋小島搶先全球，搭一小時飛機過兩次新年

跨年無論在哪個城市，總帶著一種世界同步的儀式感。每個地方都有不同形式去迎接新一年的來臨。然而全球並非同一時間跨年，2026年的跨年順序從太平洋島國率先迎接新年，接著輪到紐西蘭、澳洲、亞洲、歐洲。而大家最常搞錯的一點，以為最早踏入新一年是紐西蘭的奧克蘭。事實上「最早」說 Happy New Year 的地方，相信大家未必聽過的太平洋島國。

（Getty Images）

（Getty Images）

距離2026不到一個月！不同地區的跨年時間都有不同，原來最早的跨年地方，並不是奧克蘭，而是大家不是太熟悉的太平洋島國。（Getty Images）

太平洋島國搶頭炷香

球最早踏入2026年的有人居住地點，是太平洋島國吉里巴斯共和國（Kiribati）的聖誕島（Kiritimati）。這個太平洋上最大的珊瑚環礁位於萊恩群島（Line Islands），時區為UTC+14時——當香港傍晚6時正準備晚餐時，島上居民已經開始新年第一天的生活。

吉里巴斯能成為「時間冠軍」，要追溯至1995年的一個政治決定。當時政府為統一全國時區，將國際換日線往東推移，讓原本分屬兩天的國土同步過日子。這個改變不單方便行政管理，更意外為當地帶來「全球最早跨年」的旅遊賣點。每年12月31日，聖誕島會舉行簡單而傳統的跨年儀式，當地人會在椰子樹下唱歌跳舞，用鮮花編織花環互相祝福。

聖誕島是吉里巴斯共和國最重要的跨年地區，代表它是地球上最早迎接新一年，也是旅客追求儀式感的秘密景點。（Getty Images）

同樣最早迎接新一年的太平洋島國薩摩亞故事更戲劇化。2011年前它還是全球最後跨年的地方之一，但為配合澳洲、紐西蘭的商業往來，政府決定直接從UTC-11跳到UTC+13，當年12月29日過完直接跳到12月31日，憑空消失了12月30日。從此薩摩亞從跨年尾班車變成頭班車。

更有趣的是，薩摩亞與美屬薩摩亞（American Samoa）被國際換日線分隔，兩地相距僅約100公里。當地人可以在薩摩亞首都阿皮亞（Apia）跨完年後，搭乘約一小時飛機到美屬薩摩亞，在24小時後再跨一次年——這種「一天內講兩次Happy New Year」的體驗。

薩摩亞的跨年以傳統舞蹈儀式，慶祝新一年的來臨。（Samoa Tourism）

UTC全名是「協調世界時」（Coordinated Universal Time）。

它是全球共同使用的「標準時間基準」，就像世界所有國家的時鐘都要對準的「母鐘」。

大家可以把UTC想像成全球時間的「零點」，而各地的時區則是根據UTC來加減時差，例如：

香港：UTC+8

日本：UTC+9

紐約：UTC–5（冬令時間）

倫敦：UTC+0（冬令時間）

很多人以前都會聽過GMT（格林威治標準時間）

事實上：

GMT 是舊制度（由天文觀測定義）

UTC 是新制度（由原子鐘運作）

兩者時間上幾乎一樣，但 全球正式使用的是UTC，尤其在航空、航海、科技、網絡、國際活動中全都以UTC為標準。

奧克蘭又是最早跨年地？！

若論主要城市，使用UTC+13時區的紐西蘭奧克蘭（Auckland）是最早迎接新年的大都會。每年天空塔（Sky Tower）會施放南半球最高的煙火秀，配合海港大橋的燈光投影，為全球跨年活動打響頭炮。當奧克蘭踏入2026年時，香港時間為晚上7時。

很多人誤以為紐西蘭是全球最早跨年，主要因為奧克蘭煙火秀的國際知名度太高。每年超過50萬人聚集在市中心和海港周邊，天空塔從55、61和64層樓同時發射超過500公斤煙火，長達5分鐘的表演配合現場音樂，場面震撼。加上全球媒體爭相直播報導，讓大家自然聯想到「最早跨年」。

實際上奧克蘭只是最早跨年的「主要城市」——吉里巴斯和薩摩亞雖然更早，但人口規模及城市發展程度遠不及奧克蘭。這個誤會就像很多人以為悉尼是澳洲首都（其實是坎培拉）一樣。

奧克蘭天空塔高328米，每年從塔頂施放5分鐘煙花，配合海港大橋燈光秀，成為全球主要城市中最早的大型跨年慶典。（Getty Images）

