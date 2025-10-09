最熱寒露｜天文台昨最高氣溫 33.1℃ 有紀錄以來 10 月最多酷熱日數 林超英再提醒「世界氣候不正常」｜Yahoo

2025 年 10 月 8 日各區最高氣溫

【Yahoo 新聞報道】周三（8 日）是二十四節氣當中的「寒露」。天文台總部錄得最高氣溫 33.1 度，屬於「酷熱」水平，天文台並且表示，33.1 度高溫打破了歷年以來氣溫紀錄，成為「最熱寒露」。

另外，周三亦是今年 10 月第 4 日達到 33.0℃ 或以上嘅酷熱天氣，打破了 2023 年與 2024 年的紀錄，成為自 1884 年有記錄以來酷熱日數最多的 10 月。天文台預料，受到高空反氣旋影響，未來兩三日廣東地區仍然會有普遍晴朗天氣。

林超英：「熱到慣」逐漸忘記氣候發生重大變化

天文台前台長林超英今早（9 日）在社交平台發文指，以前少年時期的中秋，往往要穿羊毛背心，但是昨天香港發出了酷熱天氣警告，市區最高氣溫 33 度，北區高達 36 度，「是以前的夏天景況」。

林超英並指，「我們有時熱到習慣了，逐漸忘記其實氣候發生了重大變化」。他呼籲大家必須提醒自己「現在的世界氣候是不正常的，甚至愈來愈趨向極端，先是清潔工、攤販、地盤工、速遞員、劏房戶等基層人民受苦，不過遲早所有人都會受食物供應不足、疾病變異等的影響，「沒有人能置身事外。」最後他又提大家應該慳電和「買少啲」，「能做多少就多少，不為貧苦大眾添更多的苦。」