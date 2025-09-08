2025全球百大最難吃食物排行榜！蓮蓉月餅排25名？網民：竟然冇呢樣？

世界美食地圖（TasteAtlas）網站公佈2025年「全球百大最難吃的食物」名單（100 Worst Rated Foods in the World），頭三位由北歐食物包辦。另外，不少亞洲美食均有上榜。除了蓮蓉月餅外，有幾款港人熟悉的日本美食亦「金榜題名」，隨即引起網民熱議，紛紛留言捍衛亞洲美食，同時提出不少更值得放進名單的食物。

全球百大最難吃的食物

總部位於英國倫敦的世界美食地圖，根據全球近60萬個評分而決定「全球百大最難吃的食物」名單。頭三名由北歐食物包辦，第一位是瑞典的血煎餅（Blodplättar），第二位是芬蘭的血餃子（Blodpalt），第三位則是同樣來自瑞典的披薩餃（Calskrove），以五顆星為滿分計算，頭三名的食物分別僅獲得了1.6、1.8及1.9顆星。令不少網民詫異的是，港人愛吃的蓮蓉月餅以2.7顆星登上第25位。除此之外，不少港人熟悉的亞洲美食也有上榜，包括泰國的炸蟬蛹（Hon Mhai）及魚雜咖喱（Kaeng Tai Pla）均名列前茅，分別排在第5和9位；日本的拿坡里意粉、長崎強棒麵和紅豆飯亦有上榜，排在第75、90和96位。

第一位：瑞典血煎餅（Blodplättar）

第二位：芬蘭血餃子（Blodpalt）

第三位：瑞典披薩餃（Calskrove）

第五位：泰國炸蟬蛹（Hon Mhai）

第九位：泰國魚雜咖喱（Kaeng Tai Pla）

蓮蓉月餅居然登上第25位！

日本拿坡里意粉竟然都有份！

長崎強棒麵都有入圍

榜尾仲有紅豆飯

網民：竟然冇呢樣？

「全球百大最難吃的食物」名單一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛留言捍衛亞洲美食，笑言英國人的評分無參考價值「英國學咩人評食物」；另一邊廂，有網民認同蓮蓉月餅難食，「食親蓮蓉月個口都張（漿）住好唔舒服」，究竟是蓮蓉月餅難食，還是外國人不懂得欣賞？ 許多網民亦提出其他更應該上榜的食物，「竟然冇五仁」、「日本納豆竟然冇上榜」、「鴨仔蛋果d仲恐怖啦」等等，不知讀者又有何看法？

網民表示認受性極低

英國人冇咩資格評食物？

蓮蓉月餅又真係唔係人人都啱

咁又誇張咗少少

咁香口都排第五？

係咪同菠蘿pizza一樣，唔啱外國人口味？

經典潮文

拿坡里意粉VS納豆你點揀？

圖片來源：TasteAtlas網站、連登討論區

