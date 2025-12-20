最驚喜、最失望？回顧 2025 年十大科技產品（iPhone 17、Nano Banana、Switch 2）

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
新 iPhone 的關注度總是最高。
又到一年末尾，是時候來回顧 2025 年的科技行業了。今天我們來盤點今年的十大科技產品，和先前一樣，這是整理了各個產品相關文章的關注度，並且盡可能將相同產品算在一起的結果。不知道這和讀者們的設想相不相同呢？
Apple iPhone 17 系列和 iPhone Air
每年最受關注的科技產品其實都在意料之中，大家最關心的還是新出的 iPhone。這次 9 月登場的 4 款新機，真是久違地讓人感受到了 Apple 的誠意。iPhone 17 加入 120Hz 螢幕，補上了標準款長久以來的短板。2 款 Pro 大幅改進散熱，還有辨識度滿滿的全新外觀。至於 iPhone Air，雖然銷量很一般，但始終話題性十足。在小眾玩家眼裡，它是極具 Apple 風格的「藝術品」。期待摺疊 iPhone 的消費者，也可以從其身上窺見未來新機的一點雛形。
👉 Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
iPhone 16e
在這款手機推出前，許多 iPhone SE 的使用者已經提前將其視為自己的下款「夢中情機」。相對小的尺寸、167g 輕量機身、OLED 螢幕附帶 Face ID、足夠用 Apple Intelligence 的 8GB RAM 還有 eSIM，這些對一款定位 SE 後繼者的 iPhone 來說都是絕佳賣點。但唯一的問題是，Apple 對它的期待比 iPhone SE 更高。最初 HK$5,099 的起售價相當多人都無法接受，因此除了能套用國家補貼政策的內地市場，iPhone 16e 在大多數地方最終都被評為 2025 年最讓人失望的產品。
👉 iPhone 16e 接班 iPhone SE 登場：A18、自研 5G 晶片加持的最平價 Apple AI 手機
Nano Banana / ChatGPT Images
2025 年 AI 進一步融入大眾生活，尤其是圖片生成，三不五時就能讓人玩得不亦樂乎。今年 Nano Banana 和 ChatGPT Images 輪番帶起過多次製圖高潮，畫公仔、吉卜力、「拍」肖像... 每當網路上有人分享經過驗證的提示詞，誰能忍住不去自己創作一番呢？
👉 一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN
👉 Nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照
👉 不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記
👉 變身吉卜力角色、吊牌公仔！實測 ChatGPT AI 最佳提示詞 + 平價訂閱會員方法
Samsung Galaxy S25 Ultra
緊隨在 iPhone 後面，關注度第二高的硬體便是 Samsung 的年度旗艦 Galaxy S25 Ultra 了。不過相比 Apple 的新品，S25 Ultra 的提升幅度並不算很大，還是給人穩字當先的感覺。廠方的主打賣點仍是 AI，不知在即將到來的 S26 Ultra 上，會不會多點別的驚喜呢？
👉 Samsung Galaxy S25 Ultra 懶人包｜功能規格、上市時間、價格、香港預訂優惠
Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung 今年的摺疊旗艦 Galaxy Z Fold 7 倒是經歷了大刀闊斧的改動，它直接瘦身至 4.2mm（展開）、215g，終於在輕薄度上追近了國產競品。除此之外，裝置亦有非常不錯的相機配置，俐落的外觀設計也是許多人為其傾心的理由。
👉 Samsung Galaxy Z Fold7 開箱獨家薄荷綠，超輕薄！勁清涼？呢部機 trade-in 優惠有 HK$7,700！
vivo X200 Ultra
vivo 旗艦的望遠很強，這件事在過去幾年已經為越來越多人所熟知。但今年他們在 X200 Ultra 上居然又玩出了新的花樣，給 2 億畫素相機外接原廠 Zeiss 增距鏡頭，演唱會神器之爭一下子有了唯一答案。產品發售後，市場反響出奇地好，以致於 OPPO、華為等對手後續都為新機準備了相應的配件。照這個趨勢下去，外接鏡頭估計將成為國產拍照旗艦必不可少的配件。vivo 的下一代機器要如何保持領先，可以說讓人非常期待了。
👉 評測｜vivo X200 Ultra 兩億長炮實拍：演唱會神器唯一答案？
DeepSeek
盡管後續的更新逐漸被 ChatGPT、Gemini 等對手拉開，但 DeepSeek 年初橫空出世、殺穿美股的「神蹟」相信許多人至今依然難忘。作為開源大型語言模型的代表，DeepSeek 憑藉超高的 CP 值引發了業界海嘯。在中國，阿里千問（Qwen）、百度文心、月之暗面 Kimi 等主流產品都跟 DeepSeek 一樣選擇了開源路線。這與矽谷巨頭們愈發封閉的策略截然不同，哪一個才是正確的方向？在 2025 年我們尚未得到一個答案。
👉 DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
👉 美眾議員將提跨黨派法案，意圖封禁在政府裝置上使用 DeepSeek
👉 DeepSeek 太多人用、不勝負荷？正限制 API 充值，預告取消折扣
Nintendo Switch 2
盡管論升級幅度大概只有「S」類產品的級別，但 Switch 2 終究是 Nintendo 讓玩家們苦等 8 年才得來的新機，年度產品中勢必會有它的一席之地。截止到上月初，Switch 2 的累計銷量已突破 1,036 萬台，這讓廠方放心地將全年銷售預期由原本的 1,500 萬台上調至 1,900 萬台。長期來看，這應該仍會是一款相當成功的產品。但最終能否達到初代那樣的高度（等下次財報公開應該就是公司史上最暢銷主機了），仍有待時間的檢驗。
👉 Nintendo Switch 2 完整懶人包：上市日期、售價、Joy-Con 新玩法、《瑪利歐賽車 世界》首發護航
Samsung Galaxy S25 Edge
為應對 Apple 的超薄 iPhone 新機，Samsung 早在上半年就端出了 5.8mm 厚的 Galaxy S25 Edge 提前備戰。但可惜的是，這款產品發售後幾乎就沒激起什麼水花。而 iPhone Air 雖也銷量平平，但至少有人討論，「叫好不叫座」總勝過「石沉大海」。目前坊間已有傳聞稱 Samsung 接下來不會再推 S25 Edge 的後繼產品，及時止損也算是明智的決定吧。
👉 超薄 Samsung Galaxy S25 Edge 唔算超貴！香港賣價好快有？
宇樹機械人
從今年春晚開始，宇樹的機械人隔一段時間就會成為社交網路上的熱門話題。它跳舞、格鬥、跑馬拉松甚至還能打籃球，給人一種工作解脫「天網」制裁（刪除）將至的感覺。就在幾個月前，廠方正式發售了一款內建多模態大模型的 26 自由度機器人 R1。其售價僅為 3.99 萬人民幣，能把成本控制到如此程度，對機器人未來的發展可謂意義重大呢。
👉 世界首次人形機器人格鬥賽開打！宇樹 G1 出戰，人類自求多福（誤）
👉 「教授，我想打籃球！」科大團隊讓宇樹機械人變籃球飛人，出手穩定輕鬆三步上籃
👉 宇樹 R1 開賣！3.99 萬人民幣就能讓內建多模態大模型的 26 自由度機器人跟你回家
特別提及獎：Samsung Galaxy Z TriFold 三摺疊手機
其實以點擊量來算，Galaxy Z TriFold 並不該出現在這份榜單。但這更多是因為它剛發不久，而且還沒有確定本地上市資訊，並非產品本身不夠重要。雖然三摺疊這種形態是由華為 Mate XT 首創，但 Galaxy Z TriFold 估計會是全球大多數地區消費者能買到的第一款三摺機。它真正的影響力可能要等到 2026 年初才會顯現，各位不妨拭目以待。
👉 Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池
