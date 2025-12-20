最驚喜、最失望？回顧 2025 年十大科技產品（iPhone 17、Nano Banana、Switch 2）

又到一年末尾，是時候來回顧 2025 年的科技行業了。今天我們來盤點今年的十大科技產品，和先前一樣，這是整理了各個產品相關文章的關注度，並且盡可能將相同產品算在一起的結果。不知道這和讀者們的設想相不相同呢？

Apple iPhone 17 系列和 iPhone Air

iPhone 17 Pro

每年最受關注的科技產品其實都在意料之中，大家最關心的還是新出的 iPhone。這次 9 月登場的 4 款新機，真是久違地讓人感受到了 Apple 的誠意。iPhone 17 加入 120Hz 螢幕，補上了標準款長久以來的短板。2 款 Pro 大幅改進散熱，還有辨識度滿滿的全新外觀。至於 iPhone Air，雖然銷量很一般，但始終話題性十足。在小眾玩家眼裡，它是極具 Apple 風格的「藝術品」。期待摺疊 iPhone 的消費者，也可以從其身上窺見未來新機的一點雛形。

👉 Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理

iPhone 16e

iPhone 16e

在這款手機推出前，許多 iPhone SE 的使用者已經提前將其視為自己的下款「夢中情機」。相對小的尺寸、167g 輕量機身、OLED 螢幕附帶 Face ID、足夠用 Apple Intelligence 的 8GB RAM 還有 eSIM，這些對一款定位 SE 後繼者的 iPhone 來說都是絕佳賣點。但唯一的問題是，Apple 對它的期待比 iPhone SE 更高。最初 HK$5,099 的起售價相當多人都無法接受，因此除了能套用國家補貼政策的內地市場，iPhone 16e 在大多數地方最終都被評為 2025 年最讓人失望的產品。

👉 iPhone 16e 接班 iPhone SE 登場：A18、自研 5G 晶片加持的最平價 Apple AI 手機

Nano Banana / ChatGPT Images

Nano Banana 公仔圖

2025 年 AI 進一步融入大眾生活，尤其是圖片生成，三不五時就能讓人玩得不亦樂乎。今年 Nano Banana 和 ChatGPT Images 輪番帶起過多次製圖高潮，畫公仔、吉卜力、「拍」肖像... 每當網路上有人分享經過驗證的提示詞，誰能忍住不去自己創作一番呢？

👉 一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN

👉 Nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照

👉 不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記

👉 變身吉卜力角色、吊牌公仔！實測 ChatGPT AI 最佳提示詞 + 平價訂閱會員方法

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

緊隨在 iPhone 後面，關注度第二高的硬體便是 Samsung 的年度旗艦 Galaxy S25 Ultra 了。不過相比 Apple 的新品，S25 Ultra 的提升幅度並不算很大，還是給人穩字當先的感覺。廠方的主打賣點仍是 AI，不知在即將到來的 S26 Ultra 上，會不會多點別的驚喜呢？

👉 Samsung Galaxy S25 Ultra 懶人包｜功能規格、上市時間、價格、香港預訂優惠

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung 今年的摺疊旗艦 Galaxy Z Fold 7 倒是經歷了大刀闊斧的改動，它直接瘦身至 4.2mm（展開）、215g，終於在輕薄度上追近了國產競品。除此之外，裝置亦有非常不錯的相機配置，俐落的外觀設計也是許多人為其傾心的理由。

👉 Samsung Galaxy Z Fold7 開箱獨家薄荷綠，超輕薄！勁清涼？呢部機 trade-in 優惠有 HK$7,700！

vivo X200 Ultra

vivo X200 Ultra 評測

vivo 旗艦的望遠很強，這件事在過去幾年已經為越來越多人所熟知。但今年他們在 X200 Ultra 上居然又玩出了新的花樣，給 2 億畫素相機外接原廠 Zeiss 增距鏡頭，演唱會神器之爭一下子有了唯一答案。產品發售後，市場反響出奇地好，以致於 OPPO、華為等對手後續都為新機準備了相應的配件。照這個趨勢下去，外接鏡頭估計將成為國產拍照旗艦必不可少的配件。vivo 的下一代機器要如何保持領先，可以說讓人非常期待了。

👉 評測｜vivo X200 Ultra 兩億長炮實拍：演唱會神器唯一答案？

DeepSeek

DeepSeek

盡管後續的更新逐漸被 ChatGPT、Gemini 等對手拉開，但 DeepSeek 年初橫空出世、殺穿美股的「神蹟」相信許多人至今依然難忘。作為開源大型語言模型的代表，DeepSeek 憑藉超高的 CP 值引發了業界海嘯。在中國，阿里千問（Qwen）、百度文心、月之暗面 Kimi 等主流產品都跟 DeepSeek 一樣選擇了開源路線。這與矽谷巨頭們愈發封閉的策略截然不同，哪一個才是正確的方向？在 2025 年我們尚未得到一個答案。

👉 DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5

👉 美眾議員將提跨黨派法案，意圖封禁在政府裝置上使用 DeepSeek

👉 DeepSeek 太多人用、不勝負荷？正限制 API 充值，預告取消折扣

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

盡管論升級幅度大概只有「S」類產品的級別，但 Switch 2 終究是 Nintendo 讓玩家們苦等 8 年才得來的新機，年度產品中勢必會有它的一席之地。截止到上月初，Switch 2 的累計銷量已突破 1,036 萬台，這讓廠方放心地將全年銷售預期由原本的 1,500 萬台上調至 1,900 萬台。長期來看，這應該仍會是一款相當成功的產品。但最終能否達到初代那樣的高度（等下次財報公開應該就是公司史上最暢銷主機了），仍有待時間的檢驗。

👉 Nintendo Switch 2 完整懶人包：上市日期、售價、Joy-Con 新玩法、《瑪利歐賽車 世界》首發護航

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge

為應對 Apple 的超薄 iPhone 新機，Samsung 早在上半年就端出了 5.8mm 厚的 Galaxy S25 Edge 提前備戰。但可惜的是，這款產品發售後幾乎就沒激起什麼水花。而 iPhone Air 雖也銷量平平，但至少有人討論，「叫好不叫座」總勝過「石沉大海」。目前坊間已有傳聞稱 Samsung 接下來不會再推 S25 Edge 的後繼產品，及時止損也算是明智的決定吧。

👉 超薄 Samsung Galaxy S25 Edge 唔算超貴！香港賣價好快有？

宇樹機械人

從今年春晚開始，宇樹的機械人隔一段時間就會成為社交網路上的熱門話題。它跳舞、格鬥、跑馬拉松甚至還能打籃球，給人一種工作解脫「天網」制裁（刪除）將至的感覺。就在幾個月前，廠方正式發售了一款內建多模態大模型的 26 自由度機器人 R1。其售價僅為 3.99 萬人民幣，能把成本控制到如此程度，對機器人未來的發展可謂意義重大呢。

👉 世界首次人形機器人格鬥賽開打！宇樹 G1 出戰，人類自求多福（誤）

👉 北京亦莊半馬拉松首設機械人組別，機械人都可以去跑半馬

👉 「教授，我想打籃球！」科大團隊讓宇樹機械人變籃球飛人，出手穩定輕鬆三步上籃

👉 宇樹 R1 開賣！3.99 萬人民幣就能讓內建多模態大模型的 26 自由度機器人跟你回家

特別提及獎：Samsung Galaxy Z TriFold 三摺疊手機

Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池

其實以點擊量來算，Galaxy Z TriFold 並不該出現在這份榜單。但這更多是因為它剛發不久，而且還沒有確定本地上市資訊，並非產品本身不夠重要。雖然三摺疊這種形態是由華為 Mate XT 首創，但 Galaxy Z TriFold 估計會是全球大多數地區消費者能買到的第一款三摺機。它真正的影響力可能要等到 2026 年初才會顯現，各位不妨拭目以待。

👉 Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池

