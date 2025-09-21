會否再對公僕及教師增新要求 政府：永遠覺得沒有最好只有更好

【on.cc東網專訊】《施政報告》加強對公務員及教師要求，被問及為何政府明明說他們優秀，但又不停加壓，會否影響士氣，政府說可以增強社會對政府的的信心。政府指公務員和教師確是優秀的，不是政府說的，是國際機構說。政府表示，在這麼多的政府部門來說，全世界檢視這些部門，政府是跑第二，即是銀牌的。政府說政府向來都是三甲的，所以說政府是優秀，政府也說過三項鐵人也會有傷風咳，有時候亦會有問題出現。政府認為政府相對於其他政府，在這方面的表現不錯，但是市民的要求是很高的。

廣告 廣告

被問到是否認為政府未符合市民要求，政府回應指市民對政府的要求是高，很正常，若自己將來變回老百姓，都會說：「我都係希望你咁樣做」，希望市民對政府有信心，就是政府會很認真，改善政府日常運作，令到無問題出現；而且當有問題出現，政府很積極查找問題來源糾正它。政府指若然有人要負責，政府也會追究責任，這個是信心問題，因為公務員一向都要問責的。

政府強調公務員守則有績效問責，但為何市民好像認為政府沒有問責，政府分析過後，認為機制不清晰，至少在市民心目中不清晰，部門首長一向要為自己部門負責。政府認為他們負責後，市民都覺得好像他們沒有負責，因為政府沒有將事實釐清，放出來讓人知道，是A犯錯還是B犯錯；犯錯的程度是大抑或輕微。政府說懲處的方法已有機制，這個機制也是清楚透明，認為這樣對社會公道，對公務員公道。

被問及近年一直有新要求，公務員及教師或會關注是否「已經完㗎啦、夠㗎喇」，覺得政府覺得永遠「沒有最好只有更好」。政府說政府公務員本身的理念都是這樣，他們都是接受開「以結果為目標」，否則政府不會有一個真真正正可以動員整個政府的機制，認為文化已經建立。政府指公務員明白，整個部門一定要運作好，會支持部門首長做好，因為部門首長要承擔責任，認為公務員會希望自己的部門做得好，是一個文化的正面推動改進。

政府指外界看部門首長責任制度，很多時候忽略了第二個目的，推動他們自我求進度每天強化。政府認為要做就要做，但政府對政府部門政府公務員很有信心，跑第二，長期三甲。

除了教師，政府會否在其他專業領域，例如法律界、醫護，要求他們符合更多維護國家安全之類的要求，政府回應指除非政府看見有這樣的情況出現，認為現在很多專業團體都是自我求進，很多專業不斷要求自己的行業不斷進修，做交流。政府指香港是一個由優秀人才組合出來，也不會因為需要為做而做，但看見有需要回做。

被問及言下之意是否老師做得不夠好，政府強調不是，而是精益求精。政府指還要考慮老師以外的人，在做甚麼，在整體進步裏面有一些好的做法，會不會都適應，此等是推動進步的其中一樣。政府指不是一定要看齊，但要參考。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】