會場直擊｜第十屆「兒童書展」盛大揭幕！第四屆「香港學校展區」啟動禮同日舉行

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）今日（12日）開鑼，第四屆「香港學校展區」啟動禮同日舉行。香港特別行政區勞工及福利局副局長何啟明先生, JP、立法會鄧飛議員, MH、香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP、安基司國際教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏女士等重量級嘉賓出席，為一連三日的展覽揭開序幕，即睇會場盛況！

多位重量級嘉賓出席開幕典禮

多位重量級嘉賓出席支持第十屆「兒童書展」開幕禮暨 第四屆「香港學校展區」啟動禮。台上嘉賓左起為：灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士、香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP、香港路德會關應亮牧師、順德聯誼總會廖漢輝副主席 BBS JP、香港聖約翰救傷隊少青團梁玉環副總監、香港青年軍總會培訓主任吳文慧女士、 民安隊少年團高級行動訓練少年團梁志成先生、香港基督少年軍執行委員會副主席盧永靖先生、香港海事青年團周信偉司令、海關青年領袖團秘書處及行政支援李柏呈高級督察、 ⁠香港女童軍總會香港副總監(地域發展) 霍麗逑女士、香港童軍總會助理香港總監 (發展) 羅紹衡博士、安基司國際教育集團，安基斯學校執行校董及行政總監蔡加敏女士、立法會鄧飛議員MH、兒童書展總策劃盧英傑先生、立法會議員朱國強議員、新加坡親子頭條 Ms Chris Ma、心連心學院院長譚贑蘭教授、YOU AND ME基金會主席麥家榮律師、灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長、救世軍教育服務總監羅耀滋先生、Indeedesign Limited 董事李卓鴻先生、D&P Education Limited 行政總裁崔敬廷先生、天主教香港教區教育事務主教龔廣培校長、 仁濟醫院董事局教育顧問邱少雄先生、五邑工商總會理事長陳子強先生、嗇色園教育總監黃子峰先生、仁濟醫院蔡衍濤小學副校長葉敏眉女士。

立法會鄧飛議員, MH認為實體閱讀、戶外探索等非數碼化活動，對於小朋友全面成長更顯彌足珍貴。

立法會議員鄧飛先生, MH辭時表示，學生從小培養良好習慣，特別是閱讀習慣，非常重要。雖然AI時代資訊科技及相關知識很重要，但實體閱讀、戶外探索等非數碼化活動，對於小朋友全面成長更顯彌足珍貴。是次「兒童書展 」除了「閱讀」元素，「香港學校展區」齊集9個制服團隊，有助於促進小朋友身心健康，茁壯成長。

「兒童書展」總策劃盧英傑先生感謝歷屆支持機構及團體，讓十屆展覽得以順利舉行。盧英傑先生同時公布，「兒童書展」是次門券收益將不扣除成本，全數撥捐香港特區政府大埔宏福苑援助基金。

（左起）灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士、香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP及灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長於台上分享香港教育與大灣區融合的策略與機遇。「香港學校展區」為教育界提供了一個重要的交流及展示平台，促進教育界團結與創新。

香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP感謝9個制服團隊支持「香港學校展區」。

多個教育團體支持「香港學校展區」。

循道衛理幼稚園小鼓隊表演。

第四屆「香港學校展區」啟動禮 制服團隊大本營齊集9大團隊

第四屆「香港學校展區」同日舉行啟動禮，獲多個辦學團體支持。此外，區內新設「制服團隊大本營」，9個制服團隊齊集，鼓勵小朋友認識不同制服團隊的精神使命及歷史文化。小朋友更可即場了解加入團隊的報名方式，由資深成員現場分享經驗，讓大人小朋友親身感受制服團隊獨特魅力。

勞工及福利局副局長何啟明先生, JP參觀「香港學校展區」，與救世軍一眾同工合照。

香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP（右4）與D & P Education Kingdom行政總裁崔敬廷先生（中）與香港海關青年發展計劃（Customs YES） 團隊合照。

今屆「兒童書展」再度獲得各大書商鼎力支持，三聯書店、中華書局、商務印書館、新雅圖書、萬里機構、天地圖書、和平圖書、東立漫畫、Seeds Children’s Bookstore、快譯通、孩之寶及下午茶媽媽等，集圖書、家居及零食，精選家居好物、親子零食專區，為家庭打造理想親子共讀空間，享受閱讀時光。

適逢聖誕佳節，親子一起閱讀，倍添意義。

兒童華爾街 從遊戲培養財商概念

今屆「兒童書展」首設由周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區，小朋友進入展區免費登記，即可獲得一本「成長護照」。透過互動遊戲和有趣任務，幫助小朋友建立正確理財觀和良好金錢管理習慣。

小朋友進入展區免費登記，即可獲得一本「成長護照」。

歷屆最大「超級BB爬行及搬公仔大賽」

是次「超級BB爬行及搬公仔大賽」規模歷屆最大，報名反應熱烈，現場加開少量即場參加名額，在場家長和BB齊齊換上聖誕裝扮，參與這場親子盛會。本屆「超級BB爬行及搬公仔大賽」賽道增至16條，讓一眾BB大展身手！有興趣參與的家長可即場查詢報名，名額有限，先到先得！每位完成賽事之BB均可獲參與證書及贊助商的禮物或禮券；而小組冠軍BB更可獲得總值高達HK$1,000的豐富禮品。

家長和BB齊齊換上聖誕裝扮，參與這場親子盛會。

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期 2025年12月12至14日 時間 上午10時至晚上8時 地點 亞洲國際博覽館5,7,9號展館 票價 標準門票：成人$100；兒童$50 免費領取門票 按此 交通方法 1. 港鐵︰即日來回優惠

