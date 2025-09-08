月全食奇觀現夜空 血月驚艷全球

【on.cc東網專訊】時隔近3年，壯觀的月全食現象於周日（7日）晚至周一（8日）凌晨再現蒼穹，全球多國均可見，中國全境更能觀察到整個過程，吸引無數天文愛好者熬夜觀測。今次月全食最精彩階段為周一凌晨1時31分至2時53分，月球完全進入地球本影，呈現出迷人的暗紅色，俗稱血月，持續時間約83分鐘。

今次月全食於周日下午11時28分開始半影月食，周一凌晨12時27分初虧，最精彩的全食階段發生在凌晨1時31分至2時53分，持續約83分鐘。其中周一凌晨2時12分的「食甚」階段，為月球進入地球本影最深處的時刻。此後月亮逐漸復圓，於周一凌晨4時55分完全走出半影。

有專家解釋，血月形成是因太陽光中的紅色波長部分被地球大氣層折射、散射至月表所致。其顏色深淺受大氣中雲量和塵埃等條件影響，每次觀測效果各異。北京天文館專家朱進強調，血月並非科學術語，準確表述應為月全食或紅月亮。據測算，中國下次可見月全食全過程需等到2028年12月31日至2029年1月1日，屆時將出現罕見的「跨年月全食」。專家提醒，觀測月食毋須專業設備，民眾靠肉眼可見，但需選擇天氣晴朗和視野開闊的地點。

儘管周日晚和周一凌晨部分地區天氣不佳，但眾多天文愛好者仍堅持觀測。各地都有攝影師透過直播共享該天文現象，不少線上直播間人氣突破千萬。此外，這次月食在全球多國亦可見，包括歐洲、非洲和亞洲等地，攝影愛好者紛紛舉機捕捉罕見景象，如新加坡等地有人冒雨守候，只為記錄這一罕見天象。

