月費$20美金變免費！Perplexity AI瀏覽器「Comet」登場，係咪想搶Chrome飯碗？

全新AI瀏覽器「Comet」！由AI搜尋引擎Perplexity推出，一開始竟然要收US$20月費，而家突然免費開放，究竟有咩陰謀？我哋會同你實測佢個AI助理有幾勁，係咪真係可以幫你做功課、plan行程？但最重要嘅係，呢個Browser被爆出嚴重私隱漏洞，隨時洩漏你嘅Email同個人資料！雖然官方話已經修補，但你又信唔信？想知呢個AI瀏覽器值唔值得試，快啲去片啦！

