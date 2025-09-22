樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
月餅回收2025｜月餅回收計劃合集 可捐贈月餅/餅券、設100個回收點（不斷更新）
Yahoo著數整合最新月餅及月餅盒回收活動，即睇內文：
中秋節還未到，便已收到大量月餅，擔心吃不完？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
月餅回收活動2025
1. 食德好：食德有營過中秋2025
食德好是一家致力於減少食物浪費的社企，今年繼續有月餅回收活動，在全港設立100個回收點，市民可以到公眾回收點的顧客服務處/禮賓部/管理處捐贈多餘月餅。
回收日期：即日起至2025年10月1日
回收地點：100個公眾回收點 (按此查看回收點)
2. 樂餉社
樂餉社是香港著名的食物銀行，今年繼續舉行中秋節月餅捐贈活動，把收集所得的月餅或月餅券轉贈至全港超過80間慈善機構，將祝福與關懷傳遞給弱勢社群。
捐贈指引
月餅適合室溫儲存及耐放
月餅有包裝及未開封
月餅有寫明過期日子及生產商
月餅券可於換領期限前10日以郵寄或親自送到樂餉社辦公室
回收地點：油塘樂餉社總部及其他港九新界社區收集點
3. 北河同行 人月共嘗之收集月餅再分配活動2025
今年北河同行將繼續收集月餅換領卷及實體月餅，以再分配形式贈送給基層家庭、社福機構、獨居長者及有需要人士。
日期：即日起至2025年10月5日
回收地點：九龍深水埗大南街278號地下 (可以郵寄方式或親臨交收)
4. 同你派 2025年月餅轉贈活動
同你派誠邀大家捐贈預計多出的月餅，由同你派義工在中秋節前夕轉贈給一班無家者、長者院舍、清潔工友及低收入家庭，與更多人一起過一個窩心歡欣的中秋節，同時幫助地球減少浪費。同你派徵收各類型月餅、乾糧、麵食、餅乾等，但不接受雪藏月餅或罐頭食品。
回收日期：即日至9月27日
回收地點：
清心齋(昇悅居昇悅商場1樓125號舖
新都城中心二期1樓1021號舖)
Celeb Hair 名人護髮用品中心(尖東半島中心底層)
糖水雄(佐敦渡船角文匯街30號文景樓地舖)
5. 環保署「綠在區區」：全年回收服務
「綠在區區」是環保署推動的社區環保計劃，在全港設立多個回收點，全年接受各類回收物，包括月餅盒。
回收日期：全年
回收地點：超過160個公共收集點 （查看回收點：綠在區區回收點列表 ）
👉🏻 綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換$50超市現金券（每月更新）
中秋佳節不僅是團聚時刻，更是實踐環保和關愛社會的機會。參與月餅及月餅盒回收活動，可減少浪費，幫助有需要的人，同時保護環境。讓我們攜手打造更環保、更有愛的中秋節。購買月餅時請適量選購，珍惜每一口。你準備好參與哪個回收活動了嗎？
更多著數文章：
2025最新9月生日優惠｜55個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣
其他人也在看
打風｜超強颱風樺加沙今晚考慮掛3號風球！星期三會掛10號波？北上內地小心狂風大驟雨
天文台今日（22日）7:45am公布，今日12:20pm懸掛一號戒備信號，而晚上8pm-10pm會考慮改發三號強風信號。內地中央氣象台預料超強颱風樺加沙在星期三（24日）凌晨至下午在廣東登陸汕尾、海南一帶，登陸時強度為強烈颱風級或超強颱風級（14-16級）。天文台都有預告，受樺加沙影響，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三會吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電
中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。infocast ・ 2 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 2 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 23 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 1 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 4 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可
對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。AASTOCKS ・ 3 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
孫藝真罕放閃玄彬 盼三搭合作夫妻喜劇
[NOWnews今日新聞]演員孫藝真日前在IG發文，表示粉絲可以在留言區留下問題，而她會親自回覆。其中有粉絲提及她過去跟老公玄彬二搭演出《愛的迫降》、《極智對決》，未來是否還有機會一起合作，而孫藝真則...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 6 小時前