月餅回收2025｜月餅回收計劃合集 可捐贈月餅/餅券、設100個回收點（不斷更新）

中秋節還未到，便已收到大量月餅，擔心吃不完？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

月餅回收活動2025

1. 食德好：食德有營過中秋2025

食德好是一家致力於減少食物浪費的社企，今年繼續有月餅回收活動，在全港設立100個回收點，市民可以到公眾回收點的顧客服務處/禮賓部/管理處捐贈多餘月餅。

廣告 廣告

食德有營過中秋2025

回收日期：即日起至2025年10月1日

回收地點：100個公眾回收點 (按此查看回收點)

食德有營過中秋2025 - 全港回收地點

2. 樂餉社

樂餉社是香港著名的食物銀行，今年繼續舉行中秋節月餅捐贈活動，把收集所得的月餅或月餅券轉贈至全港超過80間慈善機構，將祝福與關懷傳遞給弱勢社群。

捐贈指引

月餅適合室溫儲存及耐放 月餅有包裝及未開封 月餅有寫明過期日子及生產商 月餅券可於換領期限前10日以郵寄或親自送到樂餉社辦公室

樂餉社中秋節月餅捐贈活動

回收地點：油塘樂餉社總部及其他港九新界社區收集點

3. 北河同行 人月共嘗之收集月餅再分配活動2025

今年北河同行將繼續收集月餅換領卷及實體月餅，以再分配形式贈送給基層家庭、社福機構、獨居長者及有需要人士。

北河同行 人月共嘗之收集月餅再分配活動2025

日期：即日起至2025年10月5日

回收地點：九龍深水埗大南街278號地下 (可以郵寄方式或親臨交收)

4. 同你派 2025年月餅轉贈活動

同你派誠邀大家捐贈預計多出的月餅，由同你派義工在中秋節前夕轉贈給一班無家者、長者院舍、清潔工友及低收入家庭，與更多人一起過一個窩心歡欣的中秋節，同時幫助地球減少浪費。同你派徵收各類型月餅、乾糧、麵食、餅乾等，但不接受雪藏月餅或罐頭食品。

同你派 2025年月餅轉贈活動

回收日期：即日至9月27日

回收地點：

清心齋(昇悅居昇悅商場1樓125號舖

新都城中心二期1樓1021號舖)

Celeb Hair 名人護髮用品中心(尖東半島中心底層)

糖水雄(佐敦渡船角文匯街30號文景樓地舖)

5. 環保署「綠在區區」：全年回收服務

「綠在區區」是環保署推動的社區環保計劃，在全港設立多個回收點，全年接受各類回收物，包括月餅盒。

👉🏻 綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換$50超市現金券（每月更新）

環保署「綠在區區」：全年回收服務

中秋佳節不僅是團聚時刻，更是實踐環保和關愛社會的機會。參與月餅及月餅盒回收活動，可減少浪費，幫助有需要的人，同時保護環境。讓我們攜手打造更環保、更有愛的中秋節。購買月餅時請適量選購，珍惜每一口。你準備好參與哪個回收活動了嗎？

更多著數文章：