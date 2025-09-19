施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
月餅2025｜Hotel ICON唯港薈中秋月餅早鳥優惠77折！貓山王榴槤冰皮月餅／雙黃白蓮蓉月餅
Hotel ICON唯港薈中菜廳「天外天」推出中秋月餅禮盒，現在去KKday預訂更有早鳥優惠77折，即看內文：
月餅2025優惠正式出爐！今次Yahoo購物專員推介由Hotel ICON唯港薈中菜廳「天外天」推出的中秋月餅禮盒，現在只要去KKday預訂更有限時77折優惠，折後最平只需$368即可入手雙黃白蓮蓉月餅及貓山王榴槤冰皮月餅。Hotel ICON的「天外天」是米芝蓮推介餐廳之一，一直都是城中熱門中菜廳，長期有不少捧場客，相信今次推出的中秋月餅禮盒都有一定保證。各位趁早鳥優惠買定一兩盒，到時中秋節送禮或自用都得。
貓山王榴槤冰皮月餅／雙黃白蓮蓉月餅早鳥優惠77折起
唯港薈Hotel ICON今年推出了兩款中秋月餅禮盒，分別為貓山王榴槤冰皮月餅及雙黃白蓮蓉月餅。當中的貓山王榴槤冰皮月餅簡直是本年度亮點，榴槤使用來自馬來西亞的貓山王榴槤果泥製作內餡，香氣濃烈撲鼻，味道濃郁帶奶香，配上冰涼Q彈的冰皮，猶如食緊雪糕一樣，榴槤控絕對不能錯過！另一款雙黃白蓮蓉月餅則採用特級蓮子打磨成細滑蓮蓉餡，配上鹹香蛋黃，每食一啖都感受到甜鹹交織，在傳統風味中卻帶出了高級感，非常有驚喜！現在KKday早鳥優惠限時低至77折後，貓山王榴槤冰皮月餅折後只需$458，而雙黃白蓮蓉月餅折後$368，以米芝蓮推介餐廳的價錢來講，都算抵食！
【早鳥優惠】貓山王榴槤冰皮月餅（四件裝）
特價：$458/盒｜
原價：$598/盒
【早鳥優惠】雙黃白蓮蓉月餅（四件裝）
特價：$368/盒｜
原價：$468/盒
兌換地點：Hotel ICON 唯港薈 天外天中菜廳／大堂節慶櫃台
地址：香港尖沙咀科學館道17號Hotel ICON 唯港薈天外天中菜廳／大堂節慶櫃台 (地圖)
