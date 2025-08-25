Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介35間！皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025早鳥優惠開始推出，小店月餅、連鎖店月餅及酒店月餅大戰一觸即發！除了蓮蓉月餅、冰皮月餅、流心奶黃月餅等相對傳統的月餅，不少星級酒店、連鎖餅店及中菜食府等搶閘推出不同口味的特色月餅早鳥優惠！想知2025年有什麼月餅早鳥優惠或者新奇口味月餅，就要看看Yahoo Food為大家推介的全城月餅優惠推薦合集，做完功課後買來自用或送禮就自然有心水知道點揀月餅啦！

張公館推出流心奶黃月餅，賣點是嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮酥香輕薄，切開後濃郁奶黃如熔金流淌，香氣豐鬱縈繞齒頰，甜而不膩。不論自用或送禮均大方得體，現時至8月31日以限時早鳥價發售低至65折，只需在KKday預訂即可低至$98！

流心奶黃月餅。

連續多年榮獲米芝蓮殊榮的新同樂，推出多款精美月餅，當中最抵買是2件裝雙式月餅禮盒，包括低糖白蓮蓉月餅及迷你奶皇月餅各一件，不論自用還是送禮都非常適合。只要在KKday預訂月餅禮盒，只需低至$133起。

雙式月餅禮盒。

龍島名物是朱古力，推出的月餅當然少不了有朱古力。特別推介龍島花晨月夕中秋月餅套裝，備有朱古力流心月餅及奶皇流心月餅各兩件，滋味滿分。只要在KKday預訂月餅即可享早鳥優惠低至$198。

龍島花晨月夕中秋月餅。

4.恆香：特濃軟心黑芝麻酥皮月餅！KKday預訂低至$170〡Shop Now

想試試特別口味的月餅，香港老字號餅家恆香推出特濃軟心黑芝麻酥皮月餅，以精選上品黑芝麻以製成的芝麻餡料，將黑芝麻融入到鬆脆的酥皮月餅，保留黑芝麻的營養價值及濃香醇厚的味道，餡料細緻幼滑，順滑回甘。只要在KKday預訂低至$170起。

特濃軟心黑芝麻酥皮月餅。

茶皇殿推出雙黃白蓮蓉月餅，由香糯蓮蓉包裹着起沙蛋黄，散發蛋黃油香，口感細膩順滑，流心奶黃月餅外層奶香濃郁，內藏精心調製的奶黄呈現流心狀態，口感豐厚而不膩。只要在KKday預訂月餅即可享限時5折優惠，以低至$188買得到。

茶皇殿推出雙黃白蓮蓉月餅。

高級粵菜食府陶源酒家，推出兩款特式月餅應節。當中的雙黃白蓮蓉月餅相當抵買，早鳥優惠低至68折，在KKday預訂月餅只需$198起，更可在陶源酒家旗下4間分店領取，夠方便。

陶源雙黃白蓮蓉月餅。

米芝蓮推介中菜食府國金軒，推出金沙奶皇迷你月餅，以嚴選重量均稱的頂級鹹蛋黃，以黃金比例精心調配奶皇餡料，再以秘方焗製，牛油皮金黃鬆化，一口咬下，綿滑中帶有顆粒口感的餡料甜而不膩，倍添滋味。在KKday購買，更可配搭經典蝴蝶酥6件，只需低至$248。

金沙奶皇迷你月餅。

半島精品與咖啡廳出品的迷你奶黃月餅一向受歡迎，以金黃酥潤的餅皮包裹絲滑奶黃餡料，濃郁奶香與細膩甜潤完美交融。只要在Klook預訂迷你奶黃月餅，即可低至$268。

半島酒店迷你奶黃月餅。

希爾頓月餅禮盒以傳統的中秋元素及場景「月下兔影」，勾勒出一幅圓滿祥和的中秋畫面。月餅禮盒系列加入環保元素，再配上酒店高級食府鷹巢團隊用心自家手製多款傳統及健康低糖月餅，不論送禮還是自用均適用。月餅設有多款不同配搭，推介懷舊迷你金腿五仁、迷你低糖蛋黃白蓮蓉及迷你陳皮豆沙月餅的組合，只要在KKday預訂即可低至$288。

希爾頓精選月餅禮盒。

每年九龍香格里拉均會推出多款不同特色口味月餅，選擇豐富。特別推介香宮迷你金時番薯紅豆月餅，以甜度適中的日本金時番薯入饌，配甜而不膩的日本紅豆蓉製成金時番薯紅豆月餅。另一款香宮迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅，以傳統日式甜品為靈感，香脆外層帶濃厚抹茶香味配紅豆蓉及柚子白玉，稍微加熱後有流心效果，多重滋味完美結合。只需在KKday預訂即可以低至$373。

香宮迷你抹茶紅豆柚子白玉月餅。

香港富麗敦海洋公園酒店推出富麗敦經典月餅，備有雙黃白蓮蓉月餅或雙黃斑蘭蓮蓉月餅任君選擇，再配上精美包裝，送禮最適合不過。只要在Klook預訂即可低至$138。

富麗敦經典月餅。

A-1 Bakery推出Hello Kitty烘焙工房月餅禮盒套裝，禮盒上層以 Hello Kitty 主題的烘焙工作室為佈景，附有限定且具收藏價值的 Hello Kitty 店長及小幫手 Tiny Chum 造型裝飾立牌乙個，主題造型立牌更可當作手提電話座使用。禮盒下層抽屜內放有4個獨立包裝經典原味流心奶黃口味月餅，月餅上分別印有可愛的 Hello Kitty 頭像以及其標誌性蝴蝶結圖案，切開後陣陣濃郁奶黃及鹹蛋黃香氣，入口醇厚順滑，甜而不膩。只要在Klook預訂即可低至$223。

A-1 Bakery Hello Kitty 烘焙工房月餅禮盒套裝。

帝苑酒店推出的六黃白蓮蓉月餅，以幼滑的白蓮蓉配上6個嚴選優質鹹蛋黃，細滑口感中帶有蛋香。只要在Klook預訂月餅，即可享優惠價低至$254。

六黃白蓮蓉月餅。

位於海景嘉福洲際酒店的海景軒，推出迷你流心薑汁月餅，嚴選新鮮廣東連山肉薑提煉薑汁，餡料嚴選優質牛油，搭配以油潤酥香聞名的高郵鹹蛋，巧妙融合流心工藝，突顯餡料的絲滑口感與鹹蛋黃的濃郁香氣。只要在Klook預訂即可低至$279。

迷你流心薑汁月餅。

香港W酒店推出迷你流心奶黃月餅禮盒，設有6件裝的迷你流心奶黃月餅，另外還有月滿之禮套裝，備有迷你流心奶黃月餅及精選紅酒，送禮一流。只要在KKday預訂月餅禮盒，只需低至$275起。

W HONG KONG 迷你流心奶黃月餅。

8度海逸酒店推出4款自家炮製的特色口味月餅，當中包括低糖黑芝麻麻糬月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅、鮮芒果奶黃月餅、D24榴槤奶黃月餅，更首推環保包裝，實踐可持續發展的理念，絕對是佳節送禮的品味之選。只要在Klook預訂即可低至$298。

鮮芒果奶黃月餅。

君綽軒誠意推出手工月餅系列，每款月餅均以傳統手法製作且無添加防腐劑。8款口味包括蛋黃白蓮蓉、燕窩奶皇、三十年陳皮紅豆合桃、黑芝麻蛋黃、桃膠冬瓜蓉蛋黃、合桃鳳梨蓉 、貓山王榴槤飄香以及茅台五仁，各具特色。只要在Klook預訂月餅，即可低至$307。

君綽軒手工月餅。

香港文華東方酒店推出的迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你蛋黃蓮蓉月餅，向來深受食客歡迎，兩款月餅均以上乘食材製成，品質有保證。只要在Klook預訂低至$374。

迷你蛋黄蓮蓉月餅。

香港港麗酒店在月餅種類上推陳出新，今年巧製出4款特色月餅推出錦繡四喜月餅，當中迷你焙茶月餅 (兩件)、迷你流心朱古力月餅 (兩件)、迷你流心咖啡月餅 (兩件) 及迷你流心芝士月餅 (兩件)，一次可品嚐4種不同滋味，只要在Klook預訂月餅即可低至$389。

錦繡四喜月餅。

20.香港凱悅尚萃酒店 X 皮忠月餅禮盒：獨家中秋禮盒買一送一！Klook預訂低至$396〡Shop Now

香港維港凱悅尚萃酒店與本地藝術家皮忠（Peichung）聯乘合作推出獨家中秋禮盒。皮忠（Peichung）活靈活現的藝術作品展出從東岸板道眺望的璀璨維港天際線，映襯著滿月的光輝和神話中的玉兔。每個禮盒內包含4個經典蛋黃奶黃月餅，均由本地品牌望月在香港生產。只要在Klook預訂月餅，即可享買一送一優惠，以低至$396購買兩盒，平均$198盒。

Shop Now

凱悅尚萃酒店聯乘皮忠（Pei Chung）月餅禮盒。

香港置地文華東方酒店推出光影流螢月餅禮盒，延伸綠色生活概念。特意採用「森林管理委員會（FSC）」認證紙張製作，繪綉出別具香港歷史悠久的草木——紫羅蘭、瓊花和土沉香的印花與壓線。月餅禮盒內附燈泡及電池，可搖身一變為柔光燈籠、裝飾燈盒或精緻小巧珠寶盒。每盒月餅禮盒盛載6個絲滑細膩的迷你奶黃月餅，均按照文華東方食譜及選用優質上乘食材製。只要在Klook預訂即可低至$423。

光影流螢月餅禮盒。

每年嘉麟樓推出的迷你奶黃月餅均會掀起月餅熱潮，今年特別推出麻蓉麻糬月餅，與經典奶黃月餅互相輝映。麻蓉麻糬月餅如絲般幼滑且口感細膩。月餅禮盒充滿二、三十年代風情，以餐廳內充滿藝術風格韻味之陳設裝潢及流金歲月的彩繪玻璃窗為靈感。只要在Klook預訂月餅即可低至$688。

麻蓉麻糬月餅。

香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出三款艾美雅緻月餅禮盒及禮籃，當中最著數是迷你流心奶黃月餅禮盒及錦繡月餅禮盒，各有6件裝，皆因在KKday購買可享買一送一優惠，只需$388即可。前者濃郁幼滑的奶皇餡料極富牛油香氣，包裹著色澤金黃的流心奶皇，雙重口感完美融合，後者備有迷你流心奶黃月餅、迷你榛子朱古力月餅、迷你玫瑰紅豆蓉月餅。

艾美雅緻月餅禮盒。

九龍酒店秉承傳統獨創秘方，每件酥皮奶黃月餅逐一以人手巧製，精緻的外型、鬆香微脆的餅皮再配上香濃軟滑的奶黃餡料，外酥內軟且甜而不膩。只要在KKday預訂即可以低至65折購買，只需$258就買得到。

酥皮奶黃月餅禮盒。

榴槤冰皮月餅大熱，榴一刻推出的黑刺王及貓山王榴槤冰皮月餅最吸引！使用馬來西亞貓山王和黑刺榴槤新鮮果肉製作冰皮月餅的內饀，每啖都吃到滿滿的榴槤果肉， 純手工制，冰皮Q彈不黏牙。只要在KKday預訂即可低至$328買得到，更可隨機免費獲贈貓山王及黑刺王榴槤麻糬4粒。

黑刺王冰皮月餅。

知名中菜食府明閣推出迷你錦鏽月餅拼盒（6件裝），備有口味糅合傳統及創新滋味，包括迷你流心黑芝麻月餅、迷你陳皮豆沙月餅及迷你奶黃月餅，配搭豐富且香甜清新，另外還有迷你流心奶黃月餅禮盒（6件裝），只要在Klook購買月餅，即可低至$278。

迷你錦繡月餅拼盒禮盒。

香港朗廷酒店的三星米芝蓮中菜食府唐閣推出迷你奶黃月餅，皮薄鬆軟，奶黃香濃幼滑，甜而不膩。除了經典的禮盒套裝外，還有限量木盒裝，送禮自用均可。只要在Klook預訂可享低至62折，禮盒裝（6件裝）$268，限量木盒裝（6件裝）$348。

迷你奶黃月餅。

位於Hotel ICON的米芝蓮推介餐廳天外天，推出雙黃白蓮蓉月餅 (四件裝)，內藏以特級蓮子精製而成的蓮蓉，配以金黃鹹蛋黃作餡料，口感幼滑細膩，皮薄足餡，入口油香豐腴，送禮自用皆宜。只要在Klook預訂月餅即可低至$368。

雙黃白蓮蓉月餅。

位於香港逸東酒店的米芝蓮一星食府逸東軒，推出特色月餅禮盒，採用優雅墨綠色為主調，以金線勾勒出山水之美，與明月互相輝映。禮盒設計更糅合美感和可持續性，可搖身一變成為優雅儲物盒，照亮中秋歡聚時刻。逸月流金禮盒（$258）備有6件迷你流心奶黄月餅，入口蛋香濃郁，酥化餅皮包裹著香甜幼滑的奶黃，啖啖滋味。另外逸月薈萃禮盒（$268）備有2個迷你流心奶黄月餅、2個迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、2個迷你陳皮豆沙月餅，滿足不同口味的家人，在Klook預訂可享低至65折優惠。

逸東軒星級月餅逸月薈萃禮盒 。

香港喜來登酒店推出兩款應節月餅，雙黃白蓮蓉月餅（$344/4件裝），以傳統雙黃白蓮蓉月餅的白蓮蓉以上等蓮子製作，綿滑細膩，包裹著黃油豐腴的金黃鹹蛋，極富油香。另一款迷你奶皇月餅（$336/8件裝），其迷你奶皇月餅的金黄色餅皮香脆鬆軟，內藏蛋香濃郁的奶黃蛋酥，甜而不膩。只要在Klook預訂可享低至75折優惠。

迷你奶皇月餅。

雙黃白蓮蓉月餅。

31.香港麗思卡爾頓酒店：Cafe 103 「星。月」迷你蛋黃奶黃月餅！Klook預訂側低至$328〡Shop Now

香港麗思卡爾頓酒店的Cafe 103，推出「星。月」迷你蛋黃奶黃月餅，標榜以頂級食材與現代工藝雕琢，其設計映照宇宙的璀璨，可與親友在月光下相聚，盡情分享歡笑與心願。每盒設有8件裝，只要在Klook預訂只需低至$328。

迷你蛋黃奶黃月餅禮盒。

米芝蓮二星中菜食府天龍軒，推出限量版自家製迷你奶黃月餅及精選特級紅茶禮盒，備有自家製迷你奶黃月餅8件裝及精選特級紅茶5包裝，每個月餅均會印上龍字，款式精緻，用來送禮最適合不過。只要在Klook預訂月餅，即可低至$718。

自家製迷你奶黃月餅。

皇玥每年在中秋節前均會推出多款特色口味月餅，當中以低糖作最大賣點。最新推出金玥流心三色月餅（9件裝），備有3大金獎口味，如流心奶黃月餅，以絲滑咸蛋奶香席捲舌尖；流心芝麻月餅，飽滿黑芝麻研磨出濃郁流心；流心陳皮紅豆沙，以20年新會陳皮熬制，紅豆香中透陳韻。只要在Klook購買月餅，即可低至$378。

經典系列—金玥流心三色月餅。（中）

東海堂十勝紅豆流心抹茶月餅嚴選京都宇治抹茶，搭配紅豆內餡，甘醇與甜美交織，幼滑紅豆蓉緊密包裹深邃濃郁的抺茶流心，口感柔滑而富層次。只要在Klook預訂即可低至$169。

東海堂十勝紅豆流心抹茶月餅。

美心月餅推出寶可夢中秋月餅禮盒，繽紛多彩加上活潑可愛的Pikachu設計，絕對是寵物小精靈迷必入的收藏品！隨盒附贈同款雙面設計環保袋。 摺疊後可收納進印有Pikachu及精靈球圖案的收納包裡，日常外出使用超方便，隨盒附上4個香滑奶黃月餅。只要在Klook預訂低至$169。

美心寶可夢月餅禮盒。

