月餅2025｜半島精品店聯乘連卡佛中秋禮盒預訂攻略 低至$478入手超人氣迷你奶黃月餅/茗茶三重奏禮盒
備受推崇的半島精品店月餅終於都可以買啦！更有連卡佛獨家調配的茉香金觀音茶搭配一起品嚐，即看內文介紹：
每年的農曆八月十五中秋節，大家總會準備好美味佳餚跟親朋好友一起享用，品嚐月餅是絕對不能錯過的環節，象徵著人月兩團圓。今年，人氣極佳的半島精品店與連卡佛合作推出一系列珍貴中秋禮盒，經典之選的半島酒店迷你奶黃月餅禮盒；包含迷你茶香月餅與茉香金觀音茶的半島中秋傳承禮盒；茉香金鐵觀音、香片及鐵觀音禮盒等，無論送禮或自用都非常適合。此外，消費滿額還有一系列的禮品贈送，大家感興趣就繼續看下去吧！
👇🏻立即睇片
半島人氣奶黃月餅+獨家調配茶
半島精品店迷你奶黃月餅及中秋禮盒是中秋送禮的最體面之選，高貴優雅的包裝質感，口感味道更是一試難忘，有計劃想入手的朋友，現在提前入手就不用擔心臨近中秋時搶不到了。今次半島精品店與連卡佛合作推出四款禮盒，包裝設計以紅金交織的幾何畫出優雅的蓮花圖案，極顯高貴感。首先必要推介的迷你奶黃月餅禮盒，內有8個迷你奶黃月餅，沿用了原創配方，奶黃絲滑細膩，一口享用，甜鹹口味平衡地恰到好處。還有半島中秋傳承禮盒，內含奶黃、茉莉花茶和鐵觀音口味的迷你月餅，一次性能嚐到更多口味，每一款都香氣濃郁。禮盒搭配連卡佛獨家調配的茉香金觀音茶，以及兩個景德鎮製作的白瓷釉杯，用來送禮尊貴又體面。
此外，還有一款茗茶三重奏禮盒，包含了茉香金觀音茶、特級鐵觀音、茉莉花茶，清香四溢，搭配月餅享用是絕佳的享受，也很適合送給喜歡喝茶的長輩或朋友。若想嘗試更多半島精品店的烘培甜品，半島嚐味美點精選禮盒推介給你！這個禮盒匯集了香港經典下午茶美點，包括牛油蝴蝶酥、杏仁曲奇、鐵觀音蛋卷，每一款都酥脆香口，令人想一口接著一口品嚐，搭配茶或咖啡享用，為下午茶時光增添美味回憶。
Yahoo × 半島酒店奶黃月餅獨家優惠
半島精品店與咖啡廳聯乘Yahoo獨家送出100盒免費奶黃月餅（8個），每盒奶黃月餅價值$478。只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「半島酒店奶黃月餅（8個）」乙盒。
半島酒店奶黃月餅 (價值$478/盒)
兌換分數：400YPoints（新會員｜按此換領）、8,800YPoints（現有會員｜按此換領）
兌換日期：9月17日
數量：100盒
延伸閱讀：半島酒店奶黃月餅2025｜Yahoo獨家送100盒！低至$478入手「奶黃月餅天花板」（附免費換領攻略）
半島×連卡佛獨家優惠活動
中秋限定系列將於2025年8月1日至10月8日在全線香港連卡佛門店發售，並於國際金融中心商場連卡佛設有期間限定店。另外，如不想到專門店去排隊，網店也可入手中秋禮盒，不過暫時還未開放預訂，小編會密切留意狀態並即時更新，想預訂的朋友們可Bookmark此文章。
爲慶祝佳節將至，官方還推出了一系列的特別優惠，禮品數量有限，送完即止，大家記得把握機會啦！
限定店開幕首星期消費滿$500，可免費獲贈迷你奶黃月餅乙個。
限定店內消費滿$2,500元或以上（當中須包括至少一款月餅產品），即可獲贈半島特選氣泡茶或粉紅氣泡茶750毫升乙瓶。
連卡佛香港分店地址：
國際金融中心商場連卡佛：中環金融街8號國際金融中心商場3樓（地圖）
廣東道連卡佛：尖沙咀廣東道3號（地圖）
時代廣場連卡佛：銅鑼灣勿地臣街1號 （地圖）
香港太古廣場家居與時尚生活店：金鐘金鐘道88號（地圖）
