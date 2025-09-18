Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜半島精品店聯乘連卡佛中秋禮盒預訂攻略 低至$478入手超人氣迷你奶黃月餅/茗茶三重奏禮盒

每年的農曆八月十五中秋節，大家總會準備好美味佳餚跟親朋好友一起享用，品嚐月餅是絕對不能錯過的環節，象徵著人月兩團圓。今年，人氣極佳的半島精品店與連卡佛合作推出一系列珍貴中秋禮盒，經典之選的半島酒店迷你奶黃月餅禮盒；包含迷你茶香月餅與茉香金觀音茶的半島中秋傳承禮盒；茉香金鐵觀音、香片及鐵觀音禮盒等，無論送禮或自用都非常適合。此外，消費滿額還有一系列的禮品贈送，大家感興趣就繼續看下去吧！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

👇🏻立即睇片

半島人氣奶黃月餅+獨家調配茶

半島精品店迷你奶黃月餅及中秋禮盒是中秋送禮的最體面之選，高貴優雅的包裝質感，口感味道更是一試難忘，有計劃想入手的朋友，現在提前入手就不用擔心臨近中秋時搶不到了。今次半島精品店與連卡佛合作推出四款禮盒，包裝設計以紅金交織的幾何畫出優雅的蓮花圖案，極顯高貴感。首先必要推介的迷你奶黃月餅禮盒，內有8個迷你奶黃月餅，沿用了原創配方，奶黃絲滑細膩，一口享用，甜鹹口味平衡地恰到好處。還有半島中秋傳承禮盒，內含奶黃、茉莉花茶和鐵觀音口味的迷你月餅，一次性能嚐到更多口味，每一款都香氣濃郁。禮盒搭配連卡佛獨家調配的茉香金觀音茶，以及兩個景德鎮製作的白瓷釉杯，用來送禮尊貴又體面。

廣告 廣告

此外，還有一款茗茶三重奏禮盒，包含了茉香金觀音茶、特級鐵觀音、茉莉花茶，清香四溢，搭配月餅享用是絕佳的享受，也很適合送給喜歡喝茶的長輩或朋友。若想嘗試更多半島精品店的烘培甜品，半島嚐味美點精選禮盒推介給你！這個禮盒匯集了香港經典下午茶美點，包括牛油蝴蝶酥、杏仁曲奇、鐵觀音蛋卷，每一款都酥脆香口，令人想一口接著一口品嚐，搭配茶或咖啡享用，為下午茶時光增添美味回憶。

按此查看連卡佛聯名半島精品店中秋節禮盒

半島酒店迷你奶黃月餅 價錢：$478

半島中秋傳承禮盒 價錢：$1,188

茗茶三重奏禮盒 價錢：$568

半島嚐味美點精選 價錢：$398

Yahoo × 半島酒店奶黃月餅獨家優惠

半島精品店與咖啡廳聯乘Yahoo獨家送出100盒免費奶黃月餅（8個），每盒奶黃月餅價值$478。只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「半島酒店奶黃月餅（8個）」乙盒。

半島酒店奶黃月餅 (價值$478/盒)

兌換分數：400YPoints（新會員｜按此換領）、8,800YPoints（現有會員｜按此換領）

兌換日期：9月17日

數量：100盒

按此傳送至換領頁面

半島酒店奶黃月餅2025｜Yahoo獨家送100盒！低至$478入手「奶黃月餅天花板」（附免費換領攻略）

延伸閱讀：半島酒店奶黃月餅2025｜Yahoo獨家送100盒！低至$478入手「奶黃月餅天花板」（附免費換領攻略）

半島×連卡佛獨家優惠活動

中秋限定系列將於2025年8月1日至10月8日在全線香港連卡佛門店發售，並於國際金融中心商場連卡佛設有期間限定店。另外，如不想到專門店去排隊，網店也可入手中秋禮盒，不過暫時還未開放預訂，小編會密切留意狀態並即時更新，想預訂的朋友們可Bookmark此文章。

爲慶祝佳節將至，官方還推出了一系列的特別優惠，禮品數量有限，送完即止，大家記得把握機會啦！

限定店開幕首星期消費滿$500，可免費獲贈迷你奶黃月餅乙個。

限定店內消費滿$2,500元或以上（當中須包括至少一款月餅產品），即可獲贈半島特選氣泡茶或粉紅氣泡茶750毫升乙瓶。

半島精品店聯乘連卡佛中秋禮盒

連卡佛香港分店地址：

國際金融中心商場連卡佛：中環金融街8號國際金融中心商場3樓（地圖）

廣東道連卡佛：尖沙咀廣東道3號（地圖）

時代廣場連卡佛：銅鑼灣勿地臣街1號 （地圖）

香港太古廣場家居與時尚生活店：金鐘金鐘道88號（地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？