月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！

問題1：月餅為甚麼等於肥？

人人都說月餅肥，但到底月餅肥在哪？「一個傳統蓮蓉月餅，含有約840卡路里含約70克糖份(約14茶匙糖)及約45克脂肪(約9茶匙油)」Michelle說，以一個成年人每日需要攝取1,500至2,000卡路里計算，每日脂肪總攝取量不應多於10至13茶匙油。

簡單來說，食一個傳統月餅已經吸收了差不多一日份的油量。

問題2：月餅原來比起吃4碗飯更邪惡？

很多人說1個月餅等於4碗飯，但原來月餅比白飯更加邪惡，「首先1個月餅卡路里雖然與4碗白飯的卡路里相約，但糖份跟卡路里卻比白飯高。」而且月餅的糖算是游離糖，是生產商添加在食物之中的單醣（葡萄糖、果糖）或雙醣（砂糖），攝入過多的游離糖會令人攝取過多能量，會增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即10粒方糖），而米飯中的糖份不算是游離糖， 1碗白飯約含50克碳水化合物，不過要留意，精製碳水化合物的食物，即白飯進入人體的反應後與單醣類一樣 ，容易被人體消化吸收、導致血糖迅速上升，因此皆應適可而止。

不少減肥人士都會選擇不吃澱粉質，幫助減肥，因為白飯中含有高糖份。

問題3：卡路里、糖份跟脂肪的分別？

想知道月餅肥不肥，最準確的當然是看營養標籤，但往往看到卡路里、糖份跟脂肪，各有高低時，總在不知道該甚樣選擇。其實卡路里由糖、脂肪、碳水化合物、蛋白質等都產生出來。每1克糖含有4個卡路里、1克蛋白質含有4個卡路里，而1克脂肪含有9個卡路里。

「減肥人士在選購月餅時，如果看到營養標籤每100克月餅，總脂肪多過20克，糖多過15克，應盡量避免。」她說，因為根據食安中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖份，已經屬於高糖。她亦建議減肥人士將食量減半，即傳統月餅每次只吃1/8個，或1/4個冰皮月餅。

在購買月餅前，應看清楚營養標籤，除了卡路里要低，亦應儘量購買較少添加劑的月餅。

問題4：傳統月餅、奶黃月餅、冰皮月餅⋯⋯哪款是最肥？

「就外皮而言，冰皮月餅由糯米粉跟水組成，比起加入牛油跟忌廉的曲奇皮或加入豬油的傳統月餅皮，是最低卡之選。」Michelle說，不過冰皮月餅加入了果醬或其他含糖份的餡料，使部份冰皮月餅的糖份含量，與傳統月餅一樣高。

由於蓮蓉屬高糖食材，而奶黃月餅和冰皮月餅都沒有加入蓮蓉，因此相對地糖份較低。不過大部份奶黃月餅用鹹蛋黃作餡料和脂肪來源主要是牛油、椰子油、椰奶等，所以普遍的飽和脂肪含量較傳統月餅高 。而大家愛吃的流心奶黃月餅，其實亦較普通版奶黃月餅肥膩，「由於流心餡料用更多牛油、忌廉和奶黃製成，飽和脂肪或比普通奶黃月餅月餅更高。」Michelle說。

Michelle直言，小朋友最愛的雪糕月餅其實就是雪糕，雖然1個100克雪糕月餅大約有280卡路里，熱量較其他月餅低，但若果加上朱古力脆皮，果仁等配料，卡路里就不低，不過Michelle表示大家可以轉揀低脂雪糕月餅，就相對健康。

其實無論是哪款月餅都難以與健康拉上關係，所以大家還是盡量不要多吃。

在同一品牌月餅的營養標籤中發現，原來低糖月餅並非一定最健康，反而低糖月餅卡路里跟總脂肪是眾月餅中最高。

問題5：食1個月餅要做多久運動才能消化？

雙黄蓮蓉月餅（約190克），需要跑約90分鐘才可消耗。

迷你奶黃月餅（約50克），需要跑約20分鐘才可消耗。

冰皮月餅（約55克），需要跑約30分鐘才可消耗。

問題6：減肥人士應該如何選擇月餅？

「建議減肥人士選購使用堅果、種子、棗子等高纖食材入餡料的健康月餅，因為這些月餅有機會利用食材本身的甜味，從而減少糖的份量。」Michelle說，不過即使餡料用上健康元素，但是她亦提醒大家要看清楚月餅是用甚麼外皮。

Michelle Lau是營養顧問公司NUTRILICIOUS 的創辦人及首席營養師，Facebook專頁「Nutrilicious 」 時常分享不少健康資訊。

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

