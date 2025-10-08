月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
註冊營養師為大家揀出健康低卡的月餅
月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！
問題1：月餅為甚麼等於肥？
人人都說月餅肥，但到底月餅肥在哪？「一個傳統蓮蓉月餅，含有約840卡路里含約70克糖份(約14茶匙糖)及約45克脂肪(約9茶匙油)」Michelle說，以一個成年人每日需要攝取1,500至2,000卡路里計算，每日脂肪總攝取量不應多於10至13茶匙油。
問題2：月餅原來比起吃4碗飯更邪惡？
很多人說1個月餅等於4碗飯，但原來月餅比白飯更加邪惡，「首先1個月餅卡路里雖然與4碗白飯的卡路里相約，但糖份跟卡路里卻比白飯高。」而且月餅的糖算是游離糖，是生產商添加在食物之中的單醣（葡萄糖、果糖）或雙醣（砂糖），攝入過多的游離糖會令人攝取過多能量，會增加蛀牙、超重和患肥胖症的風險。以每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即10粒方糖），而米飯中的糖份不算是游離糖， 1碗白飯約含50克碳水化合物，不過要留意，精製碳水化合物的食物，即白飯進入人體的反應後與單醣類一樣 ，容易被人體消化吸收、導致血糖迅速上升，因此皆應適可而止。
問題3：卡路里、糖份跟脂肪的分別？
想知道月餅肥不肥，最準確的當然是看營養標籤，但往往看到卡路里、糖份跟脂肪，各有高低時，總在不知道該甚樣選擇。其實卡路里由糖、脂肪、碳水化合物、蛋白質等都產生出來。每1克糖含有4個卡路里、1克蛋白質含有4個卡路里，而1克脂肪含有9個卡路里。
「減肥人士在選購月餅時，如果看到營養標籤每100克月餅，總脂肪多過20克，糖多過15克，應盡量避免。」她說，因為根據食安中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖份，已經屬於高糖。她亦建議減肥人士將食量減半，即傳統月餅每次只吃1/8個，或1/4個冰皮月餅。
問題4：傳統月餅、奶黃月餅、冰皮月餅⋯⋯哪款是最肥？
「就外皮而言，冰皮月餅由糯米粉跟水組成，比起加入牛油跟忌廉的曲奇皮或加入豬油的傳統月餅皮，是最低卡之選。」Michelle說，不過冰皮月餅加入了果醬或其他含糖份的餡料，使部份冰皮月餅的糖份含量，與傳統月餅一樣高。
由於蓮蓉屬高糖食材，而奶黃月餅和冰皮月餅都沒有加入蓮蓉，因此相對地糖份較低。不過大部份奶黃月餅用鹹蛋黃作餡料和脂肪來源主要是牛油、椰子油、椰奶等，所以普遍的飽和脂肪含量較傳統月餅高 。而大家愛吃的流心奶黃月餅，其實亦較普通版奶黃月餅肥膩，「由於流心餡料用更多牛油、忌廉和奶黃製成，飽和脂肪或比普通奶黃月餅月餅更高。」Michelle說。
Michelle直言，小朋友最愛的雪糕月餅其實就是雪糕，雖然1個100克雪糕月餅大約有280卡路里，熱量較其他月餅低，但若果加上朱古力脆皮，果仁等配料，卡路里就不低，不過Michelle表示大家可以轉揀低脂雪糕月餅，就相對健康。
問題5：食1個月餅要做多久運動才能消化？
雙黄蓮蓉月餅（約190克），需要跑約90分鐘才可消耗。
迷你奶黃月餅（約50克），需要跑約20分鐘才可消耗。
冰皮月餅（約55克），需要跑約30分鐘才可消耗。
問題6：減肥人士應該如何選擇月餅？
「建議減肥人士選購使用堅果、種子、棗子等高纖食材入餡料的健康月餅，因為這些月餅有機會利用食材本身的甜味，從而減少糖的份量。」Michelle說，不過即使餡料用上健康元素，但是她亦提醒大家要看清楚月餅是用甚麼外皮。
