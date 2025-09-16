銀債開售｜專家建議抽 30 手
月餅2025｜奇華餅家至尊月餅優惠8折再減$50！8個禮盒裝月餅低至$393/2盒、$274買到迪士尼系列燈籠月餅禮盒
奇華月餅推出多款經典月餅禮盒，在KKday上預訂可享限時優惠低至$393/2盒，送禮自用必備！另推迪士尼米奇與好友系列 Head in the Clouds 燈籠月餅禮盒，立即睇內文：
中秋佳節即將來臨，奇華月餅推出多款經典，以至迪士尼聯乘的月餅禮盒，在KKday上預訂可享限時8折優惠，買滿$100輸入優惠碼【KWMC50】更即減$50，優惠後低至$393/2盒！食客可以超值價格品嚐到8個裝迷你蛋黃奶皇月餅禮盒，另選擇8個裝迷你余仁生陳皮豆沙月餅禮盒，或8個裝迷你蛋黃金黃/純白蓮蓉月餅禮盒，不論自用或送禮都一流！另外，奇華額外推出迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒，價格低至$274/盒，超有誠意，適合一家大細齊齊分享，立即睇下文了解內容，選購心水月餅迎接佳節啦！
奇華月餅禮盒8折額外減$50優惠
奇華月餅在KKday推出多款月餅禮盒，享有限時8折優惠再額外減$50！每盒8個裝，食客即可每樣口味都品嚐到！推介陳皮豆沙月餅，味道清新，而且跟余仁生合作，相信用料質素會有保證，送禮自用都相當體面，適合追求傳統風味的讀者；另外蛋黃奶皇月餅油香四溢，甜而不膩；金黃或純白蓮蓉則細膩綿密，經典口味加上經典品牌絕對立於不敗之地！
除了經典月餅外，奇華亦推出迪士尼米奇與好友系列Head in the Clouds燈籠月餅禮盒，設有米奇、唐老鴨、鋼牙與大鼻不同款式，完美結合迪士尼魅力與傳統中秋風味，送禮超有心意！
迷你蛋黃奶皇月餅禮盒（8 個装） + 迷你余仁生陳皮豆沙月餅禮盒（8 個装）電子禮券
優惠價：$475（
原價：$593）
輸入優惠碼【KWMC50】即減$50， 即$425/2盒
迷你蛋黃奶皇月餅禮盒（8 個装）+迷你蛋黃金黃/純白蓮蓉月餅禮盒（8 個装）電子禮券
優惠價：$443（
原價：$553）
輸入優惠碼【KWMC50】即減$50， 即$393/2盒
迪士尼米奇與好友系列 Head in the Clouds 燈籠月餅禮盒電子禮券
優惠價：$274/盒，$44/個（
原價 $288/盒，$46/個）
換領日期︰即日起至2025年9月30日
換領地址：全線香港奇華餅家（崇光百貨分店及香港國際機場分店除外）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
