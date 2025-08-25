Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜兩款人氣奶黃月餅限時買一送一！低至$114入手逸東軒月餅、龍點心月餅

隨著中秋佳節的腳步漸近，今年兩大人氣品牌，龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的買一送一優惠，前者折後每盒平均$144；後者亦只需每盒$199起。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即上KKday入手優惠！

按此入手逸東軒月餅優惠 按此入手龍點心月餅優惠

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

龍點心月餅 買一送一優惠 折後平均每盒$114

創意點心品牌「龍點心」今年趁中秋來臨，推出獨家買一送一月餅優惠，每盒只需$114起即可享受雙倍美味。這個價格對比市面上動輒數百元的月餅禮盒，實在是超值之選。優惠包含兩款經典口味：「蛋黃白蓮蓉月餅」，傳統經典，選用頂級白蓮蓉配以金黃飽滿的鹹蛋黃；「流心奶黃月餅」現代創新，一咬即流的濃郁奶黃內餡，口感層次豐富。妨把握這些限時優惠，為家人朋友帶來驚喜！

龍點心月餅｜蛋黃白蓮蓉月餅｜流心奶黃月餅｜一盒兩個口味

【買一送一】龍點心月餅｜蛋黃白蓮蓉月餅｜流心奶黃月餅｜一盒兩個口味

優惠：$228/2盒，平均 $114/盒（ 原價：$228/盒 ）

SHOP NOW

兌換分店

港島區：

太古英皇道1001號8樓2號舖「龍莊」（地圖按此）

灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖「龍點心」（地圖按此）

銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓全層「龍點心」（地圖按此）

銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈地下A舖「龍糖坊」（地圖按此）

九龍區：

尖沙咀海防道38-40號中達大廈1樓全層「龍點心」（地圖按此）

觀塘觀塘道398-402號EASTCORE 1樓4號舖「龍點心」（地圖按此）

九龍尖沙咀亞士厘道22號好利時大廈地舖「龍糖坊」（地圖按此）

長沙灣青山道152號地舖「一盅點心」

新界 ：

荃灣柴灣角街34-36號萬達來工業中心4樓全層「元亨食品」（地圖按此）

蛋黃白蓮蓉月餅(三個)及流心奶黃月餅（三個）（約60g/個）

香港逸東酒店逸東軒月餅禮盒買一送一優惠 折後平均每盒$199

至於香港逸東酒店的米芝蓮一星中菜廳「逸東軒」，今年推出「逸月流金」系列月餅禮盒，將節慶情懷與永續理念完美結合，呈現別具匠心的中秋佳品。以沉穩墨綠為底色，金線勾勒山水紋理的「逸月流金」禮盒，每盒包含迷你流心奶黄月餅六個。而「逸月薈萃」禮盒包括：流心奶黃月餅、流心奶皇白蓮蓉月餅、陳皮豆沙月餅，每種口味各兩個，共六個月餅，記得入手與親友分享這份甜蜜！

「逸月薈萃」禮盒

【買一送一】中秋節 | 逸東軒星級月餅「逸月流金」禮盒 （每盒六個）

優惠：$398/2盒，平均每盒$199（ 原價：398/盒 ）

SHOP NOW

【買一送一】中秋節 | 逸東軒星級月餅「逸月薈萃」禮盒 （每盒六個）

優惠：$408/2盒，平均每盒$204（ 原價：408/盒 ）

SHOP NOW

逸東軒

電話：2710 1093

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層（地圖按此）

營業時間：星期一至日 中午12時至晚上9時

迷你流心白蓮蓉月餅

迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅

