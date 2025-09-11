Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜恆香月餅早鳥優惠半價起！必試創新口味阿華田流心奶黃月餅／Nutella可可軟心月餅

月餅優惠2025陸續出爐！不少餅店、酒店都搶先推出月餅早鳥優惠，而今次Yahoo購物專員推介每年都爆賣的百年老店恆香老餅家，現在只要去Klook預訂更有限時低至半價，折後最平$180即可入手流心奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅、金華火腿伍仁月餅等傳統口味之外，更有一系列創新口味如開心果麻糬酥皮月餅、Nutella榛子可可軟心月餅、阿華田流心奶黃月餅等，總有一款適合大家！恆香老餅家多年來都有不少捧場客，口卑長期不錯，今年未想好買邊間月餅的話，不妨趁有優惠試試恆香月餅喇！

立即查看恆香老餅家月餅優惠頁

廣告 廣告

👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

月餅早鳥優惠半價起！多款獨特創新口味

今年恆香老餅家推出三大系列月餅，分別為經典、酥皮及創新，當中經典款有每年都非常受歡迎的雙黃白蓮蓉月餅、金華火腿伍仁月餅、伍仁月餅等，必食恆香招牌雙黃白蓮蓉月餅，使用特級白蓮子熬製成白蓮蓉，口感幼滑，甜度恰到好處，而內餡加入兩顆鹹蛋黃，金黃油潤，蛋香濃郁，帶點微鹹及沙沙口感，跟白蓮蓉完美融合，非常好食。早鳥優惠價6折後只需$246，買來送禮一流！

而酥皮月餅系列就有流心奶黃酥皮月餅、特濃軟心黑芝麻酥皮月餅及香芋麻糬酥皮月餅。芋頭控推薦一試香芋麻糬酥皮月餅，選用優質香芋製成，食落綿密細滑，帶有少少芋香及淡淡奶香，甜而不膩，中間加入煙韌麻糬，軟糯Q彈，配合外層香脆的酥皮，口感層次十分豐富。不過數到令Yahoo購物最驚喜的絕對是恆香老餅家的創新系列月餅，包括有開心果麻糬酥皮月餅、Nutella榛子可可軟心月餅、阿華田流心奶黃月餅、楊枝甘露芒果軟心月餅等，大推阿華田流心奶黃月餅，以秘製流心奶黃餡，搭配香濃阿華田麥芽可可粉，每一啖都帶有阿華田的香甜及奶黃的鹹香，甜中帶鹹，香中帶脆，令人食完好想不停encore！現在預訂創新系列月餅限時優惠價只需$188起，值得一試！

【創新口味】開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）

特價：$206｜ 原價：$318

SHOP NOW

【創新口味】Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）

特價：$198｜ 原價：$308

SHOP NOW

【創新口味】楊枝甘露芒果軟心月餅（6件裝）

特價：$188｜ 原價：$308

SHOP NOW

【港式創新】阿華田流心奶黃月餅（6件裝）

特價：$188｜ 原價：$308

SHOP NOW

【恆香熱賣】日式茗茶月餅（8件裝）

特價：$236｜ 原價：$468

SHOP NOW

【恆香酥皮】香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）

特價：$180｜ 原價：$288

SHOP NOW

【恆香酥皮】特濃軟心黑芝麻酥皮月餅（6件裝）

特價：$180｜ 原價：$288

SHOP NOW

【恆香經典】雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝)

特價：$246｜ 原價：$409

SHOP NOW

【恆香經典】迷你蛋黃白蓮蓉月餅（6件裝）

特價：$180｜ 原價：$308

SHOP NOW

【恆香經典】金華火腿伍仁月餅 (4個裝)

特價：$268｜ 原價：$438

SHOP NOW

【恆香經典】伍仁月餅 (4個裝)

特價：$258｜ 原價：$428

SHOP NOW

【恆香經典】四喜滿堂月餅 (4個裝)

特價：$258｜ 原價：$428

SHOP NOW

【恆香酥皮】流心奶黃酥皮月餅（6件裝）

特價：$180｜ 原價：$288

SHOP NOW

酥皮系列月餅

創新口味系列

創新口味系列

經典系列月餅

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？