月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、美心送$78電子餐飲券（不斷更新）
Yahoo著數整合最新月餅及月餅盒回收活動，即睇內文：
相信大家中秋節都食了不少月餅，剩下的月餅和月餅盒不知如何處理？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券、美心$78電子餐飲券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！
月餅回收活動2025
月餅回收活動｜1. 惜食堂
由即日起至10月19日，惜食堂有月餅回收活動，全港近200個月餅回收點，只要月餅未過食用期、未開封、非冷藏又有獨立包裝，可以把月餅放到月餅收集點，但留意需冷藏的月餅，如冷皮月餅，不能回收。
▶︎▶︎▶︎ 即睇惜食堂月餅回收點
月餅回收活動｜2. 樂餉社
樂餉社是香港著名的食物銀行，今年繼續舉行中秋節月餅捐贈活動，把收集所得的月餅或月餅券轉贈至全港超過80間慈善機構，將祝福與關懷傳遞給弱勢社群。
捐贈指引
月餅適合室溫儲存及耐放
月餅有包裝及未開封
月餅有寫明過期日子及生產商
月餅券可於換領期限前10日以郵寄或親自送到樂餉社辦公室
回收地點：油塘樂餉社總部及其他港九新界社區收集點
月餅盒回收活動2025
月餅盒回收活動｜1. 美心
美心集團今年都有月餅盒回收活動，更準備了30,000張高達$78美心電子餐飲券，由即日起至10月26日，只要把任何品牌已清潔的月餅盒，帶去指定回收點，與相關職員Scan專屬QR Code，即可獲得優惠券！
月餅盒回收活動｜2. 奇華餅家
奇華餅家與信和商場合作推出「中秋月餅罐回收計劃」，即日起至10月28日，把任何品牌並已清潔的月餅罐，交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，可獲贈奇華餅家$20優惠券，每人最多換領5張$20優惠券，S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券！所有回收的月餅罐將全數撥捐予「基督教勵行會」，用作慈善用途。
指定商場之禮賓處或服務台如下：
1. 屯門市廣場 (電話: 2450 7782)
2. 奧海城 (電話: 2740 4108)
3. 荃新天地 (電話: 3926 5708)
4. 中港城 (電話: 2736 0113)
5. 黃金海岸商場 (電話: 2452 6566)
6. 尖沙咀中心(電話: 2721 5489)
7. 藍灣廣場 (電話: 3407 4220)
8. 帝庭軒購物商場 (電話: 3125 4000)
9. YM2裕民坊 (電話: 2739 6235)
10. 朗壹廣場 (電話: 2669 1928)
月餅盒回收活動｜3. 綠領行動
由10月3日至10月17日，市民可以到各個月餅盒公眾回收點回收紙製和金屬製之月餅盒。
為確保月餅盒可以妥善處理，敬請留意以下回收指引:
1. 先清洗乾淨月餅盒
2. 移除塑膠配件，例如膠托、膠刀等，並分類回收
3. 如有其他裝飾品，例如磁石、手抽等，建議先拆除再回收
▶︎▶︎▶︎ 即睇公眾回收點名單
月餅盒回收活動｜4. 環保署「綠在區區」全年回收服務
「綠在區區」是環保署推動的社區環保計劃，在全港設立多個回收點，全年接受各類回收物，包括月餅盒。
回收日期：全年
回收地點：超過160個公共收集點 （查看回收點：綠在區區回收點列表 ）
👉🏻 綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換$50超市現金券（每月更新）
中秋佳節不僅是團聚時刻，更是實踐環保和關愛社會的機會。參與月餅及月餅盒回收活動，可減少浪費，幫助有需要的人，同時保護環境。讓我們攜手打造更環保、更有愛的中秋節。購買月餅時請適量選購，珍惜每一口。你準備好參與哪個回收活動了嗎？
回收活動已完結
1. 食德好：食德有營過中秋2025
食德好是一家致力於減少食物浪費的社企，今年繼續有月餅回收活動，在全港設立100個回收點，市民可以到公眾回收點的顧客服務處/禮賓部/管理處捐贈多餘月餅。
回收日期：即日起至2025年10月1日
回收地點：100個公眾回收點 (按此查看回收點)
2. 同你派 2025年月餅轉贈活動
同你派誠邀大家捐贈預計多出的月餅，由同你派義工在中秋節前夕轉贈給一班無家者、長者院舍、清潔工友及低收入家庭，與更多人一起過一個窩心歡欣的中秋節，同時幫助地球減少浪費。同你派徵收各類型月餅、乾糧、麵食、餅乾等，但不接受雪藏月餅或罐頭食品。
回收日期：即日至9月27日
回收地點：
清心齋(昇悅居昇悅商場1樓125號舖
新都城中心二期1樓1021號舖)
Celeb Hair 名人護髮用品中心(尖東半島中心底層)
糖水雄(佐敦渡船角文匯街30號文景樓地舖)
3. 北河同行 人月共嘗之收集月餅再分配活動2025
今年北河同行將繼續收集月餅換領卷及實體月餅，以再分配形式贈送給基層家庭、社福機構、獨居長者及有需要人士。
日期：即日起至2025年10月5日
回收地點：九龍深水埗大南街278號地下 (可以郵寄方式或親臨交收)
