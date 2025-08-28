羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
月餅2025｜望月月餅早鳥優惠限時78折起！招牌流心奶黃月餅$178／全新特別版罐頭豬LuLu月餅（有片）
望月Patisserie La Lune月餅正式開賣，現在只要去Klook預訂更有限時低至78折優惠，即看內文：
一年容易又中秋，眨下眼好快又到中秋節，大家除了要訂好團圓飯之外，點少得買盒月餅應下節！每年都爆賣的望月Patisserie La Lune月餅正式開賣，現在只要去Klook預訂更有限時低至78折優惠，當中除了招牌流心奶黃月餅外，亦有流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅等，最平只需$178就買到，非常抵食！而今年望月月餅更特別推出罐頭豬LuLu月餅包裝，粉絲們絕對不能錯過！Yahoo Food小編更率先開箱各款望月月餅，想知詳情，即看內文！
👇🏻立即睇開箱片：
望月月餅限時78折起！全新特別版罐頭豬LuLu包裝
望月月餅一向備受好評，編輯都是長期顧客之一！當中品牌最暢銷必定是其流心奶黃月餅，自家研製的流心蛋黃，一咬開令整個口腔瞬間充滿香濃流心，非常好味。如果想流心效果更佳的話，不妨食之前放入焗爐加熱，令月餅外脆內軟，保證大家食完好想再encore！今次Klook早鳥優惠，4件裝流心奶黃月餅原價$218，折後只需$178，而8件裝則$288，以流心奶黃月餅價錢來講，算幾抵食！
【組合優惠】流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)＋經典奶黃月餅 (4件禮盒裝)
特價：$346｜
原價：$436
流心奶黃月餅 (8件禮盒裝)
特價：$288｜
原價：$368
流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)
特價：$178｜
原價：$218
經典奶黃月餅 (8件禮盒裝)
特價：$288｜
原價：$368
經典奶黃月餅 (4件禮盒裝)
特價：$178｜
原價：$218
另外望月今年更特別推出罐頭豬LuLu月餅包裝，以LuLu左右的午餐肉罐頭月餅罐作為圖案，鐵盒印上LuLu的可愛樣，非常特別，粉絲們絕對要買來留念！罐頭豬LuLu特別版原價$248，早鳥優惠只需$198，送禮或收藏都一流！
流心奶黃月餅 - 罐頭豬LuLu特別版套裝 (4件禮盒裝)
特價：$198｜
原價：$248
除了流心奶黃月餅及經典奶黃月餅外，望月亦有推出流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅等。想試多款口味的話，推薦入手折後$188的四式月餅，入面各1件流心奶黃月餅、經典奶黃月餅、流心抹茶月餅及抹茶紅豆月餅，當中的抹茶紅豆月餅使用日本製抺茶，配上粒粒飽滿的北海道十勝紅豆，食落清甜帶點甘香，剛好中和飽膩感。
流心抹茶月餅 (4件禮盒裝)
特價：$178｜
原價：$218
雜錦流心月餅 (8件禮盒裝)
特價：$298｜
原價：$378
四式月餅 (4件禮盒裝)
特價：$188｜
原價：$228
榴槤奶黃月餅 (4件禮盒裝)
特價：$208｜
原價：$248
流心奶茶月餅 (4件禮盒裝)
特價：$178｜
原價：$218
花生醬軟心月餅 (4件禮盒裝)
特價：$178｜
原價：$218
