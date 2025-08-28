月餅2025｜望月月餅早鳥優惠限時78折起！招牌流心奶黃月餅$178／全新特別版罐頭豬LuLu月餅（有片）

【Now新聞台】(19:13)天文台表示，一號戒備信號會至少維持至明早9時。(19:10)天文台發出一號戒備信號。(17:15)天文台表示，於南海中北部的熱帶低氣壓即將進入本港800公里範圍內，會在今晚7時10分發出一號戒備信號。天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會大致移向海南島以南海域，並於明日(8月29日)中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過，在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。(15:30)天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料該熱帶低氣壓會在未來兩三小時進入本港800公里範圍內，會在今晚6時至8時之間發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會移向海南島以南海域，並於明日（8月29日）中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過，在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台稱，除非此熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低，呼籲

