銀債開售｜專家建議抽 30 手
月餅2025｜榴槤B哥榴槤冰皮月餅早鳥優惠半價起！最平$198入手 用貓山王／黑刺榴槤果肉製作
Klook推出榴槤B哥冰皮月餅早鳥優惠，如使用恆生信用卡更享獨家優惠碼即減$200，相等於半價，即看內文：
榴槤控絕對不能錯過的至抵月餅2025優惠！9月18日晚上9點，Klook帶來話題品牌榴槤B哥的人氣榴槤冰皮月餅早鳥優惠，加$11多一盒；此外使用恆生信用卡的話更享獨家優惠碼即減$200，相等於半價入手，最平只需$198就買到，非常超值！榴槤B哥自2021年推出榴槤冰皮月餅後一直大受好評，今次的早鳥優惠值得榴槤控提前下手！
最平$198！用貓山王／黑刺榴槤果肉製作
榴槤B哥今年推出的榴槤冰皮月餅使用來自馬來西亞的兩大頂級榴槤品種製作內餡，分別為D197貓山王及D200黑刺榴槤，而且更標榜絕無添加果醬或豆蓉，保證食到濃郁天然的榴槤果肉。當中的D197貓山王有「果王」的美譽，果肉金黃飽滿，帶有濃郁果香及絲滑奶韻，入口即溶，搭配超薄冰皮更添清爽口感；而D200黑刺榴槤則有「樹上黃金」之稱，果肉鮮艷細膩，口感柔滑濃厚，香甜中帶回甘，搭配竹炭冰皮，令人一試難忘！大家現在只要去Klook預訂，更有早鳥優惠，加$11多一盒，折後只需$409即可入手兩盒；如果使用恆生信用卡付款，並輸入優惠碼【HASEMOONDBGOR】即享獨家減$200，原價$398減至$198就買到，相等於半價，非常抵食！最後有個食用小tip，大家想食到最好味的榴槤冰皮月餅的話，可以食之前放在室溫等10至15分先食，令冰皮回復煙韌度，到時食落更有層次感！
【加$11多一盒】榴槤冰皮月餅
特價：$409/2盒，平均$208.5/盒｜
原價：$796/2盒
【恒生客戶尊屬優惠 | 用優惠碼 HASEMOONDBGOR 即減$200】榴槤冰皮月餅
特價：$198｜
原價：$398
【獨家優惠低至58折 - 自取】榴槤冰皮月餅
特價：$248｜
原價：$398
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多月餅優惠推介
