月餅2025｜皇玥月餅早鳥優惠限時$228起！必試流心貓山王榴槤/陳皮紅豆沙+買兩盒送牛油脆曲奇精裝禮盒

月餅優惠2025陸續出爐！今年皇玥推出了多款月餅禮盒套裝，除了經典系列流心奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅之外，最具特色莫過於流心貓山王榴槤月餅、陳皮紅豆沙月餅及流心芝麻月餅。另外如果怕肥想食得健康一點的話，可以考慮皇玥低糖系列，每件月餅都少於200卡路里，食多兩舊都不怕！現在只要去Klook預訂皇玥月餅，更有限時優惠86折起，只需$228就可以入手低糖奶黃月餅！想知皇玥月餅優惠詳情，即看內文喇！

立即查看皇玥月餅優惠頁

皇玥月餅經典／時尚系列早鳥優惠86折起！

皇玥月餅推出幾個不同系列的月餅禮盒套裝，包括經典系列、傳承系列等傳統口味外，亦推出了時尚系列及健康的低糖系列。當中Yahoo購物專員大推經典系列的流心陳皮紅豆沙月餅，以及時尚系列的流心貓山王榴槤月餅，前者陳皮紅豆沙口味以頂級大紅豆配以超過20年的陳皮慢熬而成，紅豆沙入口幼滑，加上陳皮的淡淡清香，口感層次一流；而後者精選頂級貓山王榴槤，全手工去核，純正榴槤果肉完美融入月餅，味道香濃，榴槤控必試！此外，Klook特設優惠，買兩盒月餅送價值$108的牛油脆曲奇精裝禮盒，超級抵買！

【86折優惠】經典系列 - 流心奶黃月餅（8件裝）

特價：$378｜ 原價：$438

SHOP NOW

【86折優惠】經典系列 - 紅韻流心雙輝月餅（8件裝）

特價：$378｜ 原價：$438

SHOP NOW

【89折優惠】時尚系列 - 果逸流心雙輝月餅（6件裝）

特價：$328｜ 原價：$368

SHOP NOW

【89折優惠】時尚系列 - 迷你傳承雙輝月餅（6件裝）

特價：$328｜ 原價：$368

SHOP NOW

【89折優惠】時尚系列 - 經典流心雙輝月餅（6件裝）

特價：$328｜ 原價：$368

SHOP NOW

經典系列 - 紅韻流心雙輝月餅

經典系列 - 流心奶黃月餅

時尚系列 - 果逸流心雙輝月餅

時尚系列 - 迷你傳承雙輝月餅

低糖低卡！健康必選低糖系列月餅

想食得健康的話，皇玥同樣推出低糖系列月餅，分別有低糖醇香四色月餅、低糖雙黃白蓮蓉月餅，以及低糖流心雙輝月餅，折後最平只需$228即可入手！當中低糖醇香四色月餅包括低糖奶黃月餅、低糖芝麻月餅、低糖綠茶月餅及低糖烏龍茶月餅，總有一款口味適合大家！皇玥的低糖系列月餅標榜採用天然麥芽糖醇，糖份控制於5%內，相對健康。而且月餅就算低糖，但味道依然十足，如奶黃月餅仍能保持軟滑口感及牛油幽香，而綠茶及烏龍茶亦做到茶香醇厚，香氣四溢。大家想食得「無罪惡感」的話，不妨入手皇玥低糖系列吧！

低糖系列 - 低糖流心雙輝月餅（8件裝）

特價：$378

SHOP NOW

【86折優惠】低糖系列 - 低糖醇香四色月餅（8件裝）

特價：$378｜ 原價：$438

SHOP NOW

【86折優惠】低糖系列 - 低糖雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）

特價：$318｜ 原價：$368

SHOP NOW

【9折優惠】低糖系列 - 奶黃月餅電子禮券 (4件裝)

特價：$228｜ 原價：$248

SHOP NOW

低糖系列 - 低糖醇香四色月餅

低糖系列 - 流心經典雙輝月餅

低糖系列 - 低糖雙黃白蓮蓉月餅

香港故事 - 明玥金莓流心雙輝月餅

傳承系列 - 精選中秋禮盒

傳承系列 - 雙黃白蓮蓉月餅

