月餅2025｜聖安娜餅屋月餅早鳥優惠限時55折！最平$155入手皇牌冰皮月餅／傳統雙黃白蓮蓉月餅
聖安娜餅屋於KKday推出超抵月餅早鳥優惠，限時55折後最平只需$155就可以買到，即看內文：
一年容易又中秋，眨下眼好快就到中秋節，各位是時候買定月餅應下節！最近聖安娜餅屋於KKday推出超抵月餅早鳥優惠，限時55折後最平只需$155就可以買到雙黃白蓮蓉月餅、金沙流心奶黃月餅、七星伴明月冰皮月餅等，無論自用或送禮都非常適合！想知今年聖安娜餅屋月餅優惠有邊幾款選擇，即看內文！
行程及飲食優惠平台：
月餅早鳥優惠55折！必買皇牌冰皮月餅
今年聖安娜餅屋推出的月餅都有幾多款不同口味選擇，由傳統經典的雙黃白蓮蓉月餅，到創新至脆驚喜冰皮月餅都一應俱全。當中最受歡迎莫過於雙黃白蓮蓉月餅，使用細膩幼滑的白蓮蓉，中間加入兩顆飽滿鹹蛋黃，油香濃郁，加上蓮蓉的清甜，鹹甜之間平衡得恰到好處，完全展現出傳統月餅的魅力，限時55折後只需$216，非常抵食。另一款熱賣是金沙流心奶黃月餅，入口即有奶黃流心的香濃和細膩，再帶點沙沙口感，是編輯大愛！大家食之前放入微波爐加熱30秒，可以更流心，更香濃！
除了傳統月餅外，聖安娜餅屋冰皮月餅亦是其皇牌產品！想一次試多種口味的話，可以選擇七星伴明月冰皮月餅，中間一顆「明月」以杏仁松子燕窩口味冰皮月餅作主角，搭配七款不同口味的小月餅，如京都抹茶紅豆、比利時朱古力榛子、比利時石板街、蛋黃綠豆蓉等，總有一款合口味，送禮一流！另外亦有經典冰皮月餅、至脆驚喜冰皮月餅及一口冰皮月餅，折後最平$155即可入手，十分抵食！
聖安娜雙黃白蓮蓉月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券
特價：$216｜
原價：$393
聖安娜雙黃蓮蓉月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券
特價：$206｜
原價：$375
聖安娜金沙流心奶黃月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券
特價：$216｜
原價：$393
聖安娜七星伴明月冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券
特價：$195｜
原價：$355
聖安娜至愛經典冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券
特價：$155｜
原價：$282
聖安娜至脆驚喜冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券
特價：$155｜
原價：$282
聖安娜至Q一口冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券
特價：$155｜
原價：$282
