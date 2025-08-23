Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜聖安娜餅屋月餅早鳥優惠限時55折！最平$155入手皇牌冰皮月餅／傳統雙黃白蓮蓉月餅

一年容易又中秋，眨下眼好快就到中秋節，各位是時候買定月餅應下節！最近聖安娜餅屋於KKday推出超抵月餅早鳥優惠，限時55折後最平只需$155就可以買到雙黃白蓮蓉月餅、金沙流心奶黃月餅、七星伴明月冰皮月餅等，無論自用或送禮都非常適合！想知今年聖安娜餅屋月餅優惠有邊幾款選擇，即看內文！

月餅早鳥優惠55折！必買皇牌冰皮月餅

今年聖安娜餅屋推出的月餅都有幾多款不同口味選擇，由傳統經典的雙黃白蓮蓉月餅，到創新至脆驚喜冰皮月餅都一應俱全。當中最受歡迎莫過於雙黃白蓮蓉月餅，使用細膩幼滑的白蓮蓉，中間加入兩顆飽滿鹹蛋黃，油香濃郁，加上蓮蓉的清甜，鹹甜之間平衡得恰到好處，完全展現出傳統月餅的魅力，限時55折後只需$216，非常抵食。另一款熱賣是金沙流心奶黃月餅，入口即有奶黃流心的香濃和細膩，再帶點沙沙口感，是編輯大愛！大家食之前放入微波爐加熱30秒，可以更流心，更香濃！

除了傳統月餅外，聖安娜餅屋冰皮月餅亦是其皇牌產品！想一次試多種口味的話，可以選擇七星伴明月冰皮月餅，中間一顆「明月」以杏仁松子燕窩口味冰皮月餅作主角，搭配七款不同口味的小月餅，如京都抹茶紅豆、比利時朱古力榛子、比利時石板街、蛋黃綠豆蓉等，總有一款合口味，送禮一流！另外亦有經典冰皮月餅、至脆驚喜冰皮月餅及一口冰皮月餅，折後最平$155即可入手，十分抵食！

聖安娜雙黃白蓮蓉月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券

特價：$216｜ 原價：$393

SHOP NOW

聖安娜雙黃蓮蓉月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券

特價：$206｜ 原價：$375

SHOP NOW

聖安娜金沙流心奶黃月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$25禮餅券

特價：$216｜ 原價：$393

SHOP NOW

聖安娜七星伴明月冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券

特價：$195｜ 原價：$355

SHOP NOW

聖安娜至愛經典冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券

特價：$155｜ 原價：$282

SHOP NOW

聖安娜至脆驚喜冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券

特價：$155｜ 原價：$282

SHOP NOW

聖安娜至Q一口冰皮月餅電子禮券｜加送聖安娜餅屋HK$10禮餅券

特價：$155｜ 原價：$282

SHOP NOW

雙黃白蓮蓉月餅

金沙流心奶黃月餅

一口冰皮月餅

至脆驚喜冰皮月餅

至愛經典冰皮月餅

七星伴明月冰皮月餅

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

