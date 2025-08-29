Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜香港W酒店月餅快閃買二送二！平均每盒$229起入手迷你流心奶黃月餅禮盒/月滿之禮套裝/月滿珍寶套裝

今年中秋，香港W酒店特別為大家帶來招牌流心奶黃月餅，為這個中秋傳統佳節注入奢華與創新。這款月餅除了延續了經典的口味，更在細節上巧妙融合了現代風格與創意元素！今次香港W酒店推Klook快閃買二送二優惠，平均每盒$229起，絕對是送禮自用之選！

立即查看香港W酒店月餅優惠

心意禮贈！$229起入手招牌流心奶黃月餅禮盒

今次香港W酒店的買二送二優惠，平均每盒$229起即可入手迷你流心奶黄月餅。打開這款精心設計的月餅禮盒，每一顆月餅址是廚藝精湛的糕點師傅製作，餅皮薄而酥脆，內餡則是香濃細膩的流心奶黃，口感滑順且甜而不膩，完美地融合了傳統月餅的經典韻味與現代口味的創新體驗。W酒店特別注重每一個細節，從選材到製作過程，都嚴格把關，確保每一顆月餅都達到頂級品質標準。適合作為家庭團圓的甜蜜共享，更是與親朋好友相聚時不可或缺的節日之選。

香港W酒店月餅

【快閃買二送二】迷你流心奶黃月餅禮盒 (六件裝)

特價：$916/4盒｜ 原價：$1,832/4盒

迷你流心奶黃月餅禮盒 (六件裝)

特價：$275｜ 原價：$458

香港W酒店迷你流心奶黃月餅 （六件裝）

月滿之禮套裝

特價：$588｜ 原價：$788

迷你流心奶黃月餅 (6件)×1

黑椒腰果 (85克)×1

精選紅酒 (1瓶)×1

「月滿之禮」套裝

月滿珍寶套裝

特價：$888｜ 原價：$1,088

迷你流心奶黃月餅 (6件)×1

XO 醬 (190克)×1

黑椒腰果 (85克)×1

精選氣泡茶 (1瓶）×1

「月滿珍寶」套裝

換領時間: 11:00 AM-7:30 PM

兌換地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓（地圖）

如何前往：港鐵九龍站 D1 出口，步行約1分鐘

