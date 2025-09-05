月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$259入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治

六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
Häagen-Dazs率先推出雪糕月餅優惠最平低至$259入手，再送雪糕券，即睇Yahoo購物推介：
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，9月26日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！
雪糕月餅禮盒最平只需$246！
Häagen-Dazs 今年以「Wish Upon the Moon 月亮製造，快樂送到 。」做主題，推出多款全新口味，包括開心果控必試的「堅果脆月」 ，濃郁開心果雪糕搭配香脆開心果脆米朱古力外層，更有夏威夷果仁雪糕配開心果脆米黑朱古力外層，雙重滋味！另有「星河璨月」，以香濃幼滑的開心果夾心，融合經典雲呢拿及夏威夷果仁雪糕，是開心果的迷人味力；月餅系列亦首次加入立體造型朱古力牌，造型更優雅！全新優惠，購買兩盒月餅可享低至6折，每盒送單球雪糕券；買五盒更有5折，除每盒附單球券外，額外贈送外賣雙球雪糕、華芙筒、家庭裝雪糕等！
【低至6折】買兩盒月餅或以上
優惠價：$259｜
原價：$443
每盒送單球雪糕劵一張
不予退改
有效期內任何一天使用
【低至5折】買五盒月餅
優惠價：$259｜
原價：$388
每盒送單球雪糕劵一張
再額外送外賣雙球雪糕、外賣雙球華芙筒、外賣雪糕甜品杯、家庭裝雪糕及神秘雪糕產品
不予退改
品·復古(一盒四件)
優惠價：$259｜
原價：$388
呍呢嗱(2件)
比利時朱古力 (1件)
焦糖脆餅 (1件)
品·明月(一盒四件)
優惠價：$259｜
原價：$388
士多啤梨(2件)
芒果(1件)
藍莓 (1件）
品·華麗(一盒六件)
優惠價：$349｜
原價：$488
呍呢嗱(2件)
焦糖脆餅(1件)
比利時朱古力(1件)
芒果(1件)
士多啤梨 (1件)
醇郁·美月(一盒四件)
優惠價：$318｜
原價：$428
比利時朱古力雪糕配黑朱古力(2件)
咖啡雪糕配果香咖啡朱古力(2件)
堅果·脆月(一盒四件)
優惠價：$338｜
原價：$448
夏威夷果仁雪糕配黑朱古力配開心果脆米(2件)
開心果雪糕 配開心果朱古力及開心果脆米 (2件)
同步優惠 繽紛冰點甜品+隱藏版雪糕
除了雪糕月餅外，禮盒更有多款誘人冰點甜品登場，包括清新的一抹茶紅桑子脆皮雪糕三文治，夾着獨特風味；還有Häagen-Dazs™ Japan將帶來的神秘產品，詳情將於七月下旬公布，令人充滿期待；以及系列中唯一色彩繽紛的雪糕馬卡龍，賞心悅目又美味。
茶香·雅月 (雪糕福袋)
優惠價：$349｜
原價：$488
抹茶雪糕配京都宇治抹茶朱古力脆皮(2件)
Häagen-Dazs™ Japan 抹茶紅桑子脆皮雪糕三文治（2件）
Häagen-Dazs™ Japan 神秘產品（2件）（詳情將於七月下旬公布）
星·享聚 (雪糕馬卡龍)
優惠價：$358｜
原價：$488
士多啤梨雪糕配粉紅色馬卡龍(3件)
比利時朱古力雪糕配可可色馬卡龍(3件)
芒果雪糕配黃色馬卡龍 (3件)
七星·緻月(一盒八件)
優惠價：$538｜
原價：$788
明月 : 芒果及呍呢嗱雪糕配阿芳素芒果荔枝夾心 (1件)
繁星 : 抹茶(1件)、咖啡(1件)、藍莓(1件)、士多啤梨(1件)、夏威夷果仁 (1件)、比利時朱古力(1件)、焦糖脆餅(1件)
星河·璨月(一盒九件)
優惠價：$898｜
原價：$1,268
明月 : 呍呢嗱及夏威夷果仁雪糕，配美國開心果夾心 (1件)
繁星 : 藍莓(1件)、比利時朱古力(1件)、芒果(1件)、夏威夷果仁(1件)、抹茶(1件)、焦糖脆餅(1件)、咖啡 (1件)、士多啤梨(1件)
殿堂·瑰月(一盒八件) | 免費配送
優惠價：$1,238｜
原價：$1,688
明月 : 比利時朱古力及夏威夷果仁雪糕 (1件) 配開心果脆米朱古力外層及朱古力流心
繁星 (雙層雪糕) : 焦糖脆餅與咖啡雪糕 配榛子朱古力(1件)、士多啤梨芝士餅與芒果雪糕 配胡桃朱古力(1件)、呍呢嗱與抹茶雪糕 配腰果朱古力(1件)、士多啤梨與藍莓雪糕 配杏仁朱古力(1件)、焦糖脆餅與夏威夷果仁雪糕 配夏威夷果仁朱古力(1件)、比利時朱古力與咖啡雪糕配核桃朱古力(1件)、士多啤梨與呍呢嗱雪糕 配巴西堅果朱古力 (1件)
