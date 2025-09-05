Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$259入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治

雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，9月26日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！

>>按此查看Häagen-Dazs雪糕月餅優惠<<

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

雪糕月餅禮盒最平只需$246！

Häagen-Dazs 今年以「Wish Upon the Moon 月亮製造，快樂送到 。」做主題，推出多款全新口味，包括開心果控必試的「堅果脆月」 ，濃郁開心果雪糕搭配香脆開心果脆米朱古力外層，更有夏威夷果仁雪糕配開心果脆米黑朱古力外層，雙重滋味！另有「星河璨月」，以香濃幼滑的開心果夾心，融合經典雲呢拿及夏威夷果仁雪糕，是開心果的迷人味力；月餅系列亦首次加入立體造型朱古力牌，造型更優雅！全新優惠，購買兩盒月餅可享低至6折，每盒送單球雪糕券；買五盒更有5折，除每盒附單球券外，額外贈送外賣雙球雪糕、華芙筒、家庭裝雪糕等！

雪糕月餅禮盒

【低至6折】買兩盒月餅或以上

優惠價：$259｜ 原價：$443

每盒送單球雪糕劵一張

不予退改

有效期內任何一天使用

>>SHOP NOW<<

【低至5折】買五盒月餅

優惠價：$259｜ 原價：$388

每盒送單球雪糕劵一張

再額外送外賣雙球雪糕、外賣雙球華芙筒、外賣雪糕甜品杯、家庭裝雪糕及神秘雪糕產品

不予退改

>>SHOP NOW<<

品·復古(一盒四件)

優惠價：$259｜ 原價：$388

呍呢嗱(2件)

比利時朱古力 (1件)

焦糖脆餅 (1件)

>>SHOP NOW<<

品·復古(一盒四件)

品·明月(一盒四件)

優惠價：$259｜ 原價：$388

士多啤梨(2件)

芒果(1件)

藍莓 (1件）

>>SHOP NOW<<

品·明月(一盒四件)

品·華麗(一盒六件)

優惠價：$349｜ 原價：$488

呍呢嗱(2件)

焦糖脆餅(1件)

比利時朱古力(1件)

芒果(1件)

士多啤梨 (1件)

>>SHOP NOW<<

品·華麗(一盒六件)

醇郁·美月(一盒四件)

優惠價：$318｜ 原價：$428

比利時朱古力雪糕配黑朱古力(2件)

咖啡雪糕配果香咖啡朱古力(2件)

>>SHOP NOW<<

醇郁·美月(一盒四件)

堅果·脆月(一盒四件)

優惠價：$338｜ 原價：$448

夏威夷果仁雪糕配黑朱古力配開心果脆米(2件)

開心果雪糕 配開心果朱古力及開心果脆米 (2件)

>>SHOP NOW<<

堅果·脆月(一盒四件)

同步優惠 繽紛冰點甜品+隱藏版雪糕

除了雪糕月餅外，禮盒更有多款誘人冰點甜品登場，包括清新的一抹茶紅桑子脆皮雪糕三文治，夾着獨特風味；還有Häagen-Dazs™ Japan將帶來的神秘產品，詳情將於七月下旬公布，令人充滿期待；以及系列中唯一色彩繽紛的雪糕馬卡龍，賞心悅目又美味。

茶香·雅月 (雪糕福袋)

優惠價：$349｜ 原價：$488

抹茶雪糕配京都宇治抹茶朱古力脆皮(2件)

Häagen-Dazs™ Japan 抹茶紅桑子脆皮雪糕三文治（2件）

Häagen-Dazs™ Japan 神秘產品（2件）（詳情將於七月下旬公布）

>>SHOP NOW<<

茶香·雅月 (雪糕福袋)

星·享聚 (雪糕馬卡龍)

優惠價：$358｜ 原價：$488

士多啤梨雪糕配粉紅色馬卡龍(3件)

比利時朱古力雪糕配可可色馬卡龍(3件)

芒果雪糕配黃色馬卡龍 (3件)

>>SHOP NOW<<

星·享聚 (雪糕馬卡龍)

七星·緻月(一盒八件)

優惠價：$538｜ 原價：$788

明月 : 芒果及呍呢嗱雪糕配阿芳素芒果荔枝夾心 (1件)

繁星 : 抹茶(1件)、咖啡(1件)、藍莓(1件)、士多啤梨(1件)、夏威夷果仁 (1件)、比利時朱古力(1件)、焦糖脆餅(1件)

>>SHOP NOW<<

七星·緻月(一盒八件)

星河·璨月(一盒九件)

優惠價：$898｜ 原價：$1,268

明月 : 呍呢嗱及夏威夷果仁雪糕，配美國開心果夾心 (1件)

繁星 : 藍莓(1件)、比利時朱古力(1件)、芒果(1件)、夏威夷果仁(1件)、抹茶(1件)、焦糖脆餅(1件)、咖啡 (1件)、士多啤梨(1件)

>>SHOP NOW<<

星河·璨月(一盒九件)

殿堂·瑰月(一盒八件) | 免費配送

優惠價：$1,238｜ 原價：$1,688

明月 : 比利時朱古力及夏威夷果仁雪糕 (1件) 配開心果脆米朱古力外層及朱古力流心

繁星 (雙層雪糕) : 焦糖脆餅與咖啡雪糕 配榛子朱古力(1件)、士多啤梨芝士餅與芒果雪糕 配胡桃朱古力(1件)、呍呢嗱與抹茶雪糕 配腰果朱古力(1件)、士多啤梨與藍莓雪糕 配杏仁朱古力(1件)、焦糖脆餅與夏威夷果仁雪糕 配夏威夷果仁朱古力(1件)、比利時朱古力與咖啡雪糕配核桃朱古力(1件)、士多啤梨與呍呢嗱雪糕 配巴西堅果朱古力 (1件)

>>SHOP NOW<<

殿堂·瑰月(一盒八件)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？