月餅2025｜Pret A Manger首推限定燈籠造型禮盒 附送飲品券可換有機咖啡或茶飲
Pret A Manger今年首次推出中秋限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，結合傳統英式鬆餅及傳統中秋月餅概念，即睇內文：
中秋點少得食月餅？Pret A Manger今年首次推出中秋限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，包裝設計特意用上中式的燈籠造型作為藍本，精緻立體，演繹滿月團圓意境，並將傳統英式鬆餅結合傳統中秋月餅概念，創出兩款極受港人熱愛的鬆餅口味，禮盒於即日至10月7日期間，在Pret全線25間分店發售，與大家一同喜迎佳節。
Pret 推出期間限定中秋「月影燈籠鬆餅禮盒」 以英式風味慶團圓
倫敦人氣品牌 Pret 以新鮮製作的美食及有機咖啡深受大眾喜愛，今年中秋節首次推出期間限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，包裝融合中秋傳統與倫敦城市意象作為設計主軸，結合當地標誌性的元素，融匯不同的中秋圖案，交織出充滿節日氛圍的場景，滿滿佳節氣氛。精美的禮盒設計更糅合美感和可持續性，在品嚐鬆餅過後，禮盒便能搖身一變成為一盞精緻的燈籠，攜着燈籠與親朋摰愛於中秋夜色下漫步賞月，點亮中秋歡聚時刻。
「月影燈籠鬆餅禮盒」，內有一件獨立包裝的鬆餅；為突顯節日心思，禮盒精心呈獻兩款英式鬆餅口味以供選擇：鹹蛋黃口味靈感源自傳統月餅餡料，鹹香濃郁充滿中秋色彩；伯爵茶鬆餅則向品牌的發源地英倫致敬，茶香撲鼻，甜而不膩。鬆餅禮盒均配上新鮮奶油及士多啤梨果醬，另附送一張飲品券，可兌換 Pret 任何標準裝有機咖啡或茶飲，讓顧客盡享中西交融的悠閒時光。
「自Pret於2002年扎根香港以來，我們一直致力融匯本地文化，這款嶄新的中秋鬆餅禮盒承載著豐厚的飲食文化底蘊，正好體現了我們對弘揚香港文化的承諾。」Pret A Manger執行董事（亞太、中東及非洲）Eira Jarvis
「月影燈籠鬆餅禮盒」於即日至10月7日在全港25間分店限量發售，售價每盒為港幣$58。顧客亦可由即日起親臨分店率先預訂禮盒，凡單次訂購五盒或以上，需提前兩日預訂。
