月餅2025｜Pret A Manger首推限定燈籠造型禮盒 附送飲品券可換有機咖啡或茶飲

中秋點少得食月餅？Pret A Manger今年首次推出中秋限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，包裝設計特意用上中式的燈籠造型作為藍本，精緻立體，演繹滿月團圓意境，並將傳統英式鬆餅結合傳統中秋月餅概念，創出兩款極受港人熱愛的鬆餅口味，禮盒於即日至10月7日期間，在Pret全線25間分店發售，與大家一同喜迎佳節。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

Pret 推出期間限定中秋「月影燈籠鬆餅禮盒」 以英式風味慶團圓

倫敦人氣品牌 Pret 以新鮮製作的美食及有機咖啡深受大眾喜愛，今年中秋節首次推出期間限定的「月影燈籠鬆餅禮盒」，包裝融合中秋傳統與倫敦城市意象作為設計主軸，結合當地標誌性的元素，融匯不同的中秋圖案，交織出充滿節日氛圍的場景，滿滿佳節氣氛。精美的禮盒設計更糅合美感和可持續性，在品嚐鬆餅過後，禮盒便能搖身一變成為一盞精緻的燈籠，攜着燈籠與親朋摰愛於中秋夜色下漫步賞月，點亮中秋歡聚時刻。

月餅2025｜Pret A Manger首推限定燈籠造型禮盒 附送飲品券可換有機咖啡或茶飲

「月影燈籠鬆餅禮盒」，內有一件獨立包裝的鬆餅；為突顯節日心思，禮盒精心呈獻兩款英式鬆餅口味以供選擇：鹹蛋黃口味靈感源自傳統月餅餡料，鹹香濃郁充滿中秋色彩；伯爵茶鬆餅則向品牌的發源地英倫致敬，茶香撲鼻，甜而不膩。鬆餅禮盒均配上新鮮奶油及士多啤梨果醬，另附送一張飲品券，可兌換 Pret 任何標準裝有機咖啡或茶飲，讓顧客盡享中西交融的悠閒時光。

鬆餅禮盒均配上新鮮奶油及士多啤梨果醬，另附送一張飲品券，可兌換 Pret 任何標準裝有機咖啡或茶飲。

「自Pret於2002年扎根香港以來，我們一直致力融匯本地文化，這款嶄新的中秋鬆餅禮盒承載著豐厚的飲食文化底蘊，正好體現了我們對弘揚香港文化的承諾。」Pret A Manger執行董事（亞太、中東及非洲）Eira Jarvis

「月影燈籠鬆餅禮盒」於即日至10月7日在全港25間分店限量發售，售價每盒為港幣$58。顧客亦可由即日起親臨分店率先預訂禮盒，凡單次訂購五盒或以上，需提前兩日預訂。

月餅2025｜Pret A Manger首推限定燈籠造型禮盒 附送飲品券可換有機咖啡或茶飲

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

奶黃月餅2025｜15間早鳥優惠奶黃月餅 酒店月餅低至65折起/低糖之選/迪士尼彼思系列

月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

月餅回收2025〡全港月餅回收機構合集 轉贈基層家庭分享愛/月餅盒回收行動/月餅裸買地圖

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介2025〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜2025〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10+！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/燒烤包低至$75起/香港大學研究雞種

湯圓推介丨中秋湯圓10大品牌推介！老字號芝麻湯圓/小湯圓/榴槤湯圓/鹹湯圓 低至$11

中秋團圓飯2025｜港九新界10間高質中菜推介合集 低至$158起/拍檔廚房同款菜式/75折優惠

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃2025│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃2025｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子2025│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？