月餅2025｜香港酒店、品牌月餅精選推介！必入手創意口味

中秋佳節（10月6日）愈來愈近，香港頂級酒店及不同的品牌將傳統月餅化為一場風味、工藝與創意的盛宴。奢華的月餅禮盒融合經典配方與創新口味，無論是送禮還是與親友共享，都是節日中的絕佳選擇。從精美的包裝到獨特的風味，這裡為大家精選2025年香港最佳月餅指南。









香港麗晶酒店

香港麗晶酒店以其迷你月餅茗茶禮盒（$458）脫穎而出，內含伯爵茶奶黃月餅和大紅袍烏龍茶奶黃月餅，採用傳統手工工藝，融入迷人的茶香，搭配米芝蓮星級餐廳麗晶軒茶藝師精選的上乘中國茶葉，增添節日體驗。

延續去年的熱烈反響，迷你雜錦月餅（$428，8件）提供四款精選口味：招牌流心奶黃、遠年陳皮紅豆、金沙香芋奶黃和低糖芝麻奶黃。禮盒設計靈感來自維港月影與玉兔繞月的傳說，象徵團圓的美好寓意。





香港康得思酒店

香港康得思酒店的米芝蓮星級餐廳明閣推出明月餅系列，融合傳統與現代風味。雙黃蓮蓉月餅（$438，4件）選用特級湘蓮製成幼滑金黃蓮蓉，搭配甘香的鹹蛋黃，色澤琥珀，蓮香濃郁。迷你流心奶黃月餅（$408，6件）以優質牛油與頂級鹹蛋黃打造，皮薄鬆軟，奶黃流心絲滑誘人。迷你錦繡月餅拼盒（$408，6件）包含三款獨特口味，適合分享。





香港朗廷酒店

朗廷酒店的米芝蓮三星餐廳唐閣推出經典口味，包括迷你奶黃月餅（$438，6件），皮薄鬆軟，奶黃香濃甜而不膩，以及雙黃白蓮蓉月餅（$468，4件），以細滑白蓮蓉搭配甘香鹹蛋黃。限量木盒月餅禮盒（$598，4件）和豪華中秋禮盒（$1,888）更添奢華，包含唐閣自家製XO醬、鐵觀音茶、金鮑魚和精選紅酒，是送禮的絕佳選擇。





香港JW萬豪酒店

JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出經典高貴月餅禮盒，包括雙黃薑汁白蓮蓉月餅（$498，4件）和適合6至10人分享的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（$888，1件）。限量即焗手工月餅（$188，4件）提供迷你薑汁白蓮蓉、夏果冬蓉和玫瑰金腿棗蓉等創新口味，由中餐行政總廚鄧家濠帶領的團隊新鮮烘焗，限量供應。





香港四季酒店

為慶祝米芝蓮二星餐廳龍景軒20周年，四季酒店推出武夷奇蘭桂花單黃白蓮蓉月餅（$628，6件），融合蘭花與桂花的淡雅香氣，搭配濃郁白蓮蓉與鹹蛋黃，層次豐富。酥香崧子奶黃月餅（$628，6件）和子薑皮蛋月餅（$628，6件）帶來獨特口感，而龍景軒精裝月餅（$668，6件）則包含三款口味，滿足不同喜好。





半島酒店

半島酒店推出迷你芒果布甸味月餅（$308，4件），靈感來自其經典芒果布甸甜品，將芒果與椰奶融入絲滑奶黃。更有迷你奶黃月餅（$268，4件）及迷你奶黃小月餅（$368，6件），卻完整承傳經典配方的豐潤底蘊與細膩口感，

廚月餅禮盒（$998，8件）則帶來迷你無花果蜜餞柑橘桂花合桃奶黃月餅及迷你夏威夷果仁桑椹奶黃月餅，將鮮果與花香巧妙融入，致敬傳統。





香港美利酒店

香港美利酒店推出美利月映禮盒（$438，6件），以時尚行李箱為設計靈感，內含至尊奶黃及陳皮豆沙兩款月餅，優雅呈現中秋節慶氛圍，適合送禮或自享。





九龍香格里拉酒店

九龍香格里拉的香格里拉甄選經典月餅（$788）包含雙黃白蓮蓉、玫瑰五十年陳皮豆沙、桂花草莓豆沙及流心奶皇四款口味。香宮迷你流心奶皇月餅（$498）和香宮三十年陳皮豆沙月餅（$538）提升傳統風味，而香宮榴槤冰皮月餅二重奏（$538）以貓山王及黑刺榴槤果肉打造，甘香誘人。香宮皎月珍藏禮盒（$638）以八款神秘口味盲盒形式登場，附贈可愛Edward熊貓公仔，為節日增添驚喜。





香港置地文華東方酒店

置地文華東方酒店的光影流螢月餅禮盒（$498，6件）採用FSC認證紙張製作，設計融入紫羅蘭、瓊花和土沉香等香港傳統草木元素，盒內附燈泡及電池，可化身柔光燈籠或珠寶盒。六個迷你奶黃月餅以文華東方經典食譜製作，精緻可口。





唯港薈

唯港薈獻上兩款匠心月餅：米芝蓮指南推介餐廳「天外天」的傳統雙黃白蓮蓉月餅（$468，4件）以及升級版貓山王榴槤冰皮月餅（$598，4件），後者以更薄更煙韌的冰皮帶來升級口感，令人一試難忘。





Fortnum & Mason 月餅禮盒

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason今年推六件裝月餅及迷你散茶禮盒（$598）包含皇家紀念茶月餅 、玫瑰包種茶月餅及橙花紅茶月餅各兩件。隨盒搭配三罐迷你散茶金屬罐，從皇 家紀念茶、橙花紅茶及經典伯爵紅茶盡展 經典茶葉醇厚底蘊，傳承節慶精髓。禮盒內側立體燈籠 躍然呈現，掀蓋瞬間頓增趣味與驚喜。





米芝蓮一星中菜廳逸東軒

連續九年獲頒米芝蓮一星的星級食府逸東軒匠心打造月餅禮盒，禮盒採用優雅墨綠色為主調，以金線勾勒出山水之美，與明月互相輝映。禮盒設計更糅合美感和可持續性，可搖身一變成為優雅儲物盒。

集合經典與創新口味的「逸月薈萃」禮盒（$408），包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。中秋送禮首選「逸月流金」禮盒（$398），迷你流心奶黄月餅入口蛋香濃郁，酥化餅皮包裹著香甜幼滑的奶黃，啖啖滿載滋味。

除月餅禮籃外，另有送禮大方得體的星級嚐味禮盒（港幣$388），包括逸東軒的三款招牌美點 — 自家製 XO 醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，禮盒以高貴典雅的木盒承載。





皇玥低糖流心月餅

香港頂級月餅品牌皇玥再度以創新技術顛覆傳統，推出全港首創低糖流心月餅系列。皇玥大師傅團隊歷時三年多研發，以天然麥芽糖醇替代傳統砂糖，將月餅含糖量嚴格控制在5%以內，其中單件低糖流心月餅含糖量最低僅1.1克，即約5分1茶匙的糖，遠低於香港食安中心對「低糖」食品的定義（≤5 克/100 克），同時完美保留「室溫流心」的招牌魅力。





低糖琥珀流心三色月餅（$468）

內含低糖流心奶黃月餅，低糖流心綠茶月餅 ，低糖流心烏龍茶月餅各3件。「低糖流心奶黃月餅」實現糖度大幅降低，卻巧 妙維持絕佳甜度！「低糖流心綠茶月餅」將創新低糖技術與傳 統制茶工藝精妙融合，淡雅綠茶清香縈繞鼻尖。「低糖流心烏龍茶月餅」醇厚茶香與綿密流心的絕佳碰撞，馥郁的烏龍茶香四溢。

低糖雙黃白蓮蓉月餅（$368）

低糖系列採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖份並控制在5%之內，做到食得更健康。經典的低糖雙黃白蓮蓉，嚴選湖南寸三蓮及金黃圓潤的鹹蛋黃製作，絕對令人一再回味。

低糖奶黃月餅（$248）

金黃油潤的餅皮泛著誘人光澤，內餡的奶黃質地依然綿密如綢緞，濃郁奶香與鹹蛋黃的醇厚鹹香完美保留，低糖配方下締造清甜與鹹鮮的絕妙平衡。每一口都細膩絲滑、回味無窮，是追求健康與美味人士的不二之選。

Pandan Man 中秋禮盒

Pandan Man 以溫暖窩心的家庭食譜開始，迅速成為香港最具代表性的班蘭甜品品牌。品牌登陸中環核心地帶，於置地廣塲中庭2樓240號舖開設全新限定店，更為大家帶來Pandan Man中秋禮盒（$580），是次禮盒主打兩款風味截然不同的月餅口味：一款是綿滑的白蓮蓉配上班蘭蓉，以及軟糯的麻糬，締造富層次的口感；另一款則是以班蘭奶黃流心作餡，讓驚喜滿溢而出。禮盒更有品牌的標誌性產品——原個班蘭戚風蛋糕 ，絕對不能錯過！





Pane e Latte 限定「中秋節牛角圈」

座落於赤柱、以其手工意大利糕點聞名的臨海意大利麵包店及餐廳Pane e Latte於今年中秋，為大家帶來「中秋節牛角圈」（$58），提供兩種迷人誘人的內餡選擇：濃郁滑嫩的芒果菠蘿忌廉，又或清新開胃的野莓及紅桑子忌廉。



