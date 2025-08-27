胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
月餅2025｜香港酒店、品牌月餅精選推介！必入手創意口味
中秋佳節（10月6日）愈來愈近，香港頂級酒店及不同的品牌將傳統月餅化為一場風味、工藝與創意的盛宴。奢華的月餅禮盒融合經典配方與創新口味，無論是送禮還是與親友共享，都是節日中的絕佳選擇。從精美的包裝到獨特的風味，這裡為大家精選2025年香港最佳月餅指南。
香港麗晶酒店
香港麗晶酒店以其迷你月餅茗茶禮盒（$458）脫穎而出，內含伯爵茶奶黃月餅和大紅袍烏龍茶奶黃月餅，採用傳統手工工藝，融入迷人的茶香，搭配米芝蓮星級餐廳麗晶軒茶藝師精選的上乘中國茶葉，增添節日體驗。
延續去年的熱烈反響，迷你雜錦月餅（$428，8件）提供四款精選口味：招牌流心奶黃、遠年陳皮紅豆、金沙香芋奶黃和低糖芝麻奶黃。禮盒設計靈感來自維港月影與玉兔繞月的傳說，象徵團圓的美好寓意。
香港康得思酒店
香港康得思酒店的米芝蓮星級餐廳明閣推出明月餅系列，融合傳統與現代風味。雙黃蓮蓉月餅（$438，4件）選用特級湘蓮製成幼滑金黃蓮蓉，搭配甘香的鹹蛋黃，色澤琥珀，蓮香濃郁。迷你流心奶黃月餅（$408，6件）以優質牛油與頂級鹹蛋黃打造，皮薄鬆軟，奶黃流心絲滑誘人。迷你錦繡月餅拼盒（$408，6件）包含三款獨特口味，適合分享。
香港朗廷酒店
朗廷酒店的米芝蓮三星餐廳唐閣推出經典口味，包括迷你奶黃月餅（$438，6件），皮薄鬆軟，奶黃香濃甜而不膩，以及雙黃白蓮蓉月餅（$468，4件），以細滑白蓮蓉搭配甘香鹹蛋黃。限量木盒月餅禮盒（$598，4件）和豪華中秋禮盒（$1,888）更添奢華，包含唐閣自家製XO醬、鐵觀音茶、金鮑魚和精選紅酒，是送禮的絕佳選擇。
香港JW萬豪酒店
JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出經典高貴月餅禮盒，包括雙黃薑汁白蓮蓉月餅（$498，4件）和適合6至10人分享的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅（$888，1件）。限量即焗手工月餅（$188，4件）提供迷你薑汁白蓮蓉、夏果冬蓉和玫瑰金腿棗蓉等創新口味，由中餐行政總廚鄧家濠帶領的團隊新鮮烘焗，限量供應。
香港四季酒店
為慶祝米芝蓮二星餐廳龍景軒20周年，四季酒店推出武夷奇蘭桂花單黃白蓮蓉月餅（$628，6件），融合蘭花與桂花的淡雅香氣，搭配濃郁白蓮蓉與鹹蛋黃，層次豐富。酥香崧子奶黃月餅（$628，6件）和子薑皮蛋月餅（$628，6件）帶來獨特口感，而龍景軒精裝月餅（$668，6件）則包含三款口味，滿足不同喜好。
半島酒店
半島酒店推出迷你芒果布甸味月餅（$308，4件），靈感來自其經典芒果布甸甜品，將芒果與椰奶融入絲滑奶黃。更有迷你奶黃月餅（$268，4件）及迷你奶黃小月餅（$368，6件），卻完整承傳經典配方的豐潤底蘊與細膩口感，
廚月餅禮盒（$998，8件）則帶來迷你無花果蜜餞柑橘桂花合桃奶黃月餅及迷你夏威夷果仁桑椹奶黃月餅，將鮮果與花香巧妙融入，致敬傳統。
香港美利酒店
香港美利酒店推出美利月映禮盒（$438，6件），以時尚行李箱為設計靈感，內含至尊奶黃及陳皮豆沙兩款月餅，優雅呈現中秋節慶氛圍，適合送禮或自享。
九龍香格里拉酒店
九龍香格里拉的香格里拉甄選經典月餅（$788）包含雙黃白蓮蓉、玫瑰五十年陳皮豆沙、桂花草莓豆沙及流心奶皇四款口味。香宮迷你流心奶皇月餅（$498）和香宮三十年陳皮豆沙月餅（$538）提升傳統風味，而香宮榴槤冰皮月餅二重奏（$538）以貓山王及黑刺榴槤果肉打造，甘香誘人。香宮皎月珍藏禮盒（$638）以八款神秘口味盲盒形式登場，附贈可愛Edward熊貓公仔，為節日增添驚喜。
香港置地文華東方酒店
置地文華東方酒店的光影流螢月餅禮盒（$498，6件）採用FSC認證紙張製作，設計融入紫羅蘭、瓊花和土沉香等香港傳統草木元素，盒內附燈泡及電池，可化身柔光燈籠或珠寶盒。六個迷你奶黃月餅以文華東方經典食譜製作，精緻可口。
唯港薈
唯港薈獻上兩款匠心月餅：米芝蓮指南推介餐廳「天外天」的傳統雙黃白蓮蓉月餅（$468，4件）以及升級版貓山王榴槤冰皮月餅（$598，4件），後者以更薄更煙韌的冰皮帶來升級口感，令人一試難忘。
Fortnum & Mason 月餅禮盒
英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason今年推六件裝月餅及迷你散茶禮盒（$598）包含皇家紀念茶月餅 、玫瑰包種茶月餅及橙花紅茶月餅各兩件。隨盒搭配三罐迷你散茶金屬罐，從皇 家紀念茶、橙花紅茶及經典伯爵紅茶盡展 經典茶葉醇厚底蘊，傳承節慶精髓。禮盒內側立體燈籠 躍然呈現，掀蓋瞬間頓增趣味與驚喜。
米芝蓮一星中菜廳逸東軒
連續九年獲頒米芝蓮一星的星級食府逸東軒匠心打造月餅禮盒，禮盒採用優雅墨綠色為主調，以金線勾勒出山水之美，與明月互相輝映。禮盒設計更糅合美感和可持續性，可搖身一變成為優雅儲物盒。
集合經典與創新口味的「逸月薈萃」禮盒（$408），包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。中秋送禮首選「逸月流金」禮盒（$398），迷你流心奶黄月餅入口蛋香濃郁，酥化餅皮包裹著香甜幼滑的奶黃，啖啖滿載滋味。
除月餅禮籃外，另有送禮大方得體的星級嚐味禮盒（港幣$388），包括逸東軒的三款招牌美點 — 自家製 XO 醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，禮盒以高貴典雅的木盒承載。
皇玥低糖流心月餅
香港頂級月餅品牌皇玥再度以創新技術顛覆傳統，推出全港首創低糖流心月餅系列。皇玥大師傅團隊歷時三年多研發，以天然麥芽糖醇替代傳統砂糖，將月餅含糖量嚴格控制在5%以內，其中單件低糖流心月餅含糖量最低僅1.1克，即約5分1茶匙的糖，遠低於香港食安中心對「低糖」食品的定義（≤5 克/100 克），同時完美保留「室溫流心」的招牌魅力。
低糖琥珀流心三色月餅（$468）
內含低糖流心奶黃月餅，低糖流心綠茶月餅 ，低糖流心烏龍茶月餅各3件。「低糖流心奶黃月餅」實現糖度大幅降低，卻巧 妙維持絕佳甜度！「低糖流心綠茶月餅」將創新低糖技術與傳 統制茶工藝精妙融合，淡雅綠茶清香縈繞鼻尖。「低糖流心烏龍茶月餅」醇厚茶香與綿密流心的絕佳碰撞，馥郁的烏龍茶香四溢。
低糖雙黃白蓮蓉月餅（$368）
低糖系列採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖份並控制在5%之內，做到食得更健康。經典的低糖雙黃白蓮蓉，嚴選湖南寸三蓮及金黃圓潤的鹹蛋黃製作，絕對令人一再回味。
低糖奶黃月餅（$248）
金黃油潤的餅皮泛著誘人光澤，內餡的奶黃質地依然綿密如綢緞，濃郁奶香與鹹蛋黃的醇厚鹹香完美保留，低糖配方下締造清甜與鹹鮮的絕妙平衡。每一口都細膩絲滑、回味無窮，是追求健康與美味人士的不二之選。
Pandan Man 中秋禮盒
Pandan Man 以溫暖窩心的家庭食譜開始，迅速成為香港最具代表性的班蘭甜品品牌。品牌登陸中環核心地帶，於置地廣塲中庭2樓240號舖開設全新限定店，更為大家帶來Pandan Man中秋禮盒（$580），是次禮盒主打兩款風味截然不同的月餅口味：一款是綿滑的白蓮蓉配上班蘭蓉，以及軟糯的麻糬，締造富層次的口感；另一款則是以班蘭奶黃流心作餡，讓驚喜滿溢而出。禮盒更有品牌的標誌性產品——原個班蘭戚風蛋糕 ，絕對不能錯過！
Pane e Latte 限定「中秋節牛角圈」
座落於赤柱、以其手工意大利糕點聞名的臨海意大利麵包店及餐廳Pane e Latte於今年中秋，為大家帶來「中秋節牛角圈」（$58），提供兩種迷人誘人的內餡選擇：濃郁滑嫩的芒果菠蘿忌廉，又或清新開胃的野莓及紅桑子忌廉。
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 7 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 4 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 11 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 12 小時前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 1 天前