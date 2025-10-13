有作用但遠遠不夠 巴黎氣候協定何去何從

（法新社巴黎12日電） 自巴黎協定達成十年以來，全球主要污染國對減碳行動遲疑不決，與此同時，全球暖化距離協定所設的致災臨界也越來越近，全球合作應對氣候變遷面臨重大考驗。

隨氣候變遷已在全球各地引發極端且危險的天氣現象，由聯合國主導、建立在共識與承諾基礎上的氣候機制巴黎協定正面臨嚴峻質疑。

過去的氣候外交成效足夠嗎？在全球氣候結盟裂解、經濟充滿不確定的年代，這樣的國際合作機制還能否存續下去？

今年在巴西舉行的聯合國氣候峰會COP30以及未來的挑戰，在於如何將既有承諾落實為具體行動。

然而，美國總統川普卻再次帶領全球第二大溫室氣體排放國退出巴黎協定。

儘管2023年聯合國一份氣候協議已要求「逐步遠離」化石燃料，但包括美國在內的主要大國，卻仍計劃繼續開採更多煤炭、石油和天然氣。

歐盟未能如期向聯合國提交氣候規劃，全球最大排放國中國提交的減排目標也低於外界期盼。

前聯合國前氣候事務主管艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）表示，COP峰會依然「絕對有其必要」，可凝聚各國共識，並要求各國為行動或不作為負責。

她在近期於德國舉行的氣候會談中接受法新社訪問時說：「我認為，面對這種威脅人類存續的重大危機，沒有其他可行的替代途徑。」

儘管並不完美，她強調COP峰會已「為我們指出了極為清楚的行動藍圖」。