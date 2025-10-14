有公司醫保已足夠？自願醫保讓打工一族加倍安心

不少打工一族總以為有僱主提供團體醫療保險（俗稱「公司醫保」），便不需要投購自願醫保計劃認可產品，卻忽略了一旦轉工，打工仔便可能會失去醫療保障。

兩份保障 加倍安心



合適的個人醫保讓你享有周全保障，輕鬆規劃未來。大家可能會以為有公司醫保就足夠，其實，公司醫保的保障範圍未必符合個人需要；而當你退休後，更會失去保障！所以，不論各行各業，打工仔都要為未來做好準備，及早投購個人醫保，給自己長遠的醫療保障才是精明之道。

如你現時已有公司醫保，可以按個人需要及預算，選購多一份設有「自付費」*的自願醫保計劃認可產品，通常保費會較沒有「自付費」的產品為低。一旦需要索償，你可以用公司醫保的賠償，抵銷需負擔的「自付費」。即使你轉工而無法再用公司醫保，依然有自願醫保傍身，不會因為突如其來的醫療開支而大失預算。善用公司醫保及自願醫保，發揮更好保障，安心又放心。

*「自付費」（俗稱「墊底費」）是指你向保險公司索償時，需要自行支付的定額醫療開支，餘下的合資格費用會由保險公司根據保單條款賠償。

自願醫保計劃有何吸引之處﹖



自願醫保計劃下的認可產品由醫務衞生局認可。認可產品必須符合多項標準產品特點的基本要求，以提升對消費者的保障。

自願醫保計劃認可產品之特點

自願醫保計劃認可產品之保障範圍

自願醫保計劃認可產品多元化



自願醫保計劃認可產品可分為標準計劃和靈活計劃。標準計劃提供基本的住院保障；而靈活計劃則在標準計劃以上再增加具彈性的附加保障，例如更高的保障額、更闊的保障範圍和附加額外醫療保障等。你可按個人需要和預算選擇合適的認可產品，安心又放心。

標準計劃和靈活計劃

購買自願醫保計劃認可產品前，要注意甚麼﹖

投保前先比較不同認可產品的內容和特點，善用自願醫保計劃官方網站的「計劃搜尋」功能比較不同認可產品

瞭解清楚產品的保障範圍和細閱保單的條款及細則

揀選切合自己需要和預算的認可產品

標準核保問卷已適用於投保自願醫保計劃認可產品，切記如實披露所需資料

投保後適時檢視自己的保單，確保保障範圍和保障額切合未來的需要

如對產品有任何疑問，記得向保險公司或代理人/經紀查詢

投保前五大範疇要注意：



投保前五大範疇要注意

未雨綢繆，為自己和家人加添防護網，立即瀏覽自願醫保計劃官方網站www.vhis.gov.hk了解更多吧！透過官網「計劃搜尋」功能，隨時隨地查閱及比較不同認可產品的內容和保費，選擇切合個人需要和預算的產品。

