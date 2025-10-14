劉俊謙與蔡思韵晒婚照放閃
有公司醫保已足夠？自願醫保讓打工一族加倍安心
不少打工一族總以為有僱主提供團體醫療保險（俗稱「公司醫保」），便不需要投購自願醫保計劃認可產品，卻忽略了一旦轉工，打工仔便可能會失去醫療保障。
兩份保障 加倍安心
合適的個人醫保讓你享有周全保障，輕鬆規劃未來。大家可能會以為有公司醫保就足夠，其實，公司醫保的保障範圍未必符合個人需要；而當你退休後，更會失去保障！所以，不論各行各業，打工仔都要為未來做好準備，及早投購個人醫保，給自己長遠的醫療保障才是精明之道。
如你現時已有公司醫保，可以按個人需要及預算，選購多一份設有「自付費」*的自願醫保計劃認可產品，通常保費會較沒有「自付費」的產品為低。一旦需要索償，你可以用公司醫保的賠償，抵銷需負擔的「自付費」。即使你轉工而無法再用公司醫保，依然有自願醫保傍身，不會因為突如其來的醫療開支而大失預算。善用公司醫保及自願醫保，發揮更好保障，安心又放心。
*「自付費」（俗稱「墊底費」）是指你向保險公司索償時，需要自行支付的定額醫療開支，餘下的合資格費用會由保險公司根據保單條款賠償。
自願醫保計劃有何吸引之處﹖
自願醫保計劃下的認可產品由醫務衞生局認可。認可產品必須符合多項標準產品特點的基本要求，以提升對消費者的保障。
自願醫保計劃認可產品多元化
自願醫保計劃認可產品可分為標準計劃和靈活計劃。標準計劃提供基本的住院保障；而靈活計劃則在標準計劃以上再增加具彈性的附加保障，例如更高的保障額、更闊的保障範圍和附加額外醫療保障等。你可按個人需要和預算選擇合適的認可產品，安心又放心。
購買自願醫保計劃認可產品前，要注意甚麼﹖
投保前先比較不同認可產品的內容和特點，善用自願醫保計劃官方網站的「計劃搜尋」功能比較不同認可產品
瞭解清楚產品的保障範圍和細閱保單的條款及細則
揀選切合自己需要和預算的認可產品
標準核保問卷已適用於投保自願醫保計劃認可產品，切記如實披露所需資料
投保後適時檢視自己的保單，確保保障範圍和保障額切合未來的需要
如對產品有任何疑問，記得向保險公司或代理人/經紀查詢
投保前五大範疇要注意：
未雨綢繆，為自己和家人加添防護網，立即瀏覽自願醫保計劃官方網站www.vhis.gov.hk了解更多吧！透過官網「計劃搜尋」功能，隨時隨地查閱及比較不同認可產品的內容和保費，選擇切合個人需要和預算的產品。
(資料由自願醫保計劃辦事處提供)
其他人也在看
深色蛋殼比淺色蛋殼的雞蛋更有營養嗎？拆解蛋殼、蛋黃迷思｜營養師Kathy NG
記得有一天買了一盒與平時常買開的雞蛋產地不同的，打出來時發現蛋黃顏色與平常的有所不同。有人會認為使用而顏色較深的蛋黃的雞蛋會有更高的營養價值，淺色蛋黃的味道較淡，相對營養價值比較低。而蛋殼都有分啡色及白色兩種，到底在營養上哪一種雞蛋及蛋黃的顏色更好呢？Yahoo Food ・ 6 小時前
數據揭午後為消費高峰 五大因素拆解「手痕」真相
英國最新數據顯示，信用卡消費於下午時段最為活躍。專家指，疲倦、無聊及自我獎勵等心理因素，容易令市民在午後出現衝動消費⋯⋯Yahoo財經 ・ 7 小時前
港鐵南港島綫鋰電池冒煙起火二人受傷 目擊者：啲火成個人咁高（有片）
港鐵南港島綫發生鋰電池起火事故。 昨日（13日）傍晚6時53分，一列由金鐘前往海怡半島的南港島綫列車，在金鐘站與海洋公園站之間突然發生火警。警方和消防接報後趕至海洋公園站，大批乘客在列車到站後疏散。一名36歲男子右手輕微燒傷，而站在他身旁的另一名39歲女乘客，則被鋰電池的火花濺到，燒到衣服，救護員即場為其敷治，兩am730 ・ 23 小時前
香港迎戰孟加拉︱五萬觀眾湧啟德撐港足 場外紅旗海洋聲勢浩大 紀念品店大排長龍︱多相︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港隊今晚（ 10 月 14 日）於啟德主場館迎戰孟加拉，為亞洲盃外圍賽的重要一役。是次賽事吸引極大關注，約 5 萬張門票早於開售首日火速售罄，啟德體育園座無虛席。開賽前數小時，場外已被一片紅色海洋包圍，大批身穿港隊球衣的球迷聚集應援，氣氛高漲。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
聰心雅談│北水無定向分析港股世界級難度（何啟聰）
我反而覺得或許還會下試100天線25000點的，但也不用受北水的舉動影響太多，覺得心水股份價格合理仍可買的。現時一句說話，市場隨時逆轉，而北水也可突然轉向，最重要還是想清楚估值與值博率。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
老人政治｜喀麥隆大選 92歲現任總統尋求連任 79歲反對派候選人單方面宣稱勝選｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】非洲國家喀麥隆周日（12 日）展開總統大選投票，目前正在點票。全球最年長國家元首、高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）爭取連任，選前仍被看好，今次亦是他執政 43 年後第八次參選。另一方面，反對派支持者指控政府打壓競選，在多地發起示威，前政府發言人、反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）則單方面宣稱自己勝選。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
粵車南下擬11月實施 入境市區名額每日100個
【Now新聞台】政府計劃11月實施粵車南下，當中入境市區名額每日100個，每次可逗留三日。 運輸及物流局向立法會提交文件，提到希望在11月容許粵車經港珠澳大橋來港，前往人工島自動化停車場泊車後經機場轉機或入境，會先啟用轉機停車場約1800個泊位，同時容許自駕進入市區；初期名額每天100個，每輛粵車最多逗留三天，會視乎情況決定是否增加名額。粵車入境市區前，要按香港規定驗車、申請牌證及購買車保，運輸署正委任香港機構在廣東省重點城市提供驗車服務、安裝香港號牌及易通行車輛貼等；選擇口岸停泊的司機就可經機管局一站式平台申請，不入境的粵車可獲豁免驗車及牌證的要求。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
美國貿易代表料特朗普和習近平會見面 且雙方能通過談判打破貿易僵局
【彭博】— 美國貿易代表賈米森·格裡爾預計，全球最大的兩個經濟體能夠通過談判來化解北京新出口管制激化的摩擦。Bloomberg ・ 6 小時前
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士
自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
週末免費參觀三育書院、東華義莊、聖士提反書院！即睇「古蹟週遊樂」導賞團2025報名詳情
週末想與家人、伴侶、朋友找個好去處，但又諗唔到有咩地方可以去？留港深度遊或者會是其中一個選擇。文物保育專員辦事處精心策劃了2025「古蹟週遊樂」，每月都有不同歷史建築免費導賞團，如果想深度探索香港隱秘歷史寶藏的話，就趕快報名啦！活動快將截止報名，而導賞團需網上報名，如報名人數超出名額，將以抽籤形式選出參加者。即睇內文了解詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
美財長貝森特及貿易代表格里爾本港時間今晚9時15分舉行記者會
據美國媒體《C-SPAN》，美國財長貝森特及美國貿易代表格里爾將於美國東岸時間上午9時15分(本港時間今晚9時15分)舉行記者會，講述美國總統特朗普政府經濟政策的影響。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 59 分鐘前
腳踢室友布偶貓致撞死罪成 內地生判囚5個月 今放棄上訴即時服刑
【on.cc東網專訊】一名內地生去年涉嫌用腳踢室友的布偶貓腹部兩至三下，令布偶貓撞向乾衣機死亡。涉案男生早前被裁判官陳志輝裁定「殘酷對待動物」罪成，判囚5個月，但獲准3萬港元保釋等候上訴。被告今（14日）在九龍城裁判法院表示放棄上訴，故需即時服刑。on.cc 東網 ・ 1 天前
人工調查｜香港打工仔今年平均加薪2.7% 凍薪比例三年來最高 展望明年加3.5%
一項調查顯示，香港打工仔今年平均加薪2.7%，增幅較去年放緩0.5個百分點，扣除1.5%通脹後，實際加薪1.2...BossMind ・ 20 小時前
銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心17樓全層放售
仲量聯行獲委任為獨家代理,放售位於銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心17樓全層。是次放售的17樓全層，樓面面積約1.5263萬平方呎,將以「現狀」連現有租約形式出售。目前該樓層主要由信譽良好的醫療機構長期承租,出租率近乎全滿,租約穩定,可為買家帶來持續的現金流,亦有助吸引更多高端醫療相關行業進駐,進一步提升資產價值及長遠回報潛力。同時,物業提供靈活購置方案,買家可選擇全層購入或按需要分拆單位購置,滿足不同投資或自用需求。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示:「近月寫字樓市場氣氛持續回暖,核心地段的商字樓租賃交投轉趨活躍,用家入市購置自用寫字樓物業亦意欲增強,包括最近市場亦傳出銅鑼灣全新甲廈獲大型互聯網公司洽購。銅鑼灣作為香港商業及消費旺區,市場對該區優質辦公空間的需求持續殷切。東角中心匯聚黃金地段、穩定租客、專業物業管理及靈活購置模式等優勢,是市場上極具吸引力的優質寫字樓項目,料將吸引投資者及用家青睞。」(BC)infocast ・ 1 天前
Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老
Stephy鄧麗欣迎來42歲生日，無論是個人保養，還是在歌影視上的努力和沉澱，想必沒有那個人不同意，她的魅力和年紀成正比增長中。到底背後有著怎樣的心態，令生活精彩豐富之餘，也散發專屬的吸引力呢？也許這才是保養的祕密。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
魯普尼克神父涉性侵至少 40 名女性 梵蒂岡耗兩年審查證據 任命 5 名法官審理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】梵蒂岡宣布已任命一個由五名法官組成的小組，負責審理斯洛文尼亞籍神父魯普尼克（Marko Ivan Rupnik）涉嫌多宗性侵、心理及靈性虐待案件。這宗案件經過兩年證據審查後，終於進入司法階段。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
備戰全運會｜馬術女將賴楨敏12年後再出擊 三項賽騎士何誕華力爭首面個人獎牌(陳天朗報道)
【Now新聞台】全運會馬術項目下月中在深圳光明區舉行，港隊騎手表示，與參賽馬匹合作時間短，但都有信心取到好成績。 馬術港隊歷屆全運會贏過6面獎牌，場地障礙賽女騎士賴楨敏佔了一銀一銅，她長年在歐洲訓練及比賽，全運會要在內地租用馬匹應戰。港隊馬術運會員賴楨敏：「這匹馬其實很溫馴，不過一入場便很急，一急起來便很難控制，牠不喜歡被騎手控制，所以要從中找平衡。因為很多人都想保留自己的馬出賽，所以這匹馬具特別的性格，不是最容易騎。」賴楨敏6月到安徽參加全運會前哨戰全國錦標賽，夥拍梁巧羚及沈憶淇，奪得團體銀牌。她指，內地競爭激烈，騎陌生的馬匹，靠個人經驗來提升人馬默契。賴楨敏：「我想最大挑戰是全運對國家隊來說十分重要，他們出戰的馬，全是最好的馬匹，每一個省市最強的騎手。我希望用到我多年的經驗，在一個很短及周期性的備戰內，可以表現到好成績。」三項賽騎手何誕華上月末到過光明區參加測試賽提前踩場，希望在個人賽有突破。港隊馬術運會員何誕華：「我想取得一面個人獎牌，我從未得過個人獎牌，在任何一項錦標賽。我現在是一名更成熟的騎手，自己很年輕便出戰，上一次的全運會，這段期間參加過多項比賽，幫助我提升信心。」何誕華now.com 新聞 ・ 22 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 1 天前
特首私人秘書郭黃穎琦接替陳嘉信 出任政府物流服務署署長｜Yahoo
政府宣布高層官員任命。其中現任行政長官私人秘書郭黃穎琦，將於 10 月 27 日出任政府物流服務署署長，接替已於 9 月 19 日展開退休前休假的陳嘉信。Yahoo新聞 ・ 20 小時前