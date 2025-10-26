有商戶聲稱衞生巾收集經血可篩查HPV 衞生署：未有證據證可靠

衞生署。(資料圖片)

市面有商戶聲稱可透過衞生巾收集經血，然後由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤(HPV)病毒。衞生署提醒市民，本港以至國際間仍未有充分科學證據，證明用經血篩查子宮頸是可靠和可行。

任何篩查方法均有限制

子宮頸癌是本港2022年第九常見的女性癌症，年內有522宗新增個案及167宗死亡個案。衞生署前年4月開始，為30至64歲婦女以子宮頸細胞進行HPV檢測為主要篩查子宮頸的方法，而25至29歲婦女就因她們的HPV感染多屬短暫性，HPV檢測或會引致婦女接受不必要的跟進檢測或醫療程序，故仍建議她們繼續接受子宮頸細胞檢驗，即子宮頸抹片或柏氏抹片。署方去年6月起亦進行HPV自行採樣檢測先導計劃及研究，探討陰道HPV自我採樣的可行性和接受程度。

衞生署指，就自行採集經血或尿液樣本，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據，證明這類子宮頸篩查方法的可行性和可靠性，並強調任何篩查方法均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果，篩查結果只供參考而不能取代醫生專業診斷。署方呼籲25至64歲有性經驗的婦女應諮詢專業醫護人員，選擇並定期進行合適的子宮頸篩查方法。

