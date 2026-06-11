有團體舉辦內地與港澳青年交流活動
【Now新聞台】有團體舉辦內地與港澳青年交流活動。
民政及青年事務局副局長梁宏正出席活動。活動由香港福建同鄉會主辦，超過500名青年參與，設有專題演講及多場分組交流，討論大灣區建設機遇及兩岸關係和平發展等。
梁宏正致辭時指，特區政府會善用背靠祖國、聯通國際的優勢，協助本港青年發展。
民政及青年事務局副局長梁宏正：「今年是十五五規劃開局之年，為對接國家發展大局，香港特區政府也將制定首份香港五年規劃。民政及青年事務局將以我們2022年發表青年發展藍圖為基礎，緊扣國家十五五方向，善用香港獨特優勢，致力於培育愛國愛港、具備國際視野和正向思維的新一代，鼓勵青年更加主動、更加深入融入國家發展大局，未來也將繼續全力為助力青年更好發展與成長。」
#要聞
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李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）
【Now新聞台】行政長官李家超接受多間傳媒訪問，透露本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意，亦形容此為跨屆政策，將涵蓋至下屆政府。 本港首份五年規劃可能會提早公布。李家超接受多間傳媒訪問時表示，規劃有望在今年第三季末出爐，提到其他內地城市，同類規劃編制需時一年半至2年才完成，本港已顯著超前，同意越早推出越好，可以明確日後發展藍圖方向，每年施政報告亦更聚焦回應或對接五年規劃的要求。當局下周一起會開始為期2個月的公眾諮詢，李家超表示期間會舉辦多場線上及線下活動，他亦會落區聽取民意。他又形容，五年規劃是跨屆政策，本屆政府剩餘約一年任期，即是規劃會涵蓋本屆政府及下屆政府首4年。他表示，過往四年的施政，令他覺得規劃至關重要，以往各種藍圖的時間節點不一，配合未盡完善，以五年規劃為共同時間表，大家步伐一致，便能相輔相成。政府會以香港整體利益為依歸，在最後一年任期，改革步伐亦絕不會放慢，會「用最短時間做最多實事」。又指自己政績好壞，交由社會評價，會恪守「沒有最好，只有更好」的初心，希望解決社會多年的老大難問題，為市民謀取更好福祉。另外，李家超亦提及北都是香港未
北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃
帶領學生走出課室, 從認識藥材、生產工藝到智慧科技, 拓闊學生健康與創科視野香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月10日 - 由北京同仁堂國藥有限公司 (下稱「北京同仁堂」) 舉辦的「第二屆北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃」(下稱「計劃」)於今年4月正式啟動。是次計劃透過三大項目:「校園中藥百子櫃」、「銅人智德其綠課程」及「關愛長者探訪活動」，讓學生由知識理論走到真實場境實踐應用，從而理解中醫藥智慧如何在現代健康生活、科技創新及社區關愛中發揮協同作用，同時為參與學校提供可延伸的中醫藥文化教育資源。計劃亮點之一是透過帶領學生走出課室，親身走訪北京同仁堂生產研發基地、中草藥園及5G開放實驗室，從多元場景中拓闊健康與創科視野。隨着計劃繼續推進，學生亦將參與更多校內學習及社區實踐活動，延續這趟融合中醫藥、科技與關愛的學習旅程。 參與第二屆北京同仁堂中醫藥健康學生大使計劃同學分別來自聖方濟愛德小學、中華基督教會灣仔堂基道小學、聖公會青衣主恩小學、香港聖公會何明會督中學及聖若瑟英文中學。日前逾60名師生走出課室，先後參觀北京同仁堂香港生產研發基地，及中國移動「
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
香港會計師公會歡迎政府《香港企業財資中心發展行動計劃》
<匯港通訊> 香港會計師公會(公會)表示,全力支持政府最新公佈的《香港企業財資中心發展行動計劃》（《行動計劃》),認為《行動計劃》制訂了具針對性及前瞻性的策略,有助全面提升香港作為跨國企業財資中心(CTCs)首選樞紐的稅務競爭力。公會相信,《行動計劃》能促進「地區總部經濟」發展,同時使香港繼續成為跨國及內地企業「引進來、走出去」的首選雙向平台。香港會計師公會會長羅卓堅表示:「在複雜的環球經濟環境中,跨國企業對靈活、高效且安全的資本與風險管理需求日益殷切。我們非常歡迎政府採取積極主動的方針,引入具競爭力的分級稅務優惠制度及各項優化措施。這標誌著在協助香港發展成區域及環球企業營運中心上,一個重要的里程碑。」 (BC)#會計師公會
金監總局局長丁向群晤銀公訪京團 交流深化兩地銀行業合作等
<匯港通訊> 國家金融監督管理總局黨委書記、局長丁向群昨日(9日)，會見由香港金管局總裁余偉文率領的香港銀行公會代表團，雙方就內地與香港經濟金融發展、深化兩地銀行業合作、鞏固提升香港國際金融中心地位等議題進行交流。銀公訪京團昨日亦先後拜訪人民銀行、中證監及外管局等部門，並獲中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，以及中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方會見。對於內地正大力整頓非法跨境投資和開戶，余偉文早前強調，香港銀行業支持內地整治工作，業界亦已因應當局要求，為處理開戶流程實施額外措施，至今整體開戶過程暢順。他提到，中證監的行動目標主要是打擊非法活動，合規投資者不會受到影響，現有客戶的戶口亦不會被強行關閉。 (ST)
《大行》中金：周大福(01929.HK)品牌轉型效果持續顯現 2027財年開局表現超預期
中金發表研究報告指，周大福(01929.HK)2026財年收入按年增長5%至944億港元，歸母淨利潤按年增長52%至90億港元，業績符合市場預期。公司宣派末期股息每股0.45港元，全年派息率73%，對應股息率約7%，保持高派息比例。 2026財年下半年收入按年增長10%環比加速，其中中國內地收入按年增長5%至438億港元，淨關358個周大福專門零售點，年末新店月均銷售額按年增長57%至約160萬港元。中國港澳及海外市場收入按年增長33%至116億港元。 該行指出，周大福4至5月中國內地直營及加盟同店銷售按年分別增長20%及15%，港澳按年增長41%，表現超越市場預期。管理層指引2027財年收入按年增長中高單位數，經營利潤率約14%，黃金借貸收益預計達5億至8億港元。 由於公司良好的銷售表現，中金上調周大福2027及2028財年每股盈利預測11%及10%至1.1港元及1.1港元。考慮到行業估值有所波動，該行維持其目標價15.86港元不變，對應15倍2027財年預測市盈率，並維持「跑贏行業」評級。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
GFS首辦國際應急與航空醫療交流會議 借鑑各地經驗 說好香港故事
政府飛行服務隊(GFS)將於下周二至四首辦「國際應急與航空醫療交流會議」，料250人出席，與會者來自澳洲、奧地利、泰國及內地等地，涵蓋航空救援、應急管理等專業領域，包括政府部門、專業學院及國際培訓機構代表。會議期間，GFS將分別與香港急症科醫學院、國家交通運輸部救助打撈局，以及英國和澳洲的航空醫療訓練機構簽署合作備忘，進一步鞏固跨地域合作。GFS總監廖嘉俊表示，是次交流會議對香港航空醫學及部門長遠發展具戰略意義。既可推動區域內應急與航空醫療的深度協作；亦有助引入國際先進科技及智慧醫療經驗。對部門而言，會議亦能深化與內地及海外的合作，透過建立更廣泛合作網絡，引進前沿技術，亦向國際展示香港高度整合的機隊運作模式與高效跨部門協作能力，向國際社會說好香港故事。多年來GFS的職責亦不斷演變。他稱，除傳統搜救外，部門亦會配合各政策局及部門需要，以維護國家安全為首要任務下提供空中支援，涵蓋核安全、經濟安全及生態安全等領域。GFS近年積極加強與內地相關單位持續推進跨境應急的合作。GFS總機師(行動)黃詠妍透露，GFS近期與多個機構，包括中海油及粵澳海事局，進行3次大型聯合演習及訓練，在跨境救援流程銜接
引進辦：近三年多共批40萬份高端人才申請
<匯港通訊> 引進重點企業辦公室執行總裁彭文俊周四表示，近三年多來，已引入超過124家企業到香港，預計會在香港投入730億，創造25000個工作崗位，另一共收到60萬份高端人才申請，獲批數量已達40萬份。彭文俊在內地一峰會上發言指，香港在各個產業板塊正陸續推出大量扶持政策，以生命健康科技領域為例，香港即將成立 CMPR，也就是香港的FDA制度，香港上個月還設立了藥械引進專項辦公室，旨在加快各類藥物進入香港醫療機構使用。他表示，在人工智能領域，香港已自建超算中心，今年3月潤澤也在香港落地大型算力項目，預計42個月內可提供18萬P的算力，今年還將成立人工智能研發院；在新一代制造和新能源領域，寧德時代(03750)已在香港設立全球第六大研發中心，同時，香港也在大力推動節能減排、微電子、第三代半導體等產業發展。(JC)
有團體舉辦內地與港澳青年交流活動
【Now新聞台】有團體舉辦內地與港澳青年交流活動。 民政及青年事務局副局長梁宏正出席活動。活動由香港福建同鄉會主辦，超過500名青年參與，設有專題演講及多場分組交流，討論大灣區建設機遇及兩岸關係和平發展等。 梁宏正致辭時指，特區政府會善用背靠祖國、聯通國際的優勢，協助本港青年發展。 民政及青年事務局副局長梁宏正：「今年是十五五規劃開局之年，為對接國家發展大局，香港特區政府也將制定首份香港五年規劃。民政及青年事務局將以我們2022年發表青年發展藍圖為基礎，緊扣國家十五五方向，善用香港獨特優勢，致力於培育愛國愛港、具備國際視野和正向思維的新一代，鼓勵青年更加主動、更加深入融入國家發展大局，未來也將繼續全力為助力青年更好發展與成長。」 #要聞
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
廖岷：APEC經濟體應堅持多邊主義 共同推動亞太經濟長期可持續增長
國家財政部於6月11至12日在四川成都舉辦亞太經合組織(APEC)財政高官會。財政部副部長廖岷表示，在科技進步和數字化轉型驅動下，亞太地區經濟保持快速增長，依然是全球經濟的重要引擎。當前區域經濟面臨多重挑戰，APEC經濟體應堅持多邊主義，深化宏觀經濟政策溝通協調，加快推進經濟轉型，維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通，共同推動亞太經濟長期可持續增長。 廖岷還介紹了中國經濟運行情況，強調在「十五五」時期，中國將持續推動高質量發展和高水平開放，進一步擴大內需、提振消費，與世界共享中國發展機遇和紅利，共建亞太命運共同體。 會議圍繞全球和區域經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融和促進APEC青年財經人才交流合作等議題進行深入討論。各方高度肯定中國作為今年APEC東道主所發揮的引領作用，積極評價財金渠道取得的進展。6月10日，財政部還分別與亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行聯合舉辦數字基礎設施融資和普惠金融專題研討會，取得良好效果。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
新加坡銀行資深銀行家林良源出掌杜拜業務 加速拓超高淨值客戶市場
<匯港通訊> 隨著新加坡銀行加速拓展超高淨值客戶市場，該行將任命另一位資深私人銀行家，進一步壯大其核心市場的區域高管團隊。林良源將於2026年7月1日出任私人銀行總監(中東、南亞及國際地區），駐職杜拜。在監管機構批准後，他將兼任杜拜國際金融中心(DIFC)分行行政總裁。根據凱捷研究院（Capgemini Research Institute）發佈的《2026年世界財富報告》，2025年超高淨值人群增長9.4%，連續第二年成為增長最快的財富群體。對此，新加坡銀行已制定目標，計劃於2028年前實現全球超高淨值客戶資產管理規模(AUM)增長30%。林良源將與陳偉名及楊渭杉攜手推動超高淨值業務增長。陳偉名現任私人銀行總監(大中華及北亞地區），兼任香港分行行政總裁。而楊楊渭杉正如早前公布，將於2026年6月29日加入新加坡銀行，出任私人銀行總監（東盟地區）。林良源擁有35年私人銀行從業經驗，涵蓋前線服務、投資產品及財富諮詢等多個業務範疇。自2020年加入新加坡銀行以來，他一直是管理委員會的核心成員，亦是其中最資深的成員之一。林良源於駐職杜拜後，除負責推動超高淨值業務發展外，亦將致力推動轉型變革，
工信局料2030年國內整車企業縮至約15家
<匯港通訊> 內地長春市工信局近日發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃(徵求意見稿)》，指出近年長春市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力，又指在內捲壓力下，車企優勝劣汰進程提速，預計2030年國內整車企業集團數量將減至15家左右。徵求意見全文指出，中國汽車市場進入存量競爭階段，去年行業利潤率已縮至4.1%，低於工業平均水平。「十五五」(2026至2030年)期間，將是中國汽車市場和產業競爭格局走向成熟的重要階段，優質企業兼併重組、尾部企業淘汰出清成為主要趨勢，預料到2030年，國內整車企業集團將由71家縮減至15家左右。徵求意見並顯示，全力支持整車企業轉型升級，打造世界級整車企業集團。緊抓國家支持優質企業兼併重組的政策機遇，支持長春市整車企業通過股權投資、技術合作等形式，入股或收購具有技術能力和競爭力的優質企業或品牌；借助長春市產業優勢，以代工或獨立生產等形式，推進相關爆款車型導入，盤活閒置整車產能。同時，支持整車企業強化與國內跨界企業在智能網聯領域戰略合作。其中，全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑(09863)、華為、大疆等企業，在新能源汽車、智能網聯等領域
張雲正: 因有人透過渠道做一些非法活動 所以需要管理
<匯港通訊> 內地較早前推出限制不合規資金外流的措施，保險業監管局行政總監張雲正於《財新夏季峰會》說：「我們不是香港，我們是中國香港，我們是國家一部分，所以我們所有的政策，我們所有的經濟活動，都要配合國家的需要，這是非常重要的，最近的一些發生的事情，大家看清楚一點，是因為有一些不同的人士透過一些渠道去做一些非法的活動，所以這個需要管理，是非常應該做的事。」他稱：「因為如果不是這樣，就偏離了國家給我們的任務，這是非常簡單的事情，我們要看的是怎麼去把這些監管活動做得好，然後把兩地的現有的聯繫渠道去強化，如果聯繫渠道強化的話，正規的活動就可以盡量從那些渠道去進行，那麼兩者是互相配合的，所以我覺得這個沒有甚麼，事情需要緊張，如果我們本身做好這個監管，往後去推動這些渠道的強化對香港對國家的長遠的發展都是好的。」 （BC)#保監局 #張雲正
Ray Online｜提議案需中途離開籲議員發言被質疑屬「拉布」 梁美芬對「匿名議員」製造事端感失望
今屆其中一名最資深議員梁美芬捲入拉布疑雲，事關佢提出議員議案，但係打算中途離場，呼籲其他議員幫手踴躍發言，被質疑係另類拉布。梁美芬噚日喺立法會大會提出「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐建設」議員議案。有議員向傳媒透露，梁美芬前一日同議員發訊息，預告第二日下晝需要去西環出席一個重要會議，要離開立法會大約1個鐘，「希望大家在美芬的議案積極發言，幫幫忙。拜托拜托」。有網媒報道話呢個舉動引起唔少議員微言，引述不具名議員話：「唔知道你係希望我哋發言支持你，抑或想我哋拖到你返嚟？」仲有議員認同梁美芬係希望大家幫手拖時間，形容好似「另類拉布」。
《港樓》仲量聯行：主要區域新盤開價較過去四年低位反彈15%
仲量聯行發表報告，指樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去四年的低位反彈約15%。 仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2%至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎。踏入2026年，定價策略轉為進取，熱門項目的個別單位與首批價單單位加幅高達30%。 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部份熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而，加息機會增加，下半年新盤的加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。 該行稱，以一向較受歡迎的港鐵鐵路沿線住宅發展項目為例，均顯示近期價格穩定及呈輕微復甦的趨勢。將軍澳日出康城的Grand Seasons於去年1月推出，首批折實平均呎價約1.4萬至1.5萬元。至今年初，同區海瑅灣I新一批單位，折實平均呎價升至約1.55萬至1.6萬元，
內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
《新盤》沙田名日．九肚山5伙四房海景大宅下周二加價3%
長實(01113.HK)旗下沙田名日．九肚山，今日(12日)上載全新價單，宣布將於下周二起上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅約3%。 是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南。 此外，發展商同步加推一伙高層三房海景單位，以招標形式發售。該單位為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房一套連工作間間隔。 長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整項目5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平，投資優勢明顯。隨着可供發售單位逐步減少，區內優質海景大宅買少見少，現階段屬理想入市。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
樓市升勢持續，惟個別中小型發展商旗下市區豪宅淪為銀主盤。原由路勁前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目「喇沙滙」，近日被承按人滙豐銀行接管，並將由滙豐負責發售。更多消息：手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！樂風大角咀甲廈銀主盤7.3億沽 較估值大挫6成！新加坡財團承接 料改裝學生宿舍項目位於九龍塘喇沙利道25號，鄰近蘭開夏道，地盤面積約13,467呎。單偉豹於2012年以4.3億元向恒地主席李兆基購入該地皮，其後重建為喇沙滙，樓高4層，共提供4個複式單位，項目自2015年推出市場以來一直未能售出，曾一度合共叫價約7.8億元。一手住宅物業銷售資訊網最新資料顯示，項目於5月27日改名為「喇沙利道25號」，原定6月1日起展開新一輪招標。不過，有關銷售安排已於6月10日被承按人滙豐銀行終止，並列明日後所有出售事宜將由該行負責，意味項目已淪為銀主盤。 延伸閱讀: 銅鑼廣場 九龍塘 大角咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為