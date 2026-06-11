【Now新聞台】有團體舉辦內地與港澳青年交流活動。

民政及青年事務局副局長梁宏正出席活動。活動由香港福建同鄉會主辦，超過500名青年參與，設有專題演講及多場分組交流，討論大灣區建設機遇及兩岸關係和平發展等。

梁宏正致辭時指，特區政府會善用背靠祖國、聯通國際的優勢，協助本港青年發展。

民政及青年事務局副局長梁宏正：「今年是十五五規劃開局之年，為對接國家發展大局，香港特區政府也將制定首份香港五年規劃。民政及青年事務局將以我們2022年發表青年發展藍圖為基礎，緊扣國家十五五方向，善用香港獨特優勢，致力於培育愛國愛港、具備國際視野和正向思維的新一代，鼓勵青年更加主動、更加深入融入國家發展大局，未來也將繼續全力為助力青年更好發展與成長。」

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