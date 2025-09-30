有學生獲安排率先參觀戚繼光艦及沂蒙山艦

【Now新聞台】有學生獲安排率先參觀解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦。

兩艘艦現時已停泊在昂船洲軍營。中午過後，特區政府安排一批中小學生率先上船參觀，教育局局長蔡若蓮等政府官員亦有到場。

蔡若蓮與同學會在「打卡位」一起拍照留念，她指今次參觀報名踴躍，會盡量用盡名額，讓更多學生參觀。

教育局局長蔡若蓮：「是一個很難得的機會，讓我們的同學可以了解我們國家最新的發展。我剛才與同學聊天，他們都是充滿期待，能親身體驗，以及在過程中可以與我們的學員在上面、海上受訓的、未來的、我們的水上服務，有機會面對面接觸，我覺得這對同學是一個很難得的學習體驗，我相信我們的同學很期待，希望有更多時間在艦上參觀。」

房屋局局長何永賢：「你看看那麼多學生，中學生，好像我剛才見到旅遊車，還有很多小學生在排隊。我想對於我們市民、下一代，對於國家的認識，以及令到整個國家的裝備，無論是保衛國土或令我們的國力日益強大，都是有很大的意義。」

