宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
有家歸不得街坊嘆欲哭無淚 終夜常開眼親屬盼接獲佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「欲哭無淚、有家歸不得」，但幸好家人平安；另有受困居民的親人到現場等候救援消息，雙眼通紅指心情沉重，估計受困親人或已凶多吉少。
宏福苑居民梁生和女友表示，火災事發時女友在家，剛好有窗戶打開聞到有𤓓味，再打開大門便見煙霧瀰漫，雖然火警鐘無響，但已立即抱起小狗逃生，到樓下大門時已見有火燒至無法出去，幸好有其他逃生門逃走。她指逃生途中已是濃煙密布，十分害怕，幸成功逃出，昨晚與男友去了朋友家中暫住，梁生又稱家中「應該已經燒得七七八八，(之後)睇吓點先。」暫未知下一步去向，二人又稱曾見過有工人在大維修期間在棚架上吸煙，大維修雖然爭論很久，但最後因已簽約，故現任法團也無法改變。
陳女士兩夫婦居住宏泰閣，她指幸好兩人昨午已出去飲茶，後來接到消息見家中陷入火海，想回家看情況時已無法上樓，現時暫住附近親戚家中，「最緊要個人無事，乜野都無啦，惟有面對。」形容看到家中被火光包圍，心情「欲哭無淚，有家歸不得」，十分難過，幸好大多認識同樣住在宏福苑的親朋戚友均無事。她指現時來社區會堂主要是取用物資，天氣也開始轉涼需要禦寒衣物。
李先生的姐姐一家居住在宏福苑，他雙眼通紅語帶哽咽，坦言一家人已一整晚無睡覺，由昨日下午3時許到現在，政府人員叫他們等待，但等到現在仍未有消息，最後只收到姐姐發給兒子的訊息「好多煙霧衝緊入嚟」，之後已沒有再接獲任何消息，也無法聽到電話，估計已凶多吉少。
