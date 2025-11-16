【Now新聞台】有巴士公司舉行60周年嘉年華。

27位年輕人拉動巴士為嘉年華揭幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及商務及經濟發展局局長丘應樺皆有出席，現場會有互動遊戲及表演。

被問到明年1月25日起，乘客如乘搭已配備安全帶的專營巴士及公共巴士等均必須配戴安全帶，巴士公司的負責人認為執行上有困難。

冠忠巴士集團董事局主席黃良柏：「車輛若說普通座位都有40至50，司機一個人如何確保他們戴了安全帶？戴了亦可能會脫的，如何處理呢？都是要乘客自己自律。這個問題當然要看政策如何推出來，如果戴安全帶是對乘客的保障，我相信乘客都會做的。」

